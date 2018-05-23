Relevo favorece a prática de esportes radicais em Muniz Freire

A topografia acentuada, que no século passado dificultava o deslocamento até a cidade, hoje é a principal atração de Muniz Freire. Localizado entre vales, o município oferece um relevo voltado para o turismo de montanha e aventura, com atividades como cavalgadas, encontro de trilheiros e modalidades de ciclismo.
Casa da Cultura Renato Chrispim Aguilar
Praça Antônio Guizzardi, nº 50, aberto diariamente para visitação de 13 horas às 18 horas.
Fazenda Santa Maria: agendamento no local.
Vale do Guarani (saída de Muniz Freire, distrito de Piaçu, acesso a BR 262), acesso livre.
Vale do Apolinário: na saída de Muniz Freire em direção a Castelo. Acesso livre.
Igreja Matriz Divino Espírito Santo: construção de 1950, localizada no centro de Muniz Freire. Aberto diariamente para visitação.
Morro do Cruzeiro: construção de 1940, localizado no centro de Muniz Freire. Agendamento no local.
Pedra do Seio de Abraão: trilha com agendamento para visitação na casa da cultura.
Serra do Valentim: acesso pela trilha da Pedra do Seio de Abraão, com 1.400 metros de altura. Trilha com agendamento na casa da cultura.
Pedra da Gruta Abel Brioschi:
agendamento no local.
Cachoeira do Rio Pardo: acesso de Muniz Freire a Iúna, agendamento na portaria da usina hidrelétrica.
Cachoeira dos Buenos: acesso de Muniz Freire ao Distrito de Piaçu.
Outras cachoeiras: da Glória, do Galo , de Menino Jesus, do Mata Pau. Em todas elas o acesso é livre, sem prévio agendamento.
Folia de Reis (em janeiro); Festa do Divino Espírito Santo (em maio); Festival Nacional da Viola (abril); Caminhada Ecológica do Distrito de Menino Jesus ao Distrito de São Pedro (junho); Festa da colheita no Distrito de Piaçu (junho); Festa do Leite no Distrito de Itaici, com queijo gigante e goiabada de 400 Kg (nos dias 27, 28 e 30 de junho); Festa de Emancipação Política do Município (julho); Encontro de trilheiros (agosto); Festa do Galo com Macarrão (agosto); Festa da Galinha Viúva (setembro)
Hotel São José
Rua Manoel alonso Portela, nº 58, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1240,
Hotel Almeida
Praça Divino Espírito Santo nº 74, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1109
Restaurante Canecão
Rua Pedro Deps nº 88, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1131, (28) 99963-2848
Restaurante, Lanchonete, Pizzaria e Padaria Nossa Senhora da Penha
Praça Divino Espírito Santo, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1146 (28) 99957-0046
Restaurante Sabor e Prosa
Rodovia Muniz Freire Alegre, comunidade Santa Rosa do Amorim. Informações: (28) 99971-0588