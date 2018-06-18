"Pelada de fim de semana", diz leitor sobre estreia do Brasil na Copa

Gabriel Jesus reclamou de pênalti não marcado, contra a Suíça Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

com um placar sem graça de 1 a 1. Não foi na estreia que a Seleção fez a alegria dos brasileiros. Com um jogo morno, a equipe de Tite concluiu a sua primeira participação na Copa da Rússia, no domingo (17), na Arena Rostov,

O único destaque da partida foi o golaço de Philippe Coutinho, ainda no primeiro tempo. O segundo tempo, no entanto, foi completamente diferente. O Brasil voltou sonolento, e a Suíça não perdeu tempo: aos 5 minutos, em cobrança de escanteio pela esquerda, Zuber empatou o duelo, selando o placar.

Agora, a Seleção tenta se recuperar diante da Costa Rica, na próxima sexta-feira (22), em São Petersburgo. A Suíça pega a Sérvia, que ganhou por 1 a 0 e lidera o grupo F, em Kaliningrado.

No Facebook do Gazeta Online, os torcedores se mostraram decepcionados com a performance do Brasil em campo. Além das más atuações, outro ponto bem comentado foi o novo cabelo de Neymar.

Confira alguns comentários:

A diferença entre Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar é gritante. Ronaldo, depois do empate com a Espanha , saiu vibrando e incentivando o time. A Argentina empatou e Messi assumiu toda responsabilidade. Alemanha perdeu para o México lutando até o final. Neymar sumiu depois do jogo. O jogador brasileiro que estava na jogada do suposto pênalti lamentou, em entrevista, não ter se jogado no chão para cavar melhor a falta. Por essas e outras fica difícil torcer por esse time.

Marcos Evangelista

Neymar não jogou tudo o que sabe, mas também não foi responsável pelo placar inesperado não.

Jean Jacques

Sendo o primeiro jogo do Brasil na Copa, considerei em algumas jogadas as quedas desnecessárias e falsas, vi algumas entradas bem duras em cima do Neymar também e, como todo brasileiro, esperava mais jogo, mais tentativas de bola no gol... ainda mais depois da Copa de 2014.

Rayane Soares

Salto alto! Correram pouco, dedicaram-se pouco, jogaram sem inteligência, pouco concentrados, com a leitura errada do jogo. Neymar foi infantil ao fazer um duelo particular com o bom atleta número 11 Behrani.

Renato Vix



Esse 11 da Suíça colocou Neymar no bolso.

Bento Kleyton

A culpa é do juiz, que não deu as faltas cometidas e nem o pênalti. Alguém precisa fazer alguma coisa, para não acontecer isso nos próximos jogos.

Benedicta Reis

Existem jogadores melhores no banco. Jogou mal, não adianta reclamar de juiz.

Poliana Flaviano



Só o Coutinho qUE se salvou! O resto jogou uma peladinha de final de semana.

Weslei Bitencourt

Neymar está igual meu celular... não pode ver um chão que se joga!

Lorena Santos

Eu acho que primeiro jogo é assim mesmo, sempre mais nervosos. Mas vi que falta muito treino ainda para ser um time igual a que nós tínhamos com os quatro R’s.

Antonieta Pianzola

Faltou um Diego do Flamengo ou Arthur do Grêmio no meio campo do Brasil.

Gabriel Garcia

A seleção está fazendo jus ao seu país por enquanto. Tomara que seja um pouquinho melhor para nos fazer sentir orgulho de ser brasileiro. Que no resto só é vergonha. Por um Brasil melhor, por favor, senhores.

Maria Iraides Capelini



Eu não entendo nada de futebol, mas como convocam um árbitro novo e sem experiência para atuar num jogo de Copa do Mundo. Como implantam um mecanismo de arbitragem eletrônica para ajudar os árbitros se isso não é regra, mas sim opção do juiz? Quem dera que o nível de jogo fosse o do México e Alemanha.

Fabiano Luchi Dala Bernardina



Essa arbitragem de vídeo vai gerar confusão. Dois lances no jogo e não usaram a tecnologia? Parece que esse árbitro de vídeo não vai funcionar a favor do Brasil! O Brasil foi roubado descaradamente!

Jonas Pereira

Jogo feio, morno, só o gol que foi bonito. Depois disso, também, nada mais.

Roseli de Jesus



Acredito que falte raça a esse time. Antes eles jogavam com mais emoção. Está entediante. Não sei nem os nomes dos jogadores para gritar “vai, fulano!”.

Viviane Lima