Proclamas - 06/03/20
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILSON NUNES SIQUEIRA, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), agente funerário, residente na Rua Cidade de Belo Horizonte, nº 04, Itaputera, Aracruz-ES e JOELITA FIUZA DE JESUS, natural de Mucurici-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Cidade de Belo Horizonte, nº 04, Itaputera, Aracruz-ES. 12803 2.: VANDECARLOS PEREIRA DA ROCHA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão munk, residente na Rua Rubens Pimentel, nº 47, Bairro São Clemente, Aracruz-ES e ANGELA MARIA MARTA, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Rubens Pimentel, nº 47, Bairro Clemente, Aracruz-ES. 12804 3.: LUCAS DE LIMA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), consultor da vivo, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 44, Vila Nova, Aracruz-ES e ELISA QUEIRÓZ DE LACERDA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 44, Vila Nova, Aracruz-ES. 12805 4.: JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Olinto, do Nascimento, nº 120, Apto 104, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e ARLETE FIRMO DE HOLANDA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), assistente financeiro, residente na Rua João Juliani, nº 399, Honório Fraga, Colatina-ES. 12806 5.: LAÉZIO ANTONIO ZAGANELLI, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Ignácio Ribeiro, nº 91, Polivalente, Aracruz-ES e PRISCILA DOMICIANO DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), professora de artes no ensino médio, residente na Rua Ignácio Ribeiro, 91, Novo Polivalente, Aracruz-ES. 12807 6.: GABRIEL NUNES CAPRINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), líder comercial, residente na Rua Ana Maria Wandelkoken, 250, Centro, Aracruz-ES e STEFANY GIL DE SOUZA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vera Pimentel Amorim , N° 58, Primavera, Aracruz-ES. 12809 7.: MAURICIO FERREIRA DA SILVA, natural de Bom Conselho-PE, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, nº 450, Vila Rica, Aracruz-ES e JULIANA FELIPE, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, nº 450, Vila Rica, Aracruz-ES. 12810 8.: ROGÉRIO DA VITÓRIA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua Celso dos Santos, 96, Vila Nova, Aracruz-ES e FLAVIA MARIA BANDEIRA CASTRO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Moacyr Costalonga, 230, por do Sol, Limão, Aracruz-ES. 12811 9.: DANIEL OLIVEIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua São João Batista, nº 31, Bairro São Clemente, Aracruz-ES e MISSILENE FIOROTI LANES, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua São João Batista, nº 31, Bairro São Clemente, Aracruz-ES. 12812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de março de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RHANDER DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cabista pleno, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e LAIS ANDREIA AMANCIO PINTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29787 2.: PABLO GUEDES NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Vietnã, nº 17, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e MARIANA FERREIRA DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Vietnã, nº 17, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29788 3.: WILSON FRANCISCO DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Hannibal Barca, nº 313, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARILEIA RODRIGUES PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Hannibal Barca, nº 313, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29789 4.: MARIO SOUZA DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 300, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES e MARIA APARECIDA ALVES NAPONUCENO, natural de Prado-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), cuidadora CBO, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 300, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES. 29790 5.: MARCIO ROGERIO CAMPOS FERREIRA, natural de Pescador-MG, com 50 anos de idade, Solteiro(a), tratador de camarão, residente na Avenida Augusto Ruschi, s/nº , Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARIA JOSE SANTANA DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Avenida Augusto Ruschi, s/nº , Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29791 6.: ETEVALDO ALVES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Itapemirim, nº 131, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e ZENILDA RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Ipiau-BA, com 54 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Rua Itapemirim, nº 131, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29792 7.: ELIEL CONCEIÇÃO FREITAS, natural de Arauá-SE, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Galo-da-serra, nº 14, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e VANUSA DE PAULA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), sub-gerente de loja, residente na Rua Galo-da-serra, nº 14, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29795 8.: MATHEUS COUTINHO COELHO, natural de Afonso Claudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carapebus, Nº 105, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e MARCELA PRESTES FIDELIS, natural de Londrina-PR, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carapebus, Nº 105, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: NAILTON ROCHA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Itacibá, 135, Apto 508A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SORAYA BARCELLOS COLINO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), téc. de operação, residente na Rua Itacibá, 135, Apto 508A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18161 2.: KLEDSON FELIPE FEREGHETTI DIAS LIRA, natural de Olinda-PE, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua João do Bandolim, nº 113, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MONIQUE DE OLIVEIRA ASSIS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), telefonista, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 212, Glória, Vila Velha-ES. 18162 3.: ARNALDO PEDRO DA VITORIA, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), mestre de obra, residente na Rua Boa Sorte, nº 186, Vila Garrido, Vila Velha-ES e DALVA LYRA RANGEL, natural de Guarapari-ES, com 78 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Freitas Lima, nº 175, Centro, Vila Velha-ES. 18163 4.: ELIZANGELLIS INACIO FERREIRA, natural de Belmonte-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Coronel Joaquim de Freitas, nº 62, Jaburuna, Vila Velha-ES e SANDRA MIRANDA DE ALMEIDA, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na R Garoto, 100, Garoto, Vila Velha-ES. 18164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: VISMARQUE DE BARROS SILVA, natural de Pancas-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Porto Seguro, nº 297, João Goulart, Vila Velha-ES e ÉRICA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Porto Seguro, nº 297, João Goulart, Vila Velha-ES. 08225 2.: NILO ELIAS DE SOUZA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua José de Alencar, nº 20, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e SILVANA DA SILVA LEITE, natural de Montanha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua José de Alencar, nº 20, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08227 3.: WELERSON GOMES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua do Limão, nº 146, Lote 15, Quadra 13, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MICAELA AUDREY SIMMER, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua do Limão, nº 146, Lote 15, Quadra 13, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08228 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO ROCHA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, nº 40, Morada de Camburi, Vitória-ES e MAYARA CRISTINE DA SILVA REDIGHIERI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 310, Araçá, Linhares-ES. 23665 2.: DANIEL LEROY FIFE, natural de New Hampshire-ET, com 60 anos de idade, divorciado(a), fazendeiro, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 1110, Ed. Belem Apto 402, Jardim da Penha, Vitória-ES e SÔNIA MARIA ALVES ANDRADE, natural de Valença-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), Médica, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 1110, Ed. Belem Apto 402, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23666 3.: ALEXANDER RODRIGUES KIRCHGASSNER, natural de Curitiba-PR, com 50 anos de idade, divorciado(a), arquiteto, residente na Rua Martinho Gomes, nº 35, República, Vitória-ES e LOUIZE SUELLEN BRITO SOUZA, natural de Macapá-AP, com 42 anos de idade, divorciado(a), agente de turismo, residente na Rua Martinho Gomes, nº 35, República, Vitória-ES. 23670 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Campos do Jordão, nº 35, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARIA TEREZA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Campos do Jordão, nº 35, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06860 2.: RENAN DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Caparao, S/nº, Eldorado, Viana-ES e THAINARA RIBEIRO DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua do Planalto, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚNIOR LORIATO, natural de Itarana-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), maquinista, residente na Rua Porto Velho, nº 16, São Marcos II, Serra-ES e MARCIELE E SILVA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Porto Velho, nº 16, São Marcos II, Serra-ES. 09982 2.: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av.Jones dos Santos Neves, 59, Apto 102, Centro, Serra-ES e KAROL RAMOS SCARDUA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Av.Jones dos Santos Neves, 59, Apto 102, Centro, Serra-ES. 09983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DOS SANTOS LANES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistemas, residente na Rua Lair Soares Nogueira, 32, Santa Martha, Vitória-ES e LUDMILA BARCELOS BERTONI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Orozimbo Rabelo, nº 72, Santa Martha, Vitória-ES. 23901 2.: TIAGO DE ALMEIDA GRIPPA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Chafic Murad, nº 494, Bento Ferreira, Vitória-ES e LÍCIA GADIOLLI PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 1953, de Fátima, Serra-ES. 23902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK NASCIMENTO CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua São João, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e MARIA KELLIANE LOPES DE VASCONCELLOS, natural de Óbidos-PA, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de crédito, residente na Rua São João, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 12781 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PASCOAL SAMPAIO, natural de Aracruz-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Ormantino Röhr, S/n, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e ELZA MARIA BRUMANO ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Ormantino Röhr, S/n, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 16963 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEBISON NICACIO DA COSTA, natural de Acará-PA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Jose Rangel, nº 24, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e SARA DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 120 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jose Rangel, nº 24, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON DOS SANTOS BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua dos Cedros, 25, Floresta, João Neiva-ES e FERNANDA BORGES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua dos Cedros, 25, Floresta, João Neiva-ES. 03022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 05 de março de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi