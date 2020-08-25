Proclamas - 25/08/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARD MICHAEL STRAHAN, natural de Bakersfield, California, Estados Unidos-ET, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na 40340 Winfield Rd, Canton. MI 48188, EUA, MICHIGAN-ET e FABÍOLA DOS SANTOS PEIXOTO, natural de Itabela-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua das Cotovias, Quadra 32, Lote 01-B, Apartamento 05, nº 95, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30302 2.: LANDERLAN SANTOS VIANA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes, nº 717, Bloco IV, Apartamento 907, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e RAQUEL AGUIAR DUTRA LACERDA, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes, nº 717, Bloco IV, Apartamento 907, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30303 3.: JEFFERSON RAMOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Jordão Magno do Ouro, nº 580, Taquara I, Carapina, Serra-ES e CAROLINE MARIA FERNANDES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jordão Magno do Ouro, nº 580, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30304 4.: LEONARDO MAICON DA CRUZ, natural de Alto Rio Novo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Perola , N° 226, Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e CLAUDIA COSTA ROSA, natural de Caravelas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Perola , N° 226, Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30308 5.: GIVANILDO GONÇALVES RIBEIRO, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Central, Nº290, Torre 02, Apartamento 403, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e WANDERLÉIA ALMEIDA SOUZA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Central, Nº290, Torre 02, Apartamento 403, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30309 6.: ITALO REINALDO FERREIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), corretor, residente na Avenida Copacabana, 708 CASA 113, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JULIANA NOBRE DOS SANTOS PRADO, natural de Cubatão-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Copacabana, 708 CASA 113, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30310 7.: CALEBE MAGNAGO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), consultor de técnologia, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e CINTHIA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Curitiba-PR, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em informática, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30311 8.: CHARLES GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Medeiros Neto, 170, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e KAROLAYNE MACHADO DE JESUS, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Medeiros Neto, 170, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30313 9.: ABNER SOUZA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Avenida Braúna, nº 1240, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARILIZIA BAPTISTA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Braúna, nº 1240, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30314 10.: THIAGO CLÁUDIO SONEGHETTI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), coordenador de T.I, residente na Rua dos Rouxinois, nº 555, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ISA MACHADO CARDOSO, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Rouxinois, nº 555, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30315 11.: MARINÉSIO DOS SANTOS ANDRADE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Paraíso, S/n, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e OSANA DAS GRAÇAS COUTINHO, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Paraíso, S/n, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30316 12.: WILSON REVERTE DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Avenida Augusto Ruschi, 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ISABELA DE MORAIS ROSSI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Avenida Augusto Ruschi, 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 30318 13.: RAPHAEL DA SILVA CEZAR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento, residente na Rua Coari, nº 21, Barcelona, Carapina, Serra-ES e NATHÁLIA CHRISTINA CARDOSO MUNHÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Coari, nº 21, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30319 14.: JOÃO CARLOS MAGNONI, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), corretor, residente na Avenida Santos Dumont - Lado Par, nº 236, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES e FABIANE BARRETO TORRES, natural de Propriá-SE, com 47 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Santos Dumont - Lado Par, nº 236, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES. 30320 15.: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), funcionário publico, residente na Rua A, 247 CS, Bairro Vitória, Governador Valadares-MG e GISELLE GOMES QUEIROZ, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), operadora de frios, residente na Rua Papagaio, N°05, Qd. 158, L 20, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30321 16.: EZEQUIEL DE MELO TENÓRIO DE ALBURQUERQUE, natural de Rio Largo-AL, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Ecoporanga, nº 32, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA DOS SANTOS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de crechê, residente na Rua Ecoporanga, nº 32, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30326 17.: THIAGO LOPES BATISTA, natural de Santa Teresa-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista de automovéis, residente na Rua das Hortências, nº 22, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e LILIAN DA SILVA UHLL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua das Hortências, nº 22, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30327 18.: GABRIEL SACRAMENTO FLORENTINO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Henrique Laporti, 03, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e ARICELLE DIAS VIANA, natural de Alcobaça-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Henrique Laporti, 03, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30328 19.: CHARLES NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Central, nº 73, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RAYNE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Central, nº 73, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30332 20.: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIA DE FATIMA FRANÇA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30333 21.: FÁBIO GOMES MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Desembargador Jose Miguel Feu Rosa, S/n, Bl. 06, Ap. 102, Residencial Vila Itacaré, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e JOSIANE DE OLIVEIRA SOARES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Desembargador Jose Miguel Feu Rosa, S/n, Bl. 06, Ap. 102, Residencial Vila Itacaré, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 30334 22.: RUBENS ALEXANDRE COMETTI, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), mecânico de manutenção industrial, residente na Rua dos Pássaros, S/n, Taquara I, Carapina, Serra-ES e MARIA GORETE SERRA GOBBI, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, viúvo(a), técnica de enfermagem, residente na Rua dos Pássaros, S/n, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DE OLIVEIRA BARROS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Lucas, 115, São Domingos, Serra-ES e LARISSA NICOLAU FERREIRA DA COSTA, natural de Marataizes-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Lucas, 115, São Domingos, Serra-ES. 10291 2.: ROBSON DOS SANTOS VERÍSSIMO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), tapeceiro, residente na Rua Muqui, 600, Colina da Serra, Serra-ES e RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA, natural de PRADO-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Muqui, 600, Colina da Serra, Serra-ES. 10293 3.: CLAUDEMIR JOSÉ ALVES, natural de Canavieiras-BA, com 50 anos de idade, Divorciado(a), comerciário, residente na Rua Rio Capibaribe, nº 121, Eldorado, Serra-ES e ROZIMEIRE BATISTA MACHADO, natural de Una-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Capibaribe, nº 121, Eldorado, Serra-ES. 10294 4.: RAPHAEL SILVA GUAITOLINI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua da Limeira, Continental, Serra-ES e TALITA ROSSI AIRES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Limeira, Continental, Serra-ES. 10297 5.: GERRY FERREIRA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Flores, 9 São Marcos, Serra-ES e SILVANI VICENTE DA HORA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), copeira, residente na Rua das Flores, 9 São Marcos, Serra-ES. 10298 6.: CRISTOVÃO XAVIER MOREIRA, natural de Cotia-SP, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Divinópolis, 441, Nova Carapina I, Serra-ES e TALITA CRISTINA ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua Divinópolis, 441, Nova Carapina I, Serra-ES. 10299 7.: HUDSON CRISTIANO COSTA OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Monlevade, nº 118, Nova Carapina I, Serra-ES e ESISLANE DE ASSIS FERREIRA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Monlevade, nº 118, Nova Carapina I, Serra-ES. 10303 8.: ADEVALDO OLIVEIRA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Ana Nery, nº 116, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LUANA KLIPEL BATISTA, natural de Mateus Leme-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), saladeira, residente na Rua Ana Nery, nº 116, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10305 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARDEL RIBEIRO DE ALMEIDA VENTUROTI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 78, Novo Horizonte, Linhares-ES e ESTER XAVIER ALVES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Guaçuí, Nº 1980, Shell, Linhares-ES. 10315 2.: JANDERSON DOS SANTOS FRANÇA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), instrutor industrial, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº 2436, Interlagos, Linhares-ES e ALINE LONGUE TEIXEIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Filogônio Peixoto, Nº 1922, Aviso, Linhares-ES. 10316 3.: GUSTAVO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), técnico de qualidade, residente na Avenida Espírito Santo, nº 335, Aviso, Linhares-ES e SUANE DA ROCHA RODRIGUES EVANGELISTA, natural de Xapuri-AC, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Espírito Santo, nº 335, Aviso, Linhares-ES. 10317 4.: WILLIAM ROSA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, S/n, Planalto, Linhares-ES e MAYNGLES DA PENHA COSTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10318 5.: IGOR BARCELOS PASSOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 876, Apt 101, Interlagos, Linhares-ES e JULIANA LUIZA BIANCHI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 876, Apt 101, Interlagos, Linhares-ES. 10319 6.: WESLEY DA GAMA RODRIGUES CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente penitenciário, residente na Rua Harrisoniana, S/n, São José, Linhares-ES e MAÍRA RODRIGUES BERGAMINI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Harrisoniana, S/n, São José, Linhares-ES. 10320 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALMIR BELLO, natural de Santa Teresa-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), atendente de restaurante, residente na Rua Silvino Grecco, nº 276, Jardim Camburi, Vitória-ES e KÉREN ALVES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Silvino Grecco, nº 276, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23929 2.: MARCOS DANIEL DE ALMEIDA LEITE, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Oceanógrafo, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 171, APTO 301 ED NIKOLAOS, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAYANE CALAZANS DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Bióloga, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 171, APTO 301 ED NIKOLAOS, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23930 3.: MARCOS VINCÍCIUS BATISTA SUEIRO DE LIMA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Professora Odila Simões, nº 248, Maria Ortiz, Vitória-ES e FERNANDA MACHADO PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 392, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23931 4.: VINICIUS ARENA MUNIZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 33, Mata da Praia, Vitória-ES e MICHELLY BRANDÃO MAGNAGO DE MATTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 33, Mata da Praia, Vitória-ES. 23932 5.: RAFAEL COUTINHO STEIN, natural de Afonso Claúdio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 961, República, Vitória-ES e SUELEM NEVES AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joana Firme Nunes, nº 125, Joana D'arc, Vitória-ES. 23935 6.: LAURO PEREIRA RAMALHETE FILHO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 714, Ap 114. Ed. Brusque, Jardim da Penha, Vitória-ES e TASSIANE PAIVA MALFACINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 714, Ap 114. Ed. Brusque, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO CARDOSO MADEIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas, nº 173, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e SUELEN MECENAS RIBEIRO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas, nº 173, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07645 2.: CHRISTIANO WAGNER FANTIN DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Belarmino Nunes, nº 444, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e LUDMILA ROCHA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 36, Itapuã, Vila Velha-ES. 07678 3.: GENIVALDO NUNES, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Mourisco, nº 10, Glória, Vila Velha-ES e MAGDA ELIAS DUHZ DO NASCIMENTO, natural de Goiânia-GO, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Mourisco, nº 10, Glória, Vila Velha-ES. 18375 4.: JORGE OLIVEIRA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 698, Soteco, Vila Velha-ES e SIMONE SILVA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 698, Soteco, Vila Velha-ES. 18376 5.: BRUNO PIRES CHAVES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), plaqueiro, residente na Rua Raul Pompeia, N° 01, Boa Vista II, Vila Velha-ES e GILCIMARA PAIXÃO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Raul Pompéia, N° 1, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO BASTOS BERGAMI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 440, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CRISTINA SAADE JAQUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Médica neurologista, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 21, Praia de Santa Helena, Vitória-ES. 24049 2.: VITOR DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Frederico Gomes, nº 75, Itararé, Vitória-ES e LUCIANA CASSILHAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Frederico Gomes, nº 75, Itararé, Vitória-ES. 24060 3.: VICTOR CORREA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 56, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e RAÍSA EVANGELISTA DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 56, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24074 4.: DIEGO FIDENCIO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Manoel Marques, nº 391, São Cristóvão, Vitória-ES e MELISSA MARIA BATISTA CARRETTA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Manoel Marques, nº 391, São Cristóvão, Vitória-ES. 24087 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE VIEIRA DE MOURA, natural de Santo Ângelo-RS, com 30 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Jabaté, nº 924, Quadra 92, Lote 01, João Goulart, Vila Velha-ES e ALINE CRISTINE DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), farmacêutica, residente na Rua Jabaté, nº 924, Quadra 92, Lote 01, João Goulart, Vila Velha-ES. 08419 2.: JUAN CARLOS DE JESUS SERRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de açougue, residente na Avenida França, S/nº, Bloco 07, Apto 404, Jabaeté, Vila Velha-ES e MYLENA ORLEDI FAGUNDES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, S/nº, Bloco 07, Apto 404, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08420 3.: WILLIANS LEITE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Avenida Garibaldi, N° 10, Pontal das Garças, Vila Velha-ES e QUÉRCIA ALMEIDA DE SANTANA, natural de Camacã-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), Frentista, residente na Av França Bloco 6 Ap 304, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08421 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZELI MARCO DE OLIVEIRA, natural de Espera Feliz-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade Denominada Córrego São Mauricio, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e ROSARIA DA SILVA SOUZA, natural de São José do Calçado-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Localidade Denominada Córrego São Mauricio, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00296 2.: DIONATHAS MORAIS RODRIGUES VITAL, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), separador de mercadorias, residente na Loteamento Santa Cruz, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e SANDY SOUZA SERAFIM, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na FAZENDA SANTA CRUZ,ÁREA RURAL, Divino de São Lourenço-ES. 00297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 24 de agosto de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHON LENNON MAURI DE CASTRO, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda Rancharia, sem Número, Zona Rural, Jerônimo Monteiro-ES e ADRIANA APARECIDA SILVA ABREU, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Fazenda Rancharia, sem Número, Zona Rural, Jerônimo Monteiro-ES. 01032 2.: WELLINGTON HENRIQUE FERÉS SOARES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Joaquim Gonçalves Alves, 18, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e LARA ESCOCARD DE AZEVEDO PEREIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Joaquim Gonçalves Alves, 18, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01033 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 24 de agosto de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na CRG Área Rural, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES e LELIANE DA SILVA CABRAL, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na CRG Área Rural, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES. 13946 2.: DAVID SALES DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, nº 1A, Centro, Limão, Itapemirim-ES e JOVENICIA DOS SANTOS DE MELO, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Projetada, nº 1A, Centro, Limão, Itapemirim-ES. 13947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO CALDEIRA, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Rua Projetada, S/n, Pendanga, Ibiraçu-ES e ADEIDE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Açucena-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Pendanga, Ibiraçu-ES. 00829 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 24 de agosto de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA