Praia, lagoa e mangue: a Praia de Guaxindiba tem de tudo um pouco

Se você tem aquele amigo, que é do tipo que você fala "vamos", e ele, rapidamente, responde na mesma hora um sim. Então, você precisa convidá-lo para te acompanhar na Praia da Guaxindiba, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. É que não tem como ser capixaba ou adorar mar e não conhecer a região. Lá, espaço é o que não falta, já que a praia se estende por 22 quilômetros. Tá bom, não é? No local, o Rio Itaúnas encontra o mar e, por isso, também há uma região de mangue.

Apesar de sempre estar bem cheia, o lugar nunca parece lotado justamente pela sua amplitude – o que é um dos atrativos para os turistas do local, que comentavam o quão bom é ter espaço para se estabelecer na areia.

No local, pouco depois da área de mangue, o rio ainda tem força para formar uma lagoa que também é local querido dos praieiros que frequentam o local. Em contrapartida, desse ponto até o mar, uma faixa de areia de cerca de um quilômetro separa o que é água doce do que é salgada.

A praia é equipada com um posto de salva-vidas, já que de longe dá para ver que as águas são bastante agitadas, por isso, a boa pedida é ficar mais perto do raso, como os próprios profissionais apontam como região “segura”.

PRAIA SÓ TEM UM QUIOSQUE HÁ 21 ANOS

“A beleza daqui que me fez querer abrir esse quiosque”, dispara Edvaldo Viana, de 48 anos. Ele completa, em 2018, 21 anos de empreendimento na praia e comemora que a região seja bastante atrativa para os turistas. Segundo ele, o ponto alto deste verão, até agora, foram os dias que sucederam a virada.

“Não tem praia igual a essa, não tem areia como essa e não tem mar como esse. Quem vem aqui se encanta de tal forma que quer sempre voltar”, revela ele, que montou o quiosque onde, antigamente, passava o Rio Itaúnas. Há algumas décadas o empresário destaca que o manancial foi desviado para a construção de um hotel três estrelas, que há sete anos já está desativado. No vídeo abaixo, ele explica um pouco sobre o seu negócio e fala sobre o desvio do rio:

De acordo com ele, toda a região da faixa de areia que separa a água do mar do rio fica cheia quando a maré está alta. Apontando para o local, ele corrobora: “Toda essa área em que se formam essas lagoas pequenas é engolida pelo mar quando a maré está cheia”.

SERVIÇO

Como chegar: depois de chegar a Conceição da Barra, a Praia de Guaxindiba fica ao lado do antigo Hotel Barramar, do lado oposto a São Mateus. No local há estacionamento para carros e todas as ruas são pavimentadas.

Estrutura: existe um quiosque no local e também uma barraca na qual pode-se alugar sombrinhas e cadeiras de praia – por R$ 10 e R$ 20, as sombrinhas, e R$ 3, a cadeira