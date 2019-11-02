Arquivos & Anexos
Proclamas -02/11/19
CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE BONA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), pintor de obras, residente na Rua Tercília Astori Gobbi, nº 316, Muquiçaba, Guarapari-ES e SOLANGE DOS SANTOS BERNARDO, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua da Bahia, nº 33, Coroado, Guarapari-ES. 11543 2.: RAMON BARBOSA BRAGANÇA, natural de Ecoporanga-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), salgadeiro, residente na Rua Vital Brasil, nº 403, Kubitschek, Guarapari-ES e MARIA EDUARDA PICHINER DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gilda Alves Albertino, S/nº., Morada da Praia, Guarapari-ES. 11544 3.: LEONARDO EZEQUIEL ARCHONDO PÉREZ, natural de Maldonado, Uruguai-ET, com 32 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 305, Centro, Guarapari-ES e SORAIA SCHULTZ BRAGA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 305, Centro, Guarapari-ES. 11545 4.: RAFAEL BAPTISTA BRANDÃO, natural de Barra do Piraí-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Antônio Cláudio Coutinho, nº 102, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e ARIANE FREIRE TAVARES, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Eugenio Cardoso Bodart, nº 05, Coroado, Guarapari-ES. 11546 5.: DIOGO JUSTINIANO DE HOLANDA, natural de Miracema do Tocantins-TO, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Luiza Silva Block Rocha, nº 240, Vila Argos Nova, Jundiaí-SP e LORENA ASSIS DE OLIVEIRA, natural de Gurupi-TO, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 678, Centro, Guarapari-ES. 11547 6.: RÔMULO DOS SANTOS BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Santos Neves, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES e VANIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Santos Neves, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11548 7.: UBIRAJARA ALENCAR DOS SANTOS, natural de Piracicaba-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), empilhadeirista, residente na Rua Expedito Nunes Pereira, nº 28, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e RENATA GAMA RAMALHETE, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Expedito Nunes Pereira, nº 28, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 01 de novembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATA GONÇALVES VIEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnico em mecanica, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 382, Soteco, Vila Velha-ES e LARISSA THOMPSON LUGÃO OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Trindade, nº 355, Apto 204, Guadalupe, Vila Velha-ES. 232728203 2.: RODRIGO ANTONIO PEREIRA MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Cravo Branco, nº 309, Novo México, Vila Velha-ES e LUANA BOLDRINI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Gardênia, nº 09, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728205 3.: MATEUS GOMES DE OLIVEIRA, natural de Mateus Leme-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Perdiz, S/n, Pontal das Garças, Vila Velha-ES e JAÍNI PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Perdiz, s/n, Pontal das Garças, Vila Velha-ES. 232728206 4.: CHRISTIAN LUIZ LOUREIRO DA SILVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, viúvo(a), Autonomo, residente na Rua São Marcos, nº 210, Santa Inês, Vila Velha-ES e ELAINE DA CRUZ COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua São Marcos, nº 210, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728208 5.: ANDREWS MARQUES DO NASCIMENTO, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Washington, nº 15, Araçás, Vila Velha-ES e TACIANA DOS SANTOS CUNHA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Buenos Aires, nº 89, Araçás, Vila Velha-ES. 232728209 6.: NAUDECK LOPES BANDEIRA NETO, natural de Brasília-DF, com 39 anos de idade, divorciado(a), eletrecista, residente na Rua Padre José Rota, nº 10-3c Forte Casa, Lisboa-ET e NADIELE COIMBRA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), tec. em edificações, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 500, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728210 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: DARLAN SOUZA DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Fundão, nº 53, Vista da Serra I, Serra-ES e MICHELLE DOS SANTOS MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Fundão, nº 53, Vista da Serra I, Serra-ES. 09731 2.: RUBENS DA SILVA AYRES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Rio Novo do Sul, nº 134, Nova Carapina I, Serra-ES e DIOVANA DA COSTA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Linhares, 38, Planalto Serrano, Bl A,, Serra-ES. 09732 3.: COLOMBO WALLACE NEGRELLI DE SOUSA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), tecnico de segurança eletronico, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga,15, Sao Marcos II, Serra-ES e SOLANGE MOREIRA SIQUEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga,15, Sao Marcos II, Serra-ES. 09733 4.: GOLIAS EDUARDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Cel Fabriciano, 582, Nova Carapina II, Serra-ES e LUZINETE LÚCIA PEREIRA, natural de Pancas-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cel Fabriciano, 582, Nova Carapina II, Serra-ES. 09741 5.: SIDNEY AZEVEDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Americo Miranda, 187, São Marcos,, Serra-ES e MEIRIANE NASCIMENTO DO ROSÁRIO, natural de Feira de Santana-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), operadora de telemarketng, residente na Rua 01 de Maio, 10, Estádio, Centro, São Gonçalo dos Campos-BA. 09742 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONI COITINHO ROSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dalmácio Sodré, N° 277, Santa Tereza, Vitória-ES e AMANDA DA SILVA ALMEIDA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dalmácio Sodré, N° 277, Santa Tereza, Vitória-ES. 16835 2.: VALDEMYR DAS NEVES COUTINHO, natural de Serra-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), Lavador de veículos, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 155, Santo André, Vitória-ES e CATIA CILENE SILVA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 155, Santo André, Vitória-ES. 16836 3.: PEDRO VIEIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua da Ferradura, 62, São Pedro, Vitória-ES e SÍLVIA MARIA NDE MORAES, natural de Ouro Preto-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Ferradura, nº 62, São Pedro I, Vitória-ES. 16837 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDINALDO DA COSTA VIEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), ferroviario, residente na Rua Dom Pedro II, BL 05, Apt 301, Condominio Gama, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MICHELE VIEIRA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, BL 05, Apt 301, Condominio Gama, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29294 2.: ROMULO ANACLETO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Buriti, 268, Ap 103, Bl Torre 02, Via Sol, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA OLIVEIRA SEIXAS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Buriti, 268, Ap 103, Bl Torre 02, Via Sol, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29295 3.: RODRIGO ANTONIO TOFFOLI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Copacabana, 569, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LAILA MENEZES MEDINA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Copacabana, 569, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEOMAR JUNIOR DE ALMEIDA ZIVIANI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av Estudante José Julio de Souza, nº 1800, Aptº 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JAQUELINE DA SILVA CESARIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua das Minervas, nº 40, Santo André, Cariacica-ES. 17957 2.: VERGILIO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 73 anos de idade, divorciado(a), empresário aposentado, residente na Avenida Délio Silva Brito, nº 55, Aptº 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ALMERINDA NETA DOS SANTOS, natural de Central de Minas-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem aposentada, residente na Avenida Délio Silva Brito, nº 55, Aptº 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 17958 3.: FELIPE STENZEL LAPORT, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 388, Ap 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALINE BALDANZA MANTOVANELLI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 10, Ap 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS HENRIQUE DE PAULA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Juanete Passos, nº 6, Bairro Novo Polivalente, Aracruz-ES e THAINARA GOMES CARDOSO, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itaquera, nº 08, Bairro Clemente, Aracruz-ES. 12689 2.: WINDSON GONÇALVES PENA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de construção civil, residente na Rua Ásia, nº 01, Morobá, Aracruz-ES e CLEUDIANNE SILVA MAGALHÃES, natural de Santa Luzia-BA, com 29 anos de idade, Divorciada(o), artesã, residente na Rua Ásia, nº 01, Morobá, Aracruz-ES. 12690 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DOS SANTOS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de entregas, residente na Rua Victor Fritoli, nº 315, da Penha, Vitória-ES e DANIELLE LOURENÇO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Victor Fritoli, nº 315, da Penha, Vitória-ES. 23690 2.:IVAN AGUIAR LOPES, natural de Aimorés-MG, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão servidor público, residente na Rua Armando Guimarães, nº 203, Itararé, Vitória-ES e BRUNA CORTES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão pedagoga, residente na Rua Armando Guimarães, nº 203, Itararé, Vitória-ES. 23684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitória-ES, 01 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHEL SILVA LINS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 38 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 494, Vila Bethânia, Viana-ES e LEIDIANE APARECIDA NUNES PINHEIRO, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 494, Vila Bethânia, Viana-ES. 06748 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO MOREIRA SALLES, natural de Niterói-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), artesão, residente na Rua das Orquideas, 33, Crubixá, João Neiva-ES e SHIRLENE ROSA PACHECO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua das Orquideas, 33, Crubixá, Joao Neiva-ES. 02994 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 01 de novembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi ____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO GARCIA VARGAS, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Av. Oscar de Almeida Gama, 303, Centro, Alegre-ES e ELIANE RODRIGUES BITENCOURT, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Córrego do Lambarizinho, Anutiba, Alegre-ES. 03353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 01 de novembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil