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Inovação

Um novo jeito de trabalhar chega ao Espírito Santo

Saiba como conquistar uma vaga em um ambiente leve, onde bermudas e chinelos são liberados

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 22:12

Publicado em 

07 ago 2019 às 22:12
Na nossa capital, Vitória, temos um endereço que abriga tecnologia, criatividade e inovação. Até aí, nada do que já não estávamos acostumados, mas agora adicione um gato de estimação, uso de bermuda e chinelo liberados, ambientes leves, espaços para criar e uma cultura que reflete flexibilidade e compartilhamento de ideias.
Ao conhecer a sede do pag!, fintech capixaba de cartões de crédito e débito, sem a presença de intermediários, banco físico ou burocracias, descobrimos que, por trás dessa empresa, existem funcionários engajados, satisfeitos e orgulhosos do produto ali desenvolvido.
Crédito: Divulgação/Pag!
Os ambientes são amplos e compartilhados, permitindo maior circulação e interação entre os times, com espaços para criação e construção de projetos. Há também quadros, lousas e TVs que informam com transparência tudo que está acontecendo no pag!, como produtos, resultados, novos colaboradores, aniversariantes e número de clientes em atendimento.
O pag! também abriga outro espaço que aposta no talento do capixaba. O brooder é um hub de inovação que visa fomentar e acelerar ideias, com toda a estrutura e apoio necessários para quem quer ser ainda maior. Quando passamos pela porta, já sentimos a atmosfera do espaço e logo é possível perceber que aquele é um lugar realmente inovador no nosso Estado.
Crédito: Divulgação/Pag!
O espaço é uma iniciativa do pag! e do Grupo Avista para ajudar a acelerar ideias, seja qual for o segmento e realidade no mercado. Comporta até 100 pessoas, possui auditório, salas e mesas para estudos e também pode ser utilizado para a realização de workshops, treinamentos, palestras e seminários.
Convidamos o jornalista César Fernandes, que adora uma tecnologia, para visitar e sentir o clima da empresa. Cesinha, como é chamado, é reconhecido pelo jeito extrovertido de fazer reportagens do nosso Estado. “Quando eu cheguei, me vi em um “parque de diversões” para ideias! Tudo por ali encanta e faz com que as pessoas queiram ficar! Esses espaços e essa metodologia de trabalho reforçam a importância de empresas que impulsionam a tecnologia no Espírito Santo” comentou o jornalista.
Crédito: Divulgação/Pag!
QUER TRABALHAR NA EQUIPE pag!? Entrevista com Karina Scarpati – gerente de Recursos Humanos do pag!
Qual é o estilo que o pag! adota para o funcionamento?
Flexibilidade tem tudo a ver com a gente. Temos algumas regras e diretrizes (sem isso ninguém sobrevive), mas, dentro delas, estamos dispostos a ouvir os colaboradores e repensar nosso modelo de gestão (digo “nosso” porque é construído em conjunto mesmo). Gostamos de experimentar e não vemos problema em voltar atrás. É importante para a gente (RH/diretoria) que os colaboradores se sintam à vontade para buscar, arriscar e testar novas soluções. O nosso trabalho é fazer com que as pessoas queiram estar aqui. Parece simples, mas, em muitas empresas, é comum as pessoas permanecerem por necessidade ou medo, e não por estarem envolvidas e realizadas. O que todos veem aqui no pag!, como videogame/fliperama, bermuda/chinelo, animais, música e chopp são apenas detalhes. A cultura de inovação é muito maior que isso.
Karina Scarpati - gerente de Recursos Humanos do pag Crédito: Divulgação/Pag!
Quais os benefícios para produtividade?
De modo geral, o envolvimento com a causa e o objetivo da empresa e não somente com a conclusão da atividade executada em si. Quando o líder delega responsabilidades no lugar de uma lista de tarefas a serem executadas, ele tem o poder de envolver o colaborador, de utilizar seu potencial criativo. Aqui, as pessoas não são apenas simples executoras de tarefas... isso, nós deixamos para as máquinas, rs. Além de extrair o potencial criativo, um maior envolvimento do colaborador com a empresa nos coloca como referência para os melhores profissionais. A briga hoje é intensa no mercado e ter um ambiente onde as pessoas encontram espaço para se dedicar a trabalhos que façam sentido para ela faz toda a diferença, principalmente no momento de recrutar e manter os melhores profissionais.
Como trabalhar no pag!? O que precisa? Qual perfil e como faço?
Como não temos uma gestão baseada no controle e sim na confiança, o ambiente exige colaboradores autogerenciáveis, flexíveis e resilientes, que não necessitam de uma supervisão constante e que saibam se adaptar a mudanças e tirar o seu melhor a partir delas. Além disso, apresentar um perfil mais curioso e empático para as necessidades dos nossos clientes é fundamental.
 
Crédito: Divulgação/Pag!
Para se inscrever em uma de nossas vagas, basta encaminhar um e-mail para [email protected] ou, se preferir, acessar o link “Trabalhe conosco” no nosso site https://www.meupag.com.br/

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