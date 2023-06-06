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Hora de preservar

Produtor rural vence premiação com projeto de conservação ambiental de propriedade

Vencedor do Prêmio Biguá Sustentabilidade, em 2022, o produtor rural Juliberto Sthur atua há anos na preservação de sua propriedade

Publicado em 

06 jun 2023 às 14:04

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 14:04

Ganhador do Prêmio Biguá 2022 na categoria produtor rural.
Projeto de conservação ambiental de propriedade rural Crédito: Juliberto Stuhr
Não tem como falar de meio ambiente, sem falar em preservação. Afinal, o futuro das próximas gerações depende de como estamos lidando com os recursos naturais disponíveis atualmente na natureza. Cuidar das árvores, dos rios, dos mares e espaços que exigem uma maior preservação, é mais do que um movimento de cidadania, mas também de empatia.
Quem entende do assunto é o produtor rural Juliberto Sthur, primeiro colocado do Prêmio Biguá Sustentabilidade, em 2022, na categoria "Conservação ambiental de propriedade rural". Em especial, porque cerca de 84% de sua propriedade é constituída de mata, que há anos o profissional luta para preservar com as próprias mãos.
“Eu fiquei muito feliz. É um incentivo muito grande, não apenas para mim, mas para todos os premiados e eu acredito que isso precisa continuar existindo. Fico muito grato porque é um trabalho de uma vida inteira sendo reconhecido”, destaca.
Ainda de acordo com o produtor rural, esse projeto de preservação não é um trabalho fácil. Principalmente, porque toda a atuação na propriedade é feita a partir dos fatores externos e naturais como sol, falta de chuva e etc. Então, manter esse projeto exige uma atuação minuciosa.
Com os 16% da propriedade destinados à produção de café e cultivo de gado, é assim que o profissional consegue manter de pé o projeto e arcar com todos os custos de preservação da área.
"Durante toda a minha vida gostei de preservar e vivo dentro de uma área de preservação. Hoje, seguimos plantando e plantando mais."
Juliberto Sthur - Ganhador na categoria do Prêmio Biguá 2022 na categoria produto rural

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 29 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99867-6477, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.
Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu e a quantia de R$ 3.500,00, nas categorias: Escola de Ensino Fundamental e médio, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados a quantia de R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00 respectivamente, mais certificado.
Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu, enquanto os segundos e terceiros colocados também receberão certificados.

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