Arquivos & Anexos
Proclamas - 13/02/2020
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANE SEVERINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Instalador de insulfilm, residente na Rua Rio Marinho, nº 270, Jardim Botanico, Cariacica-ES e DANIELLY MOURA INACIO DA SILVA, natural de Santo Andre-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Marinho, nº 270, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 26692 2.: EUCLIDES DA CONCEIÇÃO JANUTH ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua H, S/n, Nova Belem, Viana-ES e EMILLY CÚNEO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Bolívia, nº 101, Jardim América, Cariacica-ES. 26693 3.: EDMAR DOS SANTOS SILVA, natural de Imperatriz-MA, com 55 anos de idade, divorciado(a), Repositor - em supermercados, residente na Rua Tereza Tironi Martins, Nº23, Dom Bosco, Cariacica-ES e ADRIANA CHRISTINA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tereza Tironi Martins, Nº23, Dom Bosco, Cariacica-ES. 26694 4.: WILLIAN ARNHOLZ TOFÓLI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Travessa Roberto Couto, 02, Expedito, Cariacica-ES e WILDMA GUIMARÃES LIMA, natural de Nanuque-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Roberto Couto, 02, Expedito, Cariacica-ES. 26695 5.: ALEXSANDER FAGUNDES PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 28, Castelo Branco, Cariacica-ES e NATANY DA SILVA ANGELO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 28, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26696 6.: GUILHERME DE OLIVEIRA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Itarana, nº 10, Bandeirantes, Cariacica-ES e ANDRESSA RODRIGUES DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Bahia, s/nº Casa 180, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26697 7.: WALQUIRIA MACHADO TIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua das Cruzadas, Nº28, Vila Palestina, Cariacica-ES e SHIRLEY ROSA LEMES, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua das Cruzadas, nº 28, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26698 8.: HÉBERTH DA SILVA MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Repositor - em supermercados, residente na Rua Bartolomeu Bueno,nº 216, Itangua, Cariacica-ES e MARIANA DO NASCIMENTO LEITE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bartolomeu Bueno,nº216, Itanguá, Cariacica-ES. 26699 9.: LEANDRO NUNES CAETANO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Treze, nº 174, Maracanã, Cariacica-ES e DIANA DA SILVA ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Treze, nº 17, Residencial Maracanã, Cariacica-ES. 26700 10.: DOUGLAS DA SILVA SABADINI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), sucateiro, residente na Rua Dom Pedro II, Nº: 294, Boa Sorte, Cariacica-ES e ELIZAMA DE SOUZA COELHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Dom Pedro II, nº 294, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26701 11.: ANDRÉ MAGNO PÁDUA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), mecânico autônomo, residente na Rua Jose de Abreu, Nº 68, Apt. 101, Campo Grande, Cariacica-ES e GERUSA DA COSTA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Jose de Abreu, Nº 68, Apt. 101, Campo Grande, Cariacica-ES. 26702 12.: ANDERSON PRESENZA LIMA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua São João, nº 38, Santo André, Cariacica-ES e REBECA ARANTES ALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, nº 311, BL 04, AP.506, Campina Grande,, Cariacica-ES. 26703 13.: WATSON FERREIRA DA SILVA, natural de Itarana-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Ernesto Che Guevara, s/nº , Padre Gabriel, Cariacica-ES e GECILENE DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua da Resistência, nº 96, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26704 14.: ROMERIO FRANCISCO DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidraulico, residente na Avenida Alzira Ramos, S/n, Alzira Ramos, Cariacica-ES e NEUSA MARTINS DE SOUZA, natural de Campinas-SP, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Alzira Ramos, S/n, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 26705 15.: CLÁUDIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), Frentista, residente na Rua Sete de Setembro, nº 463, Rosa da Penha, Cariacica-ES e JULIA DA CONCEIÇÃO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua 7 de Setembro, Nº 463, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26706 16.: ANGELO ANTONIO SANTOS DE SÁ, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Barão de Monjardim, 102, Liberdade, Cariacica-ES e RAINARA DA SILVA MEDEIROS DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Barão de Monjardim, 102, Liberdade, Cariacica-ES. 26707 17.: ANTÔNIO CRISTOFER DE PAULA RIBEIRO QUADRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Joana Maria da Silva, nº 04, Castelo Branco, Cariacica-ES e NÁTALY ANDRADE KULL, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Presidente Costa e Silva, Nº100 , Castelo Branco, Cariacica-ES. 26708 18.: WAGNER ALVES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Monte Claro, S/n, Campina Grande, Cariacica-ES e CLEICELENA KÜSTER FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Monte Claro, S/n, Campina Grande, Cariacica-ES. 26709 19.: CLEIDIMAR KÜSTER FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Horizonte Feliz,nº 90, Campina Grande, Cariacica-ES e GEISELLE PAULA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de farmácia, residente na Rua Manoel Coutinho, Nº19, Campina Grande, Cariacica-ES. 26710 20.: JOHNNY HENRIQUE BARBOSA DAMACENO, natural de Nova Lima-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), Padeiro, residente na Rua São Pedro, Nº 27, Campina Verde, Cariacica-ES e MARIA HELENA GUZANSKI, natural de Resplendor-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Pedro, Nº 27, Campina Verde, Cariacica-ES. 26711 21.: WELLIS LIMA LOPES, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnico de refrigeração, residente na Rua dos Lavradores, nº 164, Padre Gabriel, Cariacica-ES e THAÍS DE FREITAS DA VITÓRIA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de laboratório, residente na Rua Cinderela do Espaço, nº 23, Campina Grande, Cariacica-ES. 26712 22.: JOSUÉ ALEXANDRE DOS SANTOS ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Honório Fraga, 154, Vila Isabel, Cariacica-ES e GEISLA DA SILVA TAVARES, natural de Cariacica-ES, com 15 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Honório Fraga, nº 154, Vila Isabel, Cariacica-ES. 26713 23.: FERNANDO MACHADO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Oito, 419, Castelo Branco, Cariacica-ES e RAYANE DE OLIVEIRA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oito, 419, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26714 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de fevereiro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RADLEY GOBETI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida José Tesch, nº 395, Shell, Linhares-ES e MARINA BOSSATTO LÔSS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 961, Interlagos, Linhares-ES. 10020 2.: ARNOLDINO MARQUES BRANCO, natural de Belmonte-BA, com 88 anos de idade, solteiro(a), cacauicultor, residente na Rua Virgínio Barcelos Rangel, S/n, Três Barras, Linhares-ES e ENEHITA DE JESUS SANTANA, natural de Itapebi-BA, com 90 anos de idade, solteiro(a), prendas do lar, residente na Rua Virgínio Barcelos Rangel, S/n, Três Barras, Linhares-ES. 10021 3.: JOHNI DOS SANTOS FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e PÂMELA ANTERO SILVA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Tupinambás, S/n, José Rodrigues Marciel, Linhares-ES. 10022 4.: EMMERSON SANTOS SOUZA, natural de Santa Luzia-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e ANA RUTE GOMES DE OLIVEIRA, natural de Maceió-AL, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10023 5.: JACKSON FAVALESSA BATISTA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Dezenove de Novembro, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES e VALERIA MACHADO CAVALEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), agente C. de Saúde, residente na Rua Vicente Rufino, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 10024 6.: MARCELO GENUARIO MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Alegre, Nº632 , Aviso, Linhares-ES e ELYS DAYANA MARCIONILIO DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), montadora, residente na Avenida Alegre, Nº632 , Aviso, Linhares-ES. 10025 7.: PAULO GOMES FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Afonsina Denedai, nº 4, Santa Cruz, Linhares-ES e ARLETE MONTEIRO SANTOS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Afonsina Denedai, nº 4, Santa Cruz, Linhares-ES. 10026 8.: JOURDAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Inêz Francisqueto Quitiba, nº 0, Planalto, Linhares-ES e ANA PAULA PEREIRA BONFÁ, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Inêz Francisqueto Quitiba, nº 0, Planalto, Linhares-ES. 10027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PIANTAVINHA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Rua Itapetinga, S/nº, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES e DAIANA FREIRE DE MOURA, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itapetinga, S/nº, Parque Residencial Mestre Álvaro, Carapina, Serra-ES. 29700 2.: MAURILIO NIELSEN CABRAL, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua da Felicidade, nº 144, Carapina Grande, Carpaina, Serra-ES e MARIA APARECIDA DE JESUS, natural de Boa Esperança-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), berçarista, residente na Rua da Felicidade, nº 144, Carapina Grande, Carpaina, Serra-ES. 29701 3.: WANDERSON COELHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Cotovias, s/nº , Portal de Manguinhos, Carapina, Serra-ES e DEBORA DE ALMEIDA LIBERATO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua das Cotovias, s/nº , Portal de Manguinhos, Carapina, Serra-ES. 29705 4.: RICARDO SOSSAI MURCA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua 7 de Setembro, nº 13, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e FRANCIELLY CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua 7 de Setembro, nº 13, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29706 5.: LEONARDO AUGUSTO SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar nivel I, residente na Rua Campo Verde, nº 1, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e HELLEN MAYARA CAROLINO PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante universitária, residente na Rua Campo Verde, nº 1, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29707 6.: MARCOS DANIEL MATTOS DE JESUS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Beco Eucaliptos, nº 164 , Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ROBERTA DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), tecnica em logística, residente na Beco Eucaliptos, nº 164 , Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29709 7.: LEONES QUERUBINO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mecanico industrial, residente na Rua das Seringueiras, nº 17, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e THALITA SIQUEIRA CAMPOS, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua das Seringueiras, nº 17, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29710 8.: FÁBIO FIRMINO, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Pinho,nº 8, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e BRUNALIZA CÁSSIA VIANA ROSA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), tecnica em logistica, residente na Rua Pinho,nº 8, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO PRATA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Maria do Nascimento, nº 35, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e TAINARA DIONIZIO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Rosental de Oliveira, nº 115, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728366 2.: PEDRO LIMA JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 241, Ibes, Vila Velha-ES e LORENA PEREIRA BISPO, natural de Ubaitaba-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 241, Ibes, Vila Velha-ES. 232728367 3.: PEDRO HENRIQUE PATRICIO DE ARAUJO SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Margarida, nº 11, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e BRENDA DE OLIVEIRA CASTRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rosa Amarela,nº 551, Novo México, Vila Velha-ES. 232728368 4.: RAPHAEL ROSARIO CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente contabil, residente na Rua Doze, nº 12, Vale Encantado, Vila Velha-ES e JULIANA MAYARA CANTO, natural de Divinópolis-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doze, nº 12, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728369 5.: MARCIO MARTINELLI, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Vinte e Seis, nº 31, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e LELIA SILVA CARVALHO, natural de Axixá-MA, com 43 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Rúbens Ramalho Cruz, nº 20, apto 110 Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728370 6.: ADELIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, natural de Campo Grande-MS, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Dublim, nº 94, Araçás, Vila Velha-ES e LUCIANA MARQUES ATAIDE, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Dublim, nº 94, Araçás, Vila Velha-ES. 232728371 7.: JOSÉ LUCAS DE SOUZA VIANA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Limões, nº 03, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e TATIANA LORENZUTTI VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rodolfo Valdetario, nº 75, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728372 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ WILSON GREGÓRIO CORRÊA, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Sta Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES e GLEICIANE BATISTA DA SILVA ALVES, natural de Divinópolis-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), encarregada, residente na Rua Sta Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 09939 2.: DANIEL SANTOS DA CRUZ, natural de Caravelas-BA, com 51 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Av. Belo Horizonte, 1678, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA DA PENHA SCARPATTI, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Av. Belo Horizonte, 1678, Nova Carapina I, Serra-ES. 09940 3.: ROBERTO CARLOS ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, Divorciado(a), estoquista, residente na Rua Jacarepaguá, nº 12, Jardim Guanabara, Serra-ES e SEBASTIANA DA PAIXÃO LOPES, natural de Cruz das Almas-BA, com 44 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Jacarepaguá, nº 12, Jardim Guanabara, Serra-ES. 09941 4.: JOSE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Jequie-BA, com 75 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Itapemirim, S/n, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES e MARILENE DA SILVA FREITAS, natural de Ibicaraí-BA, com 60 anos de idade, Viúva(o), pensionista, residente na Rua Itapemirim, S/n, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES. 09942 5.: FLÁVIO BATISTA DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Itarana, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Itarana, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO RIBEIRO JOAQUIM, natural de Jaguaré-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Visconde do Rio Branco, N° 19, Morada da Barra, Vila Velha-ES e SORAIA DA CRUZ, natural de Boa Esperança-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Visconde do Rio Branco, N° 19, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08189 2.: MATHEUS NOBRE DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), taxista, residente na Recluso no Centro de Detenção Provisório de Vila Velh, CDPVV, Xuri, Vila Velha-ES e LARISSA SANTOS ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Pescador, nº 19, São Conrado, Vila Velha-ES. 08191 3.: WELTON FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Atlântica, N° 45, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA REGINA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Atlântica, N° 45, Barramares, Vila Velha-ES. 08192 4.: LEONAN CORRÊA ALVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e ZILAMAR DO ROZARIO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08193 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARI DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Santa Leopoldina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Santa Helena, nº 13, Cariacica Sede, Cariacica-ES e CRISTINA SOARES GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar comercial, residente na Rua Santos Dumont, nº 13, Bairro Santana, Cariacica-ES. 12690 2.: BENICIO DE SOUZA SILVA, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Vicente Santorio, nº 172, Flexal I, Cariacica-ES e MARIA DE LOURDES FERREIRA CANDIDO, natural de Afonso Claudio-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Vicente Santorio, nº 172, Flexal I, Cariacica-ES. 12709 3.: NIVALDO BATISTA LOBATO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua U, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES e LUZIA NUNES DA CRUZ, natural de Itarana-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua U, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES. 12739 4.: VALDECIR ALVES, natural de Nova Friburgo-RJ, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Sivaldo Azevedo, Nº 712, Porto de Santana, Cariacica-ES e DONINI ROSÂNGELA GOMES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Sivaldo Azevedo, Nº 712, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12744 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO ALMEIDA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Ed. Mar Egeu, Apto. 503 A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SIMONE DOS SANTOS PINTO, natural de Anchieta-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Ed. Mar Egeu, Apto. 503 A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07502 2.: WAGNER BATISTA BRUMATTI, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Vinte e Oito, N° 02, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e KARLA PATRICIA GONÇALVES FRANCISCHINI, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Luciano das Neves, N° 2439, Apt°301, Itapuã, Vila Velha-ES. 07503 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL GALDINO DA SILVA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), protético, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 433, Maria Ortiz, Vitória-ES e ARIANE ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 433, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEBERT CONCEIÇÃO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Garçom, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 113, Monte Belo, Vitória-ES e LARISSA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 113, Monte Belo, Vitória-ES. 23861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial