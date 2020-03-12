Proclamas - 12/03/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANSUAH DE CARVALHO VERCIENE, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Belgrado, s/nº , Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e LORRAYNE DA SILVA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Belgrado, s/nº , Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29821 2.: LUIZ FERNANDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 35, São Diogo I, Carapina, Serra-ES e CLAUDIA CRISTINA SILVA PEREIRA, natural de Recife-PE, com 43 anos de idade, Divorciada(o), embaladora, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 35, São Diogo I, Carapina, Serra-ES. 29822 3.: THIAGO SANTOS DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Genipapeiro, 846, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LARYSSA HELLEN PEREIRA MASCIMIANO, natural de São Paulo-SP, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Genipapeiro, 846, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29823 4.: WILLIAN SILVA SOUZA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Central, nº 12, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e ELLEN THAYS BENTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Central, nº 12, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29825 5.: EUCLIDES SEVERO BARROS, natural de Conceição da Barra-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua C Nove, nº 61, Conjunto Carapina I, Carapina, Serra-ES e ANDREIA PARDINHO DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua C Nove, nº 61, Conjunto Carapina I, Carapina, Serra-ES. 29829 6.: GREGORI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Monte Gilboa, nº 83, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e IASMIN OLIVEIRA SANTOS SILVA, natural de Potiraguá-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Monte Gilboa, nº 83, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29830 7.: ENIVALDO MATIAS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), mecânico montador, residente na Rua Alfredo Galeno, s/nº , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e RAYANA DA SILVA SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua Alfredo Galeno, s/nº , Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29831 8.: LOHAN NACIF VIEIRA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Rio Negro, 23, Helio Ferraz, Carapina, Serra-ES e ANDRESSA PAULA DE JESUS DUARTE, natural de Pedro Canário-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rio Negro, 23, Helio Ferraz, Carapina, Serra-ES. 29833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ CARDÔSO DOS SANTOS, natural de Teolandia-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Ipê, nº 29, Jabaeté, Vila Velha-ES e ROSIMERE BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Ipê, nº 29, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08230 2.: RICARDO GOMES DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Vasco Coutinho, 999, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e POLYANA BARTOLINI FIRMINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Avenida Vasco Coutinho, nº 999, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08231 3.: MAICOM RODRIGUES BENTO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Avenida São José, nº 1230, Barramares, Vila Velha-ES e CHARLENE COSTA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida São José, nº 1230, Barramares, Vila Velha-ES. 08233 4.: PAULO HENRIQUE FRAGA LIMA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Tamandaré, nº 12, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ELYJANNE SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Olegario Mariano, nº 50, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08234 5.: CLEBES PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Independência, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ANA CARLA PEREIRA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Independência, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08235 6.: WALTER GOMES MARTINS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Recluso no Complexo Penitenciário Estadual de Vila Velha, PEVV II, Xuri, Vila Velha-ES e BRENDA GRISMONDE DAS DORES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Tocantins, S/nº, Vila Nova, Viana-ES. 08238 7.: JOÃO ALISSON BRITO SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerias, residente na Rua Presidente Dutra, nº 07, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ADRIELE JESUS DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de técnica em eletromecânica, residente na Rua Primavera, nº 282, Teotônio Vilela, Ilhéus-BA. 08239 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Marcos Ely Miranda, nº 48, Solon Borges, Vitória-ES e REBECCA LEITE DOLSAN DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marcos Ely Miranda, nº 48, Solon Borges, Vitória-ES. 23664 2.: THIAGO DE ARAUJO COELHO, natural de Niterói-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 355, Apto 102 Jardim da Penha, Vitória-ES e FERNANDA CANIÇALI BRAGA, natural de Ibiraçu-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 355, Apto 102 Jardim da Penha, Vitória-ES. 23679 3.: MARLOS TAVARES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES e JESSIANE PEREIRA DOS ANJOS, natural de Porto Seguro-BA, com 32 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23688 4.: FABRICIO FERRAZ PÊGO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresa, residente na Rua São Vicente de Paulo, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES e JUBER VORPAGEL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresa, residente na Rua São Vicente de Paulo, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23690 5.: DANIEL JACOBSEN VALLE GUIMARAES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 1141, Jardim Camburi, Vitória-ES e IZABEL VICTORIA SAITER, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 1141, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23691 6.: FELIPE DA SILVA RAMOS, natural de Brasília-DF, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 172, Barro Vermelho, Vitória-ES e MARIANE PEREIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 815, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO PANDOLFI ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 7, Colina, Linhares-ES e CAROLINE RANGEL, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Presidente Costa Silva, N° 2, Q: 27, BNH, Linhares-ES. 10071 2.: JOÃO SILVA LACERDA, natural de Nova Esperança-BA, com 58 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 976, Centro, Linhares-ES e SILVANA SANTOS OLIVEIRA, natural de Brasília-DF, com 53 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 976, Centro, Linhares-ES. 10072 3.: MÁRCIO DA COSTA VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Sucupira, nº 1126, Movelar, Linhares-ES e SANDRA NASCIMENTO SANTANNA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Sucupira, nº 1126, Movelar, Linhares-ES. 10073 4.: JOSÉ CARLOS MOTA DE SOUZA, natural de Potiraguá-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Waldemiro Pedroti, nº 552, Planalto, Linhares-ES e IRAILDES SILVA DE ARAUJO, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rua Waldemiro Pedroti, nº 552, Planalto, Linhares-ES. 10074 5.: RAFAEL DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Avenida Alegre, nº 677, Araçá, Linhares-ES e LIVIA VIANA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mantenópolis, s/nº , Cx 01 Novo Horizonte, Linhares-ES. 10075 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO DE SOUZA MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida Espírito Santo, nº 38, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DIANA PAULA TRANCOSO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), assistente financeiro, residente na Rua Juiz de Fora, nº 06, 2 andar, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06862 2.: EDMILSON BARRETO DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), Operador de elevador, residente na Rua Himalaia, N° 04, Morada de Bethania, Viana-ES e GISLANE MARIA CATALUNA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Himalaia, N° 04, Morada de Bethania, Viana-ES. 06863 3.: RENATO DE JESUS MERELES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Linhares, N° 510, Ipanema, Viana-ES e LILIA FELIX DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Linhares, N° 510, Ipanema, Viana-ES. 06865 4.: HUDSON BRUNO SIQUEIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Primavera, nº 34, Canaã, Viana-ES e LARISSA VICENTE XAVIER, natural de Nova Viçosa-BA, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Primavera, nº 34, Canaã, Viana-ES. 06866 5.: JOÃO CARLOS MUTZ CASTRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Gabriel da Palha, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e FERNANDA DOS SANTOS GEAMONOUD, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregada de produção, residente na Rua São Gabriel da Palha, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06867 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELILSON PEREIRA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), gerente de operações, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, Ed. Itapoã Towers, Apto. 504, Itapuã, Vila Velha-ES e SIRLEY IGNOCENCIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, Ed. Itapoã Towers, Apto. 504, Itapuã, Vila Velha-ES. 07519 2.: ANDRÉ RODOLFO PINTO DE FIGUEIREDO, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Sete de Junho, nº 101, Aptº 502, Conj. Morada Praia, Ed. Paqueta, Aptº 502, Boa Vista II, Vila Velha-ES e MATIELE OLIVEIRA PEZZIN, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Sete de Junho, nº 101, Aptº 502, Conj. Morada Praia, Ed. Paqueta, Aptº 502, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 07520 3.: CLAUDIOMIRO BATISTA DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Tobias Barreto, nº 76, Soteco, Vila Velha-ES e RAFAELA CRISTINA FERREIRA, natural de Sarzedo-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Tobias Barreto, nº 76, Soteco, Vila Velha-ES. 07521 4.: JEFERSON FERNANDO SAMORA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Epitacio Pessoa, nº 201, Jaburuna, Vila Velha-ES e RAYANE CRUZ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Epitácio Pessoa, nº 201, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18170 5.: ALAN GAGNO, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, N° 3330, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIANA BRUNELLI COURA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 328, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18173 6.: WELLERSON MARCOS DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua das Palmeiras, nº 500, Aribiri, Vila Velha-ES e MAYARA DUARTE RIOS PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Palmeiras, 500, Aribiri, Vila Velha-ES. 18174 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIELTON DE CARVALHO SUTIL, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Cristo Rei, nº 148, São Marcos I, Serra-ES e CAMILA NEVES DO NASCIMENTO, natural de Fundão-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Cristo Rei, nº 148, São Marcos I, Serra-ES. 09994 2.: LEONARDO SANTOS SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Pancas, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e MÍRIAN DOS SANTOS CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Pancas, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09995 3.: LUCAS AUGUSTO DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Rosa Branca, nº 43, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e PATRICIA PAIXÃO ROCHA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Rosa Branca, nº 43, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 09996 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENILSON TAVARES LOUBACA, natural de Domingos Martins-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Turquesa, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e ALBA KELERY SOUZA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Turquesa, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 12791 2.: FLAVIO COUTINHO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua 13, nº 47, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JOSELMA ALVES DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), copeira hospitalar, residente na Rua 04, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12793 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOB MESSIAS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), servente de obras, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 172, São Pedro, Vitória-ES e FLORENILVA ALVES DOS SANTOS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 61 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 172, São Pedro, Vitória-ES. 16966 2.: GERALDO NUNES DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), técnico em refrigeração, residente na Rua São Sebastião, nº 300, Resistência, Vitória-ES e DÉBORA DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua São Sebastião, nº 300, Resistência, Vitória-ES. 16967 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACYR THEODORO FERREIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 83 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua das Palmeiras, nº 44, Itararé, Vitória-ES e MARIA IVANE TEIXEIRA MIGUEL DA SILVA, natural de Santa Maria Madalena-RJ, com 74 anos de idade, Viúva(o), aposentada, residente na Rua das Palmeiras, nº 91, Itararé, Vitória-ES. 23914 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILÚCIO SILVA GREGÓRIO, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), embalador de mercadorias, residente na Rua José Satiro, sem Número, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e JÉSSICA FERREIRA ALMEIDA ARAUJO, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua José Satiro, sem Número, Bairro Quilombo,, Iúna-ES. 08579 2.: CLÁUDIO DA SILVA GOMES FILHO, natural de Ibatiba-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Distrito Perdição, Iúna-ES e JILIANE ALVES LOPES, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Distrito Perdição, Iúna-ES. 08580 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 11 de março de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANDRÉ JESUS DOS SANTOS, natural de Matuípe-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Dimas Batista Pereira S/n, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e FLAVIA CRISTINA PIRES DAMIQUE, natural de Alegre-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), salgadeira, residente na Rua Dimas Batista Pereira S/n, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 11 de março de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Registrador Civil e Notário Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL SANTOS DE MENEZES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 227, Ataíde, Vila Velha-ES e CAMILA SOUZA SANTOS SIMÕES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 227, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728413 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã