Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muniz Freire

Relevo favorece a prática de esportes radicais em Muniz Freire

Região é o cenário ideal para cavalgadas, trilhas e outros esportes

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 18:58
A topografia acentuada, que no século passado dificultava o deslocamento até a cidade, hoje é a principal atração de Muniz Freire. Localizado entre vales, o município oferece um relevo voltado para o turismo de montanha e aventura, com atividades como cavalgadas, encontro de trilheiros e modalidades de ciclismo.
Cachoeira do Mata Pau - Muniz Freire (ES) Crédito: Divulgação
 O QUE VISITAR:
 Casa da Cultura Renato Chrispim Aguilar
Praça Antônio Guizzardi, nº 50, aberto diariamente para visitação de 13 horas às 18 horas.
 Fazenda Santa Maria: agendamento no local.
 Vale do Guarani (saída de Muniz Freire, distrito de Piaçu, acesso a BR 262), acesso livre.
 Vale do Apolinário: na saída de Muniz Freire em direção a Castelo. Acesso livre.
 Igreja Matriz Divino Espírito Santo: construção de 1950, localizada no centro de Muniz Freire. Aberto diariamente para visitação.
 Morro do Cruzeiro: construção de 1940, localizado no centro de Muniz Freire. Agendamento no local.
 Pedra do Seio de Abraão: trilha com agendamento para visitação na casa da cultura.
 Serra do Valentim: acesso pela trilha da Pedra do Seio de Abraão, com 1.400 metros de altura. Trilha com agendamento na casa da cultura.
Cachoeira de Menino Jesus - Muniz Freire (ES) Crédito: Divulgação

Pedra da Gruta Abel Brioschi: 
agendamento no local.
 Cachoeira do Rio Pardo: acesso de Muniz Freire a Iúna, agendamento na portaria da usina hidrelétrica.
 Cachoeira dos Buenos: acesso de Muniz Freire ao Distrito de Piaçu.
 Outras cachoeiras: da Glória, do Galo , de Menino Jesus, do Mata Pau. Em todas elas o acesso é livre, sem prévio agendamento.
 PRINCIPAIS FESTAS:
Folia de Reis (em janeiro); Festa do Divino Espírito Santo (em maio); Festival Nacional da Viola (abril); Caminhada Ecológica do Distrito de Menino Jesus ao Distrito de São Pedro (junho); Festa da colheita no Distrito de Piaçu (junho); Festa do Leite no Distrito de Itaici, com queijo gigante e goiabada de 400 Kg (nos dias 27, 28 e 30 de junho); Festa de Emancipação Política do Município (julho); Encontro de trilheiros (agosto); Festa do Galo com Macarrão (agosto); Festa da Galinha Viúva (setembro)
 ONDE SE HOSPEDAR:
Vale do Guarani - Muniz Freire (ES)
 Hotel São José
Rua Manoel alonso Portela, nº 58, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1240,
 Hotel Almeida
Praça Divino Espírito Santo nº 74, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1109
 ONDE COMER:
 Restaurante Canecão
Rua Pedro Deps nº 88, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1131, (28) 99963-2848
 Restaurante, Lanchonete, Pizzaria e Padaria Nossa Senhora da Penha
Praça Divino Espírito Santo, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1146 (28) 99957-0046
 Restaurante Sabor e Prosa
Rodovia Muniz Freire Alegre, comunidade Santa Rosa do Amorim. Informações: (28) 99971-0588

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados