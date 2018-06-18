"Pelada de fim de semana", diz leitor sobre estreia do Brasil na Copa

Não foi na estreia que a Seleção fez a alegria dos brasileiros. Com um jogo morno, a equipe de Tite concluiu a sua primeira participação na Copa da Rússia, no domingo (17), na Arena Rostov, com um placar sem graça de 1 a 1.
O único destaque da partida foi o golaço de Philippe Coutinho, ainda no primeiro tempo. O segundo tempo, no entanto, foi completamente diferente. O Brasil voltou sonolento, e a Suíça não perdeu tempo: aos 5 minutos, em cobrança de escanteio pela esquerda, Zuber empatou o duelo, selando o placar.
Agora, a Seleção tenta se recuperar diante da Costa Rica, na próxima sexta-feira (22), em São Petersburgo. A Suíça pega a Sérvia, que ganhou por 1 a 0 e lidera o grupo F, em Kaliningrado.
No Facebook do Gazeta Online, os torcedores se mostraram decepcionados com a performance do Brasil em campo. Além das más atuações, outro ponto bem comentado foi o novo cabelo de Neymar.
Confira alguns comentários:
A diferença entre Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar é gritante. Ronaldo, depois do empate com a Espanha , saiu vibrando e incentivando o time. A Argentina empatou e Messi assumiu toda responsabilidade. Alemanha perdeu para o México lutando até o final. Neymar sumiu depois do jogo. O jogador brasileiro que estava na jogada do suposto pênalti lamentou, em entrevista, não ter se jogado no chão para cavar melhor a falta. Por essas e outras fica difícil torcer por esse time.
Marcos Evangelista
Marcos Evangelista
Neymar não jogou tudo o que sabe, mas também não foi responsável pelo placar inesperado não.
Jean Jacques
Jean Jacques
Sendo o primeiro jogo do Brasil na Copa, considerei em algumas jogadas as quedas desnecessárias e falsas, vi algumas entradas bem duras em cima do Neymar também e, como todo brasileiro, esperava mais jogo, mais tentativas de bola no gol... ainda mais depois da Copa de 2014.
Rayane Soares
Rayane Soares
Salto alto! Correram pouco, dedicaram-se pouco, jogaram sem inteligência, pouco concentrados, com a leitura errada do jogo. Neymar foi infantil ao fazer um duelo particular com o bom atleta número 11 Behrani.
Renato Vix
Renato Vix
Esse 11 da Suíça colocou Neymar no bolso.
Bento Kleyton
A culpa é do juiz, que não deu as faltas cometidas e nem o pênalti. Alguém precisa fazer alguma coisa, para não acontecer isso nos próximos jogos.
Benedicta Reis
Benedicta Reis
Existem jogadores melhores no banco. Jogou mal, não adianta reclamar de juiz.
Poliana Flaviano
Poliana Flaviano
Só o Coutinho qUE se salvou! O resto jogou uma peladinha de final de semana.
Weslei Bitencourt
Neymar está igual meu celular... não pode ver um chão que se joga!
Lorena Santos
Lorena Santos
Eu acho que primeiro jogo é assim mesmo, sempre mais nervosos. Mas vi que falta muito treino ainda para ser um time igual a que nós tínhamos com os quatro R’s.
Antonieta Pianzola
Antonieta Pianzola
Faltou um Diego do Flamengo ou Arthur do Grêmio no meio campo do Brasil.
Gabriel Garcia
Gabriel Garcia
A seleção está fazendo jus ao seu país por enquanto. Tomara que seja um pouquinho melhor para nos fazer sentir orgulho de ser brasileiro. Que no resto só é vergonha. Por um Brasil melhor, por favor, senhores.
Maria Iraides Capelini
Maria Iraides Capelini
Eu não entendo nada de futebol, mas como convocam um árbitro novo e sem experiência para atuar num jogo de Copa do Mundo. Como implantam um mecanismo de arbitragem eletrônica para ajudar os árbitros se isso não é regra, mas sim opção do juiz? Quem dera que o nível de jogo fosse o do México e Alemanha.
Fabiano Luchi Dala Bernardina
Essa arbitragem de vídeo vai gerar confusão. Dois lances no jogo e não usaram a tecnologia? Parece que esse árbitro de vídeo não vai funcionar a favor do Brasil! O Brasil foi roubado descaradamente!
Jonas Pereira
Jogo feio, morno, só o gol que foi bonito. Depois disso, também, nada mais.
Roseli de Jesus
Roseli de Jesus
Acredito que falte raça a esse time. Antes eles jogavam com mais emoção. Está entediante. Não sei nem os nomes dos jogadores para gritar “vai, fulano!”.
Viviane Lima
Considerando nosso passado de glórias e o nível do futebol brasileiro, reconheço que nossa Seleção deixou a desejar, mas o adversário só fez o gol cometendo falta. Sistematicamente parava o ataque brasileiro com o artifício dos times fracos: fazer faltas. E o árbitro de campo e o árbitro de vídeo se omitindo. O nível de arbitragem é o pior de todas as copas que acompanhei, desde 1958. Lembro-me do raciocínio lógico de nossos craques do passado: devemos ter sempre dois gols de diferença, se quisermos ganhar sem nos preocuparmos com a arbitragem. Sim, dá pra perceber que querem um campeão europeu. Ou o árbitro de vídeo é só para europeu ver?
Aldo José Barroca
Aldo José Barroca