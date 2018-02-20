Procurando uma praia bonita e ideal para crianças? Conheça Coqueiral

Ideal para crianças, Praia de Coqueiral, encanta pelo belo visual e pela tranquilidade Crédito: João Paulo Rocetti

Coqueiros a perder de vista, um mar flat, completamente sem ondas, e uma extensa faixa de areia. Se você ainda não esteve na praia de Coqueiral, no litoral de Aracruz, vá conhecer! E saiba, desde já, que é impossível não se apaixonar!

A praia rasa, de águas transparentes, é muito procurada por famílias com crianças. Com 1 km de extensão, a garotada ainda pode ser divertir na areia, enquanto você aproveita a sombra das castanheiras. A tranquilidade e o bonito visual do lugar encantam os visitantes.

"Os mineiros acabam valorizando mais as praias do que a gente. Mas, no verão, a gente sempre vem para cá. Gosto muito do ambiente daqui. A praia é rasa, as crianças se divertem, tem castanheiras e é livre para trazer o que quiser (de comida)", diz Chirley Vial, 37 anos, de João Neiva.

Coqueiral é a praia de Aracruz com melhor infraestrutura. Repleta de verde, a região tem todo tipo de comércio, escolas, posto de saúde, supermercado, restaurantes, hotéis e casas luxuosas. A praia leva o nome do bairro (Coqueiral) que foi construído para alojar os funcionários da antiga Aracruz Florestal e da Aracruz Celulose (hoje Fibria), na década de 1970.

Há três quiosques espalhados pela praia, com opções que vão de água de coco (R$ 4,50) à moqueca (média de R$ 100). Um deles oferece chuveiro por R$ 2 para quem não consumir nenhum produto no local. Há ainda a opção de alugar um caiaque para passear (R$ 15 por 30 minutos), ou levar um stand up paddle (SUP).

Se é tranquilidade que você procura, a calmaria do lugar fará você desejar ficar ali por um dia inteiro. Enquanto as crianças correm pela areia plana e se refrescam no mar, os adultos aproveitam para descansar.

"Aqui é muito tranquilo. Resgatei uma boia outro dia, mas é muito difícil ter que resgatar alguém. Para criança é bom vir de manhã, quando a maré está seca. Mas a tarde, mesmo com a maré subindo, ainda fica raso", garante Thiago Mota, 22 anos, salva-vidas na região.

SERVIÇO

Como chegar: Seguindo pela Rodovia ES-010, Coqueiral é a segunda praia do município de Aracruz e fica logo depois da vila de Santa Cruz.