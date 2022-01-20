Proclamas - 20/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FREDERICO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 74 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Adélia de Sá Rodrigues, nº 60, Santa Bárbara, Cariacica-ES e ELZA RIBEIRO CALCI, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Rua Adélia de Sá Rodrigues, nº 60, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28543 2.: EDUARDO CALDEIRA MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Campinho, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES e EDNÉLIA REGENE MELO LUZ, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica, residente na Rua Campinho, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28546 3.: RAPHAEL MARX BLEIDÃO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua da Ressurreição, nº 221, Vila Palestina, Cariacica-ES e THAYS PINTO PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua da Ressurreição, nº 221, Vila Palestina, Cariacica-ES. 28547 4.: DIEGO OLIVEIRA SENA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), encapsulador, residente na Rua Roberto Couto, nº 24, Expedito, Cariacica-ES e SARA CAROLINA JORGE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Roberto Couto, nº 24, Expedito, Cariacica-ES. 28548 5.: PATRICK ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Montevideo, nº 28, Jardim América, Cariacica-ES e KÉZIA RAMLOW GOMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Montevideo, nº 28, Jardim América, Cariacica-ES. 28549 6.: PEDRO HENRIQUE TAMANHÃO CORNEAU, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de sinistro, residente na Rua Augusta Campos, nº 05, Rio Marinho, Cariacica-ES e THAIS DE OLIVEIRA GABRIELI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Augusta Campos, nº 05, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28550 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO DO NASCIMENTO ESTEVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público estadual, residente na Rua: Conceição da Barra, nº 10 , Vale Encantado, Vila Velha-ES e DAYANE DOMINGUES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de fabricação, residente na Rua: Conceição da Barra, nº 10 , Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06313 2.: JORGE LUIZ NEUMANN HOLZ, natural de Santa Teresa-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânica, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 1018, Alvorada, Vila Velha-ES e MICHELE LIMA CERQUEIRA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Analista de DP, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 1018, Alvorada, Vila Velha-ES. 06314 3.: MARCOS ANTONIO DE CARLI FILHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Avenida Otávio Borin, nº 1608, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e DEBORA BARBOSA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Avenida Otávio Borin, nº 1608, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06315 4.: RAMON DO CARMO CARS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Teolândia, nº 07, Cobilândia, Vila Velha-ES e LUDIMILA DUTRA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Teolândia, nº 07, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de janeiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO DE JESUS SANTOS, natural de Santa Cruz Cabralia-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Jacarandá, nº 68, Cidade Pomar, Serra-ES e VANUSA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Itacaré-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jacarandá, nº 32, Lt 32, Cidade Pomar, Serra-ES. 11463 2.: RODRIGO DO AMARAL VICENTE, natural de Medeiros Neto-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Teofilo Otoni, 197, Nova Carapina I, Serra-ES e SABRINA DE OLIVEIRA GAMA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista de rede, residente na Rua Rio Novo do Sul, 122, Nova Carapina I, Serra-ES. 11464 3.: DEILSON SERAFIM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), assessor parlamentar, residente na Rua Judith Leão Castelo, 198, São Lourenço, Serra-ES e KELLY REIS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Princesa Isabel, nº 46, Centro, Serra-ES. 11465 4.: JONAS ROSA FERREIRA, natural de Água Boa-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), fundidor, residente na Rua Intendente Câmara, 88, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA ROSA, natural de Icaraíma-PR, com 57 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Rio Uruguai, nº 1, Eldorado, Serra-ES. 11466 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEVEN CHANDLER SILVA GOMES, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua das Castanheiras nº 3, João Goulart, Vila Velha-ES e NATALIA FURLANI MARTINS, natural de Montalvânia-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), sercretária, residente na Rua das Castanheiras nº 3, João Goulart, Vila Velha-ES. 09224 2.: DIOGO BELONATO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), vigilante operacional, residente na Rua Dr. Antonio Gomes Filho, 1447, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ALLANA OLIVEIRA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dr. Antonio Gomes Filho, 1447, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09226 3.: JOSEFAN DE PAULA CALDEIRA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Ernesto Diniz, 588, João Goulart, Vila Velha-ES e GABRIELA DA SILVA GAUDIO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Ernesto Diniz, 588, João Goulart, Vila Velha-ES. 09227 4.: FELIPE MOUSINHO DE MENDONÇA, natural de NILÓPOLIS-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), METALURGICA, residente na RUA OLAVO BILAC Nº 12, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES e NEILA BRAGA, natural de ALTAMIRA DO PARANÁ-PR, com 42 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na RUA OLAVO BILAC Nº 12, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES. 09229 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WARLLEY JUVENCIO COSTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de laboratório de análises clínicas, residente na Rua Sílvio Soares, nº 19, Bonfim, Vitória-ES e PÂMELLA FRANCISCO DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Sílvio Soares, nº 19, Bonfim, Vitória-ES. 25280 2.: LUCAS GOMES CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 173, Consolação, Vitória-ES e FERNANDA CÁPUA MÉDICI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 173, Consolação, Vitória-ES. 25283 3.: MARCELO GOMES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Constante Sodré, nº 1129/202, Praia do Canto, Vitória-ES e NATALIA ARPINI SCARPATI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Constante Sodré, nº 1129/202, Praia do Canto, Vitória-ES. 25284 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLORISVALTER GONÇALVES ESMIDER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), encarregado de produção aposentado, residente na Rua Zeferino Guedes, nº 54, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SELMA VOLPATO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Zeferino Guedes, nº 54, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04972 2.: JORGE MOREIRA DE PAULA JUNIOR, natural de Mantena-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Vicente Campos, nº 100, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIA CIRIACO BENEVIDES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Vicente Campos, nº 100, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04973 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS DE AGUIAR NETO, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), funcionario publico, residente na Córrego da Onça, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e GLÉCIA CASA GRANDE ATHAÍDES, natural de Mimoso do Sul-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Córrego da Onça, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00342 2.: IVANILSIO VIANA, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Fazenda Mato Dentro, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e ELCIONE PINTO DA SILVA, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), monitora de transporte escolar, residente na Fazenda Mato Dentro, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00343 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 19 de janeiro de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO CÂNDIDO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Ferreira Constantino, nº 280, Apto 101 C, Bela Vista, Vitória-ES e GISLAINE ELIAS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), faxineira autônoma, residente na Rua Manoel Ferreira Constantino, nº 280, Apto 101 C, Bela Vista, Vitória-ES. 17684 2.: ADILSON ADRIANO BARBOSA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Viúvo(a), vigilante, residente na Rua do Encontro, nº 14, São Pedro, Vitória-ES e DAYANE WILL MEIRELES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Encontro, nº 14, São Pedro, Vitória-ES. 17686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DE SOUZA NEVES SILVA, natural de Lajinha-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Laranja da Terra, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA CLARA OLIVEIRA ALVES, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Laranja da Terra, Zona Rural, Iúna-ES. 08994 2.: WELLINGTON FERREIRA DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 607, Bairro Quilombo, Iúna-ES e EDUARDA RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 607, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08995 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 19 de janeiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENIVALDO CEZARIO, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Willes Leal Loureiro, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ROSANA DA SILVA LOPES, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Willes Leal Loureiro, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00712 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de janeiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO JESUS FLÔR, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de segurança, residente na Rua Dominique, nº 9, Bairro Flexal II, Cariacica-ES e KELLY RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Dominique, nº 9, Bairro Flexal II, Cariacica-ES. 14261 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVALDO BRABOZA LIMA, natural de São Mateus-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rodovia BR-101 Sul, Km 313, Complexo Penitenciário Xuri, Vila Velha-ES e FERNANDA LUCAS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Doutor Joel Coelho Ferreira, nº 505, Santa Cruz, Linhares-ES. 11609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÁSSIO DA SILVA FIGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 547, Maria Ortiz, Vitória-ES e JULIA SANTOS MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 547, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE CORRADI FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 235, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DIEINEFAN ALVES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aristides Lobo, nº 11-A, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19633 2.: BERTRAND PAUL-MARIE ALBERT HAGUET, de nacionalidade francesa, natural de Rue Gloriette, 1 Bis- França, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil solteiro, profissão empreendedor, com residencia e domicílio na M Haguet Bertrand, Troisieme Etg, 24 Rue Battant, 25000 Besancon- França e ALEXANDRA OLIVEIRA DE MELO, de nacionalidade brasileira, natural de São Cristovão-RJ, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciada, profissão administradora, com residencia e domicílio na Rua Castelo Branco, N° 179, Bloco A, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DA SILVA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 34, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e VITORIA FELIX DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 34, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 13441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMAR LAURETT, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua Principal, nº 42, Caxias do Sul, Viana-ES e SUNAMITA SEPULCRO LEITE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Principal, nº 42, Caxias do Sul, Viana-ES. 07540 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCOS PERILIO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego do Pavão, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e GERZILANE ALMEIDA DE SOUSA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteira, operadora de caixa, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego da Passagem, zona rural, Brejetuba-ES - 001056. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 19 de janeiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã