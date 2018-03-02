Quando nós vamos até um lugar diferente, queremos ter uma experiência nova. Em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, existe um passeio que pode ser feito a pé que encanta. É que dá para, em uma só tarde, visitar a Praia da Bugia, com sua orla totalmente restaurada, o cais, onde estão os restaurantes, admirar o encontro do mar e do rio - e, ainda, quase ver São Mateus do outro lado - além de apreciar uma bela vista à beira-mar. Ah, e por que não um bom drinque com um petisco depois disso tudo?

Verão de Ponta a Ponta: Conceição da Barra - A Praia da Bugia, o cais, o farol e o rio em um só passeio Crédito: Montagem Gazeta Online/Sullivan Silva

Assim que se chega à cidade, o ideal já é se estabelecer para aproveitar tudo o que Conceição da Barra tem a oferecer a pé. Isso porque as distâncias não são muito longas e não vale a pena deixar de andar com os pés na areia só para adiantar alguns poucos minutinhos de carro. Nesse passeio, o primeiro point pode ser a Praia da Bugia.

Praia de Guaxindiba, a Bugia é muito boa para uma caminhada. As águas, mesmo transparentes, são bastante agitadas e elas se encontram com o Rio Cricaré. É considerada pelos moradores semi-deserta, ou seja, boa mesmo para um descanso e contato com a natureza. Dica: tem um letreiro recém-instalado que pode ser cenário de ótimos registros para bombar na internet. Lá, embora com um estruturado calçadão hoje em dia, já aconteceram processos de erosão que destruíram a praia. As areias douradas e lisas pedem uma foto e, mesmo que muita gente prefira a, a Bugia é muito boa para uma caminhada. As águas, mesmo transparentes, são bastante agitadas e elas se encontram com o Rio Cricaré. É considerada pelos moradores semi-deserta, ou seja, boa mesmo para um descanso e contato com a natureza. Dica: tem um letreiro recém-instalado que pode ser cenário de ótimos registros para bombar na internet.

Logo ali perto, está o farol que dá nome ao trecho de faixa de areia que está à sua frente. Embora não seja oficial, a Praia do Farol é ainda mais deserta e, por esse motivo, a única atração do local é a construção que hoje é decorativa. Nesse ponto da cidade, ainda dá para seguir com a caminhada iniciada na Bugia, até porque as duas praias são seguidas. Porém, não se esqueça de se hidratar pois essa região do município não conta com muitos estabelecimentos disponíveis e que atendam os turistas.

Farol de Conceição da Barra Crédito: Sullivan Silva

CAIS ABRIGA PARTE HISTÓRICA DA CIDADE

Pouco mais à frente, já está o cais. Lá é o point onde estão concentrados vários restaurantes de Conceição da Barra, além de o local reunir uma parte histórica do município. O cais é conhecido, também, por ser ponto de embarque e desembarque dos pescadores da cidade. Próximo a esse ponto acontece uma feira livre de frutas, verduras e legumes. Nesses estabelecimentos, não tem jeito: o que reina é o marisco. Mais especificamente o peroá frito ou a moqueca capixaba (sim!).

SERVIÇO

Como chegar: saindo de Vitória, Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, está a cerca de 250 quilômetros. A viagem até lá deve ser seguida via BR 101 e leva, aproximadamente, quatro horas. Já na cidade, a Praia da Bugia, o cais e a Praia do Farol ficam quase que "em série", ligadas por uma avenida principal e sempre na orla da cidade.

Estrutura: na Praia da Bugia não existem muitas ofertas de restaurantes e estabelecimentos; por outro lado, no cais, os restaurantes servem refeições completas e um almoço para até quatro pessoas por, aproximadamente, R$ 145.