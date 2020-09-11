Proclamas - 11/09/20

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINOR EULER DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Hermelinda da Penha, nº 100, Santa Mônica, Vila Velha-ES e MÁRCIA BLANK PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Hermelinda da Penha, nº 100, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07670 2.: PEDRO ANTONIO ZANELATO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Dois, nº 216, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e ALINY MATHEUS DE SOUZA, natural de Belford Roxo-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vinte e Dois, nº 216, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07671 3.: MARCIO FERNANDES XAVIER, natural de Brasília-DF, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia Do Sol, nº 3420, Torre C, Apto. 1201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA LIMA QUEIROZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), social media, residente na Rodovia Do Sol, nº 3420, Torre C, Apto. 1201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07711 4.: RODOLPHO FELIPPE SOUZA NOVAES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, S/nº, Aptº 401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MEGGY NEGRELLI LEITE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativa, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, S/nº, Aptº 401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07714 5.: JOÃO VICTOR RAMOS DONATELLI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Fernando Monteiro Lindemberg, nº 10, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CARLA CRISTINA ABREU RIOS DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carlos Braz Cola, nº 35, Ilha do Boi, Vitória-ES. 07719 6.: LENILSON DE JESUS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 23, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e CARLA FINCKE COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 23, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 07720 7.: RODOLPHO FELIPPE SOUZA NOVAES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, S/nº, Aptº 401, Praia de Itaparica,, Vila Velha-ES e MEGGY NEGRELLI LEITE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativa, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, S/nº, Aptº 401, Praia de Itaparica,, Vila Velha-ES. 07723 8.: DARLAN NUNES CUNHA, natural de Mascote-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), ajudante de transporte, residente na Rua Benedito Lucas Parreira, nº 17, Cidade Miguel Badra, Suzano-SP e JULIANA FÁTIMA DA SILVA ANTUNES, natural de Belford Roxo-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Torre B, Apartamento 403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18400 9.: LAURO SILVA PEREIRA, natural de Brasília-DF, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 1862 , Jaburuna, Vila Velha-ES e ANA PAULA LAASS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Brauna, nº 1454, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 18401 10.: THALES PEREIRA PADRÃO AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Castelo Branco, nº 150, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARA HELENA LEMOS FUZARI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Castelo Branco, nº 150, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18402 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS TAVARES MENEGUSSI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), atendente de farmacia, residente na Rua Vinte e Seis, nº 47, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ALINE VICENTINO BISPO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rua Boa Morte, nº 156, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728626 2.: ELISEU DOS SANTOS SILVA, natural de ITABUNA-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMO, residente na Rua Atenas, nº 35, Araçás, Vila Velha-ES e STELLA CARMEM VEIRA CAPANEMA, natural de Caricica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Atenas, nº 35, Araçás, Vila Velha-ES. 232728628 3.: RAFAEL SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Tânia Mara, nº 42, Ibes, Vila Velha-ES e SARA DE BARROS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Tânia Mara, nº 42, Ibes, Vila Velha-ES. 232728629 4.: ELEONE MAESTRI SEPULCRE, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nelson Fernandes, nº 113, Ibes, Vila Velha-ES e KARINA DE OLIVEIRA MACHADO LUCAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Lírio, nº S/n, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728631 5.: EDUARDO NYCOLAS RODRIGUES CARDOSO, natural de -ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 290, Ataíde, Vila Velha-ES e RAIANI SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 290, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728632 6.: GEUVANE MOURA LEITMAN, natural de Resplendor-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Manoel Nascimento, nº 908, Ataíde, Vila Velha-ES e ALINE BATISTA DE FREITAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Nascimento, Nº908 , Ataíde, Vila Velha-ES. 232728633 7.: GLEIDSON MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de calambras, residente na Rua Monte Sinai, nº 175, Bloco B, Apto 203, Vale Encantado, Vila Velha-ES e RAPHAELA IGNÁCIO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Monte Sinai, nº 175, Bloco B, Apto 203, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728634 8.: IGOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Lagos, nº 148, Araçás, Vila Velha-ES e PALOMA SILVA SUBTIL, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), classificadora contabil, residente na Rua Beira Mar, nº 18, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728635 9.: JOSÉ NILTON PAGÔTTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), policial militar aposentado, residente na Rua Trinta e Dois, nº 30, Santa Mônica, Vila Velha-ES e GILCINEIA SANTOS DE ALMEIDA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Trinta e Dois, nº 30, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728636 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Mantena, nº 85, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e LORRAYNE SILVA DE AQUINO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Mantena, nº 85, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30275 2.: WASHINGTON DE SOUZA DAMASCENO, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador industrial, residente na Avenida Lourival Nunes, nº 209, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e YAASMIM ROSA RIBEIRO TEIXEIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Lourival Nunes, nº 209, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30414 3.: GABRIEL ALTOÉ COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua 11, 29 , Maringá, Carapina, Serra-ES e JÚLIA KESLEY ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 11, 29 , Maringá, Carapina, Serra-ES. 30421 4.: RODRIGO LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e LAISA MELLO HELMER, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), assistênte administrativa, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30425 5.: ISRAEL LIMA CARVALHO, natural de Campo Formoso-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), montador de móveis, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 74 , Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ERLIETES DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 74 , Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30428 6.: MAYCON WEYDER DELLA LIBERA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), empresário, residente na Avenida Leste, nº 276, Jardim Bela Vista, Serra-ES e RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOMAIQUE SOARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Três 21, São Marcos, Serra-ES e YARA PINTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Três 21, São Marcos, Serra-ES. 10325 2.: RAMON RODRIGUES RAMOS DE MATOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Lajinha, nº 27, Cx 03, Nova Carapina II, Serra-ES e THAIANE ROSA MIRANDA, natural de Baixo Guandu-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Lajinha, nº 27, Cx 03, Nova Carapina II, Serra-ES. 10327 3.: MAYCON RANGEL SANTANA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), meia oficial, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 74, Novo Porto Canoa,, Serra-ES e CAROLINE BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de escritorio, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 74, Novo Porto Canoa,, Serra-ES. 10334 4.: JOSE MARIA JANUÁRIO, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), montador oficial, residente na Rua Vista da Serra, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e IVANI SILVA DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 56 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vista da Serra, nº 137, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10346 5.: BIONI CAMPELO LIMA, natural de VItória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pororoca, nº 10, Serra Dourada I, Serra-ES e CLAUDINEIA BENTO, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), costureira, residente na Rua Pororoca, nº 10, Serra Dourada I, Serra-ES, 10323 (Republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HYGOR RAYNE ALMEIDA DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 139, Consolação, Vitória-ES e BRENDA HELLEN SANT'ANA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 139, Consolação, Vitória-ES. 24124 2.: BERNARDO AZEVEDO FREIRE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 520, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIANA WERNERSBACH CHAVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290, Santa Helena, Vitória-ES. 24127 3.: RUHAN CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Maria dos Santos Cunha, nº 60, BL A, Apt 202, Jardim Camburi, Vitória-ES e PRISCILLA NIZERA ALVES DE BRITO, natural de Vitória da Conquista-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 375, Apt 104, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24128 4.: ALAN MORAES DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pescador artesanal, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 10, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e MIDIÃ DE ASSIS TAVARES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Técnico em enfermagem, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 24, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24130 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Principal, nº 667, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUANA LARA BARRETO DE ASSIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Principal, nº 667, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13109 2.: EDIEZIO ALBERTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Rua Soledade, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e LIANA FERNANDES DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Soledade, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13110 3.: AELSON CRUZ SANTOS, natural de Una-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Vinte e Seis, nº 82, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e VANÊSSA ANDRADE DE SOUZA, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Tião Garrincha, nº 373, Bairro Santa Cruz, Conselheiro Lafaiete-MG. 13116 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FERREIRA DE MELLO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 851, Ed. Caravelas, Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANA PAULA TONGO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), micro empresária, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 155, Apto 109, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23954 2.: RAFAEL HIROSHI SOUZA KENMOKU, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 163, Enseada do Suá, Vitória-ES e ANGÉLICA VILLODRE DELFINO, natural de Porto Alegre-RS, com 32 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 45, Ap 404, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23955 3.: ASAFE RAMON ZUCCOLOTTO KOHLER, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Maria Auxiliadora Gomes Salomão, nº 20, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CAROLINA PROFETA CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Maria Auxiliadora Gomes Salomão, nº 20, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23970 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLESTON BENJAMIN PIGNATON, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Giuseppe Battisti, 105, Boa Vista, Ibiraçu-ES e JÉSSICA LUISA DE OLIVEIRA CARDOSO, natural de Governador Valadares-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Giuseppe Battisti, 105, Boa Vista, Ibiraçu-ES. 00834 2.: CHARLES FRANCO PIGNATON, natural de Ibiraçu-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Giuseppe Batisti, nº 105, Boa Vista, Ibiraçu-ES e EDILETE DOS SANTOS BRISON, natural de Nova Venecia-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Giuseppe Batisti, nº 105, Boa Vista, Ibiraçu-ES. 00836 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 10 de setembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO JUNIOR SILVA, natural de Diamantina-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Escadaria Brígida Nader, nº 250, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e ALANA RESSURREIÇÃO BARBOSA, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Escadaria Brígida Nader, nº 250, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17098 2.: RAMON WILKER RIQUIERI MOTA, natural de Boa Esperança-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Santa Rita de Cassia, nº 27, Resistência, Vitória-ES e LABELLY MARTIELI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Rita de Cassia, nº 27, Resistência, Vitória-ES. 17099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LINDINEI DA HORA DA SILVA, natural de Una-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Octamar Barcellos de Souza, nº 15, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e DEISIANE SANTOS XAVIER, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Octamar Barcellos de Souza, nº 15, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08451 2.: MARCELO FELIPE MATOS BORGES, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Senna, nº 1667, João Goulart, Vila Velha-ES e LÁYRA GONÇALVES DE AMORIM, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Senna, nº 1667, João Goulart, Vila Velha-ES. 08452 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEIR DOS SANTOS, natural de Nova Venecia-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Presidente Vargas, 554, Centro, João Neiva-ES e MARIA ELENA DE OLIVEIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Presidente Vargas, 554, Centro, João Neiva-ES. 03042 2.: JULIERZEN VASSOLER, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Lucilo Baioco, 120, Santa Luzia, João Neiva-ES e KARLA PAULINO PINHEIRO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Pedro Zangrandi, 44, Apt 105, Centro, João Neiva-ES. 03043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 10 de setembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABNESIO PORTES DE CASTRO, natural de Cardoso Moreira-RJ, com 71 anos de idade, viúvo(a), mecânico de refrigeração aposentado, residente na Frade, Itapemirim-ES e MARIA VIEIRA DOS SANTOS, natural de Salto do Itararé-PR, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Frade, Itapemirim-ES. 01152 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de setembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK BIANCHI RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua das Bóias, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES e CLAUDIA WANESSA PIRES PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua das Bóias, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES. 13953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã