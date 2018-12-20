Precariedade do transporte público é entrave à mobilidade

Passageiros se apertam para conseguir entrar em ônibus superlotado Crédito: Vitor Jubini

A mobilidade urbana é um dos maiores desafios atuais das administrações públicas nas grandes cidades. Seja na Amsterdã das bicicletas, seja na Londres dos metrôs pontualíssimos, seja na Tóquio dos multimodais, moradores e turistas não estão livres de atrasos e superlotação. Mas quando observa-se a situação do transporte público na Grande Vitória, chega-se à dimensão de o quanto a região está longe de oferecer eficiência e dignidade para as 650 mil pessoas que dependem dos coletivos diariamente.

mostrou a dura rotina enfrentada pelos usuários do Sistema Transcol, com filas longas nos pontos, ônibus lotados e banheiros quebrados nos terminais. O medo também é passageiro constante, com a onda de arrastões. Em episódio recente, ocorrido há menos de um mês, o jovem Deivid Jercey, de apenas 18 anos, morreu atingido com um tiro no peito, sem chance de resgate. Promessas, há várias, como a instalação de mais câmeras nos veículos em 2019 e a reforma de terminais – foram anunciados R$ 7,1 milhões em obras em maio, mas o prazo venceu neste mês, e a população permanece no sufoco. A interdição do Terminal de Itaparica, há cinco meses, só piora a situação. Reportagem deste jornal na segunda-feira (17), com filas longas nos pontos, ônibus lotados e banheiros quebrados nos terminais. O medo também é passageiro constante, com a onda de arrastões. Em episódio recente, ocorrido há menos de um mês, o jovem, sem chance de resgate. Promessas, há várias, como a instalação de mais câmeras nos veículos em 2019 e a reforma de terminais – foram anunciados R$ 7,1 milhões em obras em maio, mas o prazo venceu neste mês, e a população permanece no sufoco. A interdição do Terminal de Itaparica, há cinco meses, só piora a situação.

Não apenas no Transcol, mas também nos sistemas municipais, as reclamações se acumulam: são viagens que atrasam ou não acontecem; frotas que são reduzidas; pontos de ônibus inadequados, que não protegem nem da chuva nem do sol; coletivos sem o mínimo conforto, especialmente neste verão escaldante dos trópicos; superlotação, sujeira e insegurança.