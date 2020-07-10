Proclamas - 10/07/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO AMARO DA SILVA, natural de Itueta-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua da Galeria, nº 596, Flexal II, Cariacica-ES e MARIA MADALENA PINTO CASSIANO, natural de Pancas-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua da Galeria, nº 596, Flexal II, Cariacica-ES. 12885 2.: ELIAS MUDESTO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Antonio de Paula Ramos, nº 11, Porto Novo, Cariacica-ES e CAMILA FERNANDA DA SILVA BARBOSA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Antonio de Paula Ramos, nº 11, Porto Novo, Cariacica-ES. 12893 3.: ROMILDO ROSA MOREIRA, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 804, Nova Valverde, Cariacica-ES e IVONE MARIA DA CRUZ, natural de Itaguaçu-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 804, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12915 4.: RODRIGO DOS SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Bahia, nº 371, Sede, Cariacica-ES e GEOVANA CORREIA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Bahia, nº 371, Sede, Cariacica-ES. 12917 5.: MARCOS VINICIUS MOLINO PITANGA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Aricio Schwab Coelho, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e YASMIN SERAFIM DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Aricio Schwab Coelho, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12922 6.: VINÍCIUS DE OLIVEIRA MERELLES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de usina, residente na Rua Cedro, S/nº, Bairro Cangaiba, Cariacica-ES e BEATRIZ GONÇALVES ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cedro, S/nº, Bairro Cangaiba, Cariacica-ES. 12935 7.: WILLIANS DE BRITO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico eletrônico, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e FLAVIANA ROCHA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 12937 8.: LUIZ OTÁVIO DOS ANJOS ESCARATI, natural de Juiz de Fora-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Men de Sá, nº 19, Graúna, Cariacica-ES e KAMILA ALVES DE FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua São Benedito, nº 19, Santana, Cariacica-ES. 12939 9.: JOÃO PEDRO VICTAL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em operação ferroviária, residente na Rua João Cardoso, S/nº, Sede, Cariacica-ES e LILIANA DE SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Cardoso, S/nº, Sede, Cariacica-ES. 12941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO RODRIGUES RABBI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Edmundo de Oliveira, nº 121, Santa Luíza, Vitória-ES e IZABELLA SILVA ROMANIA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), supervisor comercial, residente na Rua Edmundo de Oliveira, nº 121 , Santa Luíza, Vitória-ES. 24004 2.: ADRIANO MARIANO SCOPEL, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua Fernando Abaurre, nº 64, Mata da Praia, Vitória-ES e ILY DO VALE LACERDA MEDEIROS, natural de Lajinha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2279, Aptº 4001, Itapuã, Vila Velha-ES. 24007 3.: GUILHERME REIS PADILHA DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Aluysio Simões, nº 34 , Bento Ferreira, Vitória-ES e DANIELA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Aluysio Simões, nº 34 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 24008 4.: ANDRÉ DE REZENDE BACHETTI, natural de Apiacá-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua José Teixeira, nº 907, Praia do Canto, Vitória-ES e MARCELA REUTER CARRERA TORRES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua José Teixeira, nº 907, Praia do Canto, Vitória-ES. 24009 5.: IRISVALDO LEANDRO DE SOUSA, natural de Bertópolis-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Getúlio Miranda, nº 32, Santa Martha, Vitória-ES e LUANA GABRIELE FERREIRA, natural de Campo Grande-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Getúlio Miranda, nº 32, Santa Martha, Vitória-ES. 24010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE PORTILHO CARNEIRO, natural de Muriaé-MG, com 60 anos de idade, solteiro(a), transportransportador autônomo de cargas, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1170, Jardim da Penha, Vitória-ES e ROSILENE LOPES DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), transportador autônomo de cargas, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1170, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23821 2.: LUCAS SECCHIN SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 771, AP 303, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARINA GUERRERO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 771, AP 303, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23822 3.: YURI MAGRI LOSS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Carlos Martins, nº 235, Ap 503, Ed. Cezanne, Jardim Camburi, Vitória-ES e LÍVIA CAMPOREZ GIUBERTI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 150, Ap 204, Ed. Monte Bianco, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23825 4.: GUILHERME SOARES AMERICANO DE MELLO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de elétrica, residente na Rua Esméria Barros Deorce, nº 400, BL L1, Ap 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAULA VIANA MARTINELI, natural de Mantena-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), bacharel em Direito, residente na Rua Esméria Barros Deorce, nº 400, BL L1, Ap 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER CLAUDINO CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Av. França, S/N, Jabaeté, Vila Velha-ES e TATIANA STEFANY DIAS RONCETE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), promotora de venda, residente na Av França, S/N, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08347 2.: RAPHAEL ATHAYDE PORTELA MILFONT, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 36 anos de idade, Solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Santa Inês, nº 06, Santa Paula II, Vila Velha-ES e MARIANA CALES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Dr. Dorio Silva, nº 680, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 08348 3.: JOSÉ AUGUSTO FURTADO MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alfredo Sisley, nº 221, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ALINE DUARTE RIOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Avenida Alfredo Sisley, nº 221, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ AUREO LACERDA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Aracruz, nº 211, Shell, Linhares-ES e LUCIANA CARRIÇO, natural de Rio Bananal-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), bancaria, residente na Avenida Aracruz, nº 211, Shell, Linhares-ES. 10229 2.: PABLO MAGNAGO SOARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de internet, residente na Rua Augusto de Carvalho, nº 222, Araçá, Linhares-ES e ELIZA SCHNEIDER DE MENEZES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Celeste Faé, nº 1184, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10230 3.: JOSÉ CANDEIA, natural de São Rafael - Linhares-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua das Samambaias, nº 535, Jardim Laguna, Linhares-ES e ELENILDA ANGELA SÃO PEDRO, natural de Boa Nova-BA, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua das Samambaias, nº 535, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10231 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SULIVAM RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), gestor de vendas, residente na Rua Doutor Francisco Freitas Lima, nº 173, Centro, Vila Velha-ES e MARIA GORETE BONOMO, natural de São Mateus-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Doutor Francisco Freitas Lima, nº 173 , Centro, Vila Velha-ES. 18259 2.: GUSTAVO ROGERIO GRACIANO VELOSO, natural de Cacoal-RO, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Deolindo Perim, nº 03, Aptº 1401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ENAYLE PRISCILLA PAULÚCIO, natural de Vilhena-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Deolindo Perim, nº 03, Aptº 1401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18267 3.: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Luiz Gama, nº 52, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e RAQUEL GOMES MOREIRA, natural de Irupi-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Luiz Gama, nº 52, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18296 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: AURIO DUARTE SILVA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Graúna, Itapemirim-ES e EDINÉA SILVA DOS ANJOS, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Graúna, Itapemirim-ES. 13921 2.: DERLEON DA SILVA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 407, Centro, Itapemirim-ES e LARA TÁVORA BRAZIL, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 407, Centro, Itapemirim-ES. 13922 3.: DIÊGO DE ALMEIDA VIANA, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Nara Alves, nº 28, Vila de Itapemirim, Itapemirim-ES e VANILCILENE SILVA MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Nara Alves, nº 28, Vila de Itapemirim, Itapemirim-ES. 13923 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ REINALDO CAXIAS, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Beco do Gari, nº 8, Santos Reis, Vitória-ES e TAYNE VALADARES, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco do Gari, nº 8, Santos Reis, Vitória-ES. 17026 2.: FELIPE ANDERSON BARBOSA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Antônio Muniz, nº 50, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e JULIANA PIRES FONSECA, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Antônio Muniz, nº 50, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS EVANGELISTA COSTA, natural de Xambioá-TO, com 24 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Projetada, S/n, Cavalinhos, João Neiva-ES e DHYENES MORGANA EVANGELISTA COLLODETTI, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Projetada, S/n, Cavalinhos, João Neiva-ES. 03036 2.: VALDEMIR CUZIOL DA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Eduardo Bozzi, 51, Cohab, João Neiva-ES e ALINE FRANCISCO LOPES, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operador de perfuratriz, residente na Rua Eduardo Bozzi, 51, Cohab, João Neiva-ES. 03037 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de julho de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALICIO DIAS RIBEIRO, natural de Mutum-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Praça Antides Faria, Número 34, Bairro Centro, Iúna-ES e ELZILANE SANTIAGO DIÓRIA, natural de Ibatiba-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Praça Antides Faria, Número 34, Bairro Centro, Iúna-ES. 08625 2.: EMANOEL PEREIRA SOUZA SILVA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 72, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ESTER HUGUINIM ARAUJO, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Ferreira Vale, sem Número, Iúna-ES, Iúna-ES. 08626 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 09 de julho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACYR DIAS BOIM FILHO, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Rua Dom Pedro II, nº 118, Serra Centro, Serra-ES e SUELLEN BALTAR DE LEU, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 118, Serra Centro, Serra-ES. 10171 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE HENRIQUE DE ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), alinhador, residente na Rua Amazonas, nº 05, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 05, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 30071 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RANYEL DA SILVA GOUVEIA RIBEIRO, natural de Alegre-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Charqueada, 43, Centro, Alegre-ES e CLARICE QUEIROZ CAPETINE DE CANDIA, natural de Alegre-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Charqueada, 43, Centro, Alegre-ES. 03404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 09 de julho de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUIS GUEDES MENESES, estado civil divorciado, brasileiro, profissão fotógrafo, de cinquenta e seis (56) anos de idade, natural de Tuntum, MA, nascido aos 20 de dezembro de 1963, residente e domiciliado na Rua Luzia Lucas, 384, Itaipava, Itapemirim, ES, filho de BRAZ GUEDES MENEZES, e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS e CLEIDE FIGUEIREDO VIANA SALDANHA, estado civil viúva, brasileira, profissão professora, de cinquenta e um (51) anos de idade, natural de Piúma, ES., nascida aos 08 de janeiro de 1969, residente e domiciliada na Rua Luzia Lucas, 384, Itaipava, Itapemirim, ES., filha de JOSIAS DE FREITAS VIANA, e de ARLEIDE FIGUEIREDO VIANA (REPUBLICAÇÃO POR INCORREIÇÃO) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de julho de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil