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Putiri, em Aracruz, é perfeita para quem gosta de sombra, pé na areia e contemplação Divulgação | Gorette Vescovi
Verão de Ponta a Ponta

Pé na areia, golfinhos e muita sombra: um dia de descanso em Putiri

Com 1,5 km de extensão, praia do litoral de Aracruz é rica em algas e fauna marinha. Local também é indicado para quem pratica skimboard

Barbara Oliveira

Repórter

Gazeta Online

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 14:14

Publicado em

15 fev 2018 às 14:14
Putiri, em Aracruz, é perfeita para quem gosta de sombra, pé na areia e contemplação Crédito: Divulgação | Gorette Vescovi
Uma praia como tem que ser: pé na areia, mar limpo com algumas ondas e a sombra das castanheiras. Putiri, no litoral de Aracruz, tem a combinação perfeita para quem busca descanso e contemplação. Por lá não tem asfalto - todas as ruas são de areia -, nem os barulhentos carros de som. E se você der sorte, ainda pode observar os golfinhos.
Com 1,5 km de extensão, Putiri é rica em algas e fauna marinha. A água é quase sempre gelada e tem ondas maiores durante a tarde, quando a garotada costuma aproveitar para se divertir com as pranchinhas de skimboard.
Sem pousadas, a vizinhança do local é formada por gente que se acostumou com os verões tranquilos por ali. Em geral, as casas pertencem à famílias como a de Gorette Vescovi, que há anos frequenta a praia de Putiri.
"Como grande parte das pessoas que vem para cá, sou apaixonada por esse lugar. A praia é linda, mar limpo, praticamente não tem pedra, e o ambiente é maravilhoso. Vem famílias inteiras para cá. Temos casa aqui há 20 anos. Nesse tempo, fizemos muitos amigos", conta a professora.
Putiri tem um clima muito peculiar, com caminhadas pela manhã, rodinhas de conversa durante a tarde e, a noite, música na beira do mar ao som do violão. Como todos se conhecem por ali, até o carnaval é de curtição em família.
"Praia com asfalto não é praia. Botar o pé no chão, curtir a natureza, caminhar na areia. Isso para mim faz muita diferença. Aqui tem dia que dá para ver até os golfinhos. É tudo muito família, o nosso carnaval, por exemplo, é de rua, das marchinhas. Tudo uma delícia", defende Gorette.
O cantinho de sossego também não tem quiosques. Um único barzinho oferece opções para todos os gostos: de cerveja e moqueca até hambúrguer e sorvete. As mesinhas de madeira, embaixo da sombra da castanheira e na beira da areia são bem disputadas.
SERVIÇO
Como chegar: Seguindo pela Rodovia ES-010, a Praia de Putiri é uma das últimas do município de Aracruz. Ela fica entre a praia de Mar Azul e a badalada Barra do Sahy
Estrutura: sem pousadas ou área para camping, o local conta com um único barzinho com muitas opções: os preços variam de R$ 10 a R$ 110
Dicas: com muitas áreas de sombra, é possível passar um dia inteiro de tranquilidade em Putiri. O período da manhã tem águas mais calmas e é comum ver muita gente caminhando. À tarde, a garotada que gosta de praticar skimboard devido a presença de ondas um pouco maiores.

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