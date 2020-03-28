Proclamas - 28/03/20
Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO ALEJANDRO GUERRERO, natural de San Martin de Los Andes, Patagonia, Argentina-ET, com 44 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na Avenida Santa Leopoldina, Nº2200, Ed. Aragonita, Apto. 101, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA CLAUDIA DOS SANTOS CONSTANTINO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), Costureira, residente na Avenida Santa Leopoldina, Nº2200, Ed. Aragonita, Apto. 101, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07530 2.: THIAGO NESPOLI DE PRÁ, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, n 14, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LITÍCIA PURIFICAÇÃO DA BENIGNA CHIMUAGA, natural de Maputo - Moçambique-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Eduardo Mondlane, Qt. , Casa 2985, Alto Maé,, Maputo-ET. 07531 3.: DOUGLAS VITOR GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Amarildes Bernardes, nº 92, Centro, Vila Velha-ES e LOUISE ALBENY GONÇALVES PARIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Dante Michelini, Nº1 601, Mata da Praia, Vitória-ES. 18197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ECLEBSON BENEDICTO DE MELLO, natural de Pimenta Bueno-RO, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, S/nº, Ap 206 , Planalto, Linhares-ES e EDILENE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, S/nº, Ap 206 , Planalto, Linhares-ES. 10111 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARD AMARO DE OLIVEIRA MORAIS, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Breu Vermelho, nº 01, Centro da Serra, Serra-ES e RUTIELY OLIVEIRA DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Breu Vermelho, nº 01, Centro da Serra, Serra-ES. 10020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã