População precisa de dados claros sobre gestão de hospitais

Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, será terceirizado pelo Estado Crédito: Patrícia Scalzer

inclusão de mais dois hospitais na lista dos terceirizados. Atualmente, são quatro. A medida é defendida pelo Estado sob o argumento de que traz mais eficiência ao setor. Já especialistas e sindicatos de trabalhadores apontam o contrário. Enquanto isso, o cidadão, o maior interessado na questão, fica em meio a uma guerra de versões. Nesta semana, o governo do Estado dá mais um passo para que a rede pública de saúde passe a ser administrada por Organizações Sociais (OSs), com a. Atualmente, são quatro. A medida é defendida pelo Estado sob o argumento de que traz mais eficiência ao setor. Já especialistas e sindicatos de trabalhadores apontam o contrário. Enquanto isso, o cidadão, o maior interessado na questão, fica em meio a uma guerra de versões.

A Sesa garante que as OSs são mais econômicas e que não houve aumento nos indicadores de mortalidade, que há fiscalização do trabalho e que os usuários têm se mostrado satisfeitos. Já estudiosos apontam, por exemplo, que o montante de recursos transferido do poder público para as OSs é até cinco vezes maior do que em hospitais com gestão direta.

Não se trata de desmerecer um ou outro ponto de vista. As diferentes visões sobre o tema partem de fontes idôneas, autoridades em seus campos. Mas a população, ao mesmo tempo financiadora e cliente do serviço, precisa saber com certeza qual é o melhor modelo de gestão, e não simplesmente escolher um lado.