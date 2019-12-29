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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Quer ver PM na rua? Vá pra Guarapari. Lá, tem

Balneário mais famoso do Estado está com a segurança reforçada; coluna conta os bastidores deste início de temporada de férias

Públicado em 

29 dez 2019 às 17:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na Praia do Morro, em Guarapari, um carro da PM fica parado no calçadão e outro circula para atendimento do público Crédito: Foto do leitor
Leitor da coluna que mora em Vitória e vai passar a virada de ano em Guarapari está bem impressionado. A presença da Polícia Militar é constante por toda a orla e nos bairros do balneário mais famoso do Estado. "Tem mais policiamento aqui do que na Capital", alfineta o leitor.

PRAIA CHEIA BEM CEDO

Quem deixou para pegar um bronze depois do almoço teve dificuldade em colocar sua cadeira. O sol apareceu às 6h deste domingo (29) e muitos banhistas acordaram cedo para ocupar a faixa de areia da Praia do Morro.

SALVA-VIDAS ATENTOS

Os salva-vidas estavam atentos e chamavam a atenção dos banhistas que jogavam altinha e frescobol na Praia do Morro. A gentileza dos profissionais foi o destaque e até um vendedor com dificuldade de locomoção foi auxiliado por um dos salva-vidas.

FAZEMOS QUALQUER NEGÓCIO

Os ambulantes fizeram a festa ontem. Coco (dois por R$ 5), chapéus, açaí e óculos chineses eram os mais presentes nas areias. A criançada aproveitou os carrinhos de picolé e de milho.

DEZ, NOTA 10!

Os comerciantes de Guarapari estão dando uma aula de bom atendimento aos clientes. Todo mundo muito educado e atencioso.

DONOS DE VANS FAZEM A FESTA

Os shows de artistas nacionais que são realizados nas principais casas da Cidade-Saúde têm feito a festa dos donos de vans. Eles saem com os veículos lotados (inclusive com passageiros em pé) dos locais de festa e sabem que a PM só tem parado veículos de passeio nas blitze.

ANSIEDADE DE FÃ

No sábado, teve gente que saiu de casa às 18h para ver o show de Ivete Sangallo que começou às 22h.

A PESO DE OURO

Coitado de quem ficou com sede durante o show da cantora baiana. Uma água mineral de 330 ml foi vendida R$ 10; uma cerveja, a R$ 15.

PRAIA DE COSTAS PARA O TURISTA

Casal de turistas catarinenses levou os dois filhos para passear no calçadão da Praia da Costa. Arrependeu-se de não ter levado uma máscara. O cheiro de xixi estava insuportável. Além disso, parte dos chuveiros públicos não está funcionando.

ALÔ, ELEITOR!

Você vai fazer a contagem regressiva para o Ano-Novo ou para os dias que faltam para o seu prefeito ruim deixar o cargo?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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