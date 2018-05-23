Relevo favorece a prática de esportes radicais em Muniz Freire

A topografia acentuada, que no século passado dificultava o deslocamento até a cidade, hoje é a principal atração de Muniz Freire. Localizado entre vales, o município oferece um relevo voltado para o turismo de montanha e aventura, com atividades como cavalgadas, encontro de trilheiros e modalidades de ciclismo.

Cachoeira do Mata Pau - Muniz Freire (ES) Crédito: Divulgação

O QUE VISITAR:



 Casa da Cultura Renato Chrispim Aguilar

Praça Antônio Guizzardi, nº 50, aberto diariamente para visitação de 13 horas às 18 horas.

 Fazenda Santa Maria: agendamento no local.

 Vale do Guarani (saída de Muniz Freire, distrito de Piaçu, acesso a BR 262), acesso livre.

 Vale do Apolinário: na saída de Muniz Freire em direção a Castelo. Acesso livre.

 Igreja Matriz Divino Espírito Santo: construção de 1950, localizada no centro de Muniz Freire. Aberto diariamente para visitação.

 Morro do Cruzeiro: construção de 1940, localizado no centro de Muniz Freire. Agendamento no local.

 Pedra do Seio de Abraão: trilha com agendamento para visitação na casa da cultura.

 Serra do Valentim: acesso pela trilha da Pedra do Seio de Abraão, com 1.400 metros de altura. Trilha com agendamento na casa da cultura.

Cachoeira de Menino Jesus - Muniz Freire (ES) Crédito: Divulgação

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Pedra da Gruta Abel Brioschi:

agendamento no local.

 Cachoeira do Rio Pardo: acesso de Muniz Freire a Iúna, agendamento na portaria da usina hidrelétrica.

 Cachoeira dos Buenos: acesso de Muniz Freire ao Distrito de Piaçu.

 Outras cachoeiras: da Glória, do Galo , de Menino Jesus, do Mata Pau. Em todas elas o acesso é livre, sem prévio agendamento.

PRINCIPAIS FESTAS:



Folia de Reis (em janeiro); Festa do Divino Espírito Santo (em maio); Festival Nacional da Viola (abril); Caminhada Ecológica do Distrito de Menino Jesus ao Distrito de São Pedro (junho); Festa da colheita no Distrito de Piaçu (junho); Festa do Leite no Distrito de Itaici, com queijo gigante e goiabada de 400 Kg (nos dias 27, 28 e 30 de junho); Festa de Emancipação Política do Município (julho); Encontro de trilheiros (agosto); Festa do Galo com Macarrão (agosto); Festa da Galinha Viúva (setembro)

ONDE SE HOSPEDAR:



 Hotel São José

Rua Manoel alonso Portela, nº 58, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1240,

 Hotel Almeida

Praça Divino Espírito Santo nº 74, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1109

ONDE COMER:



 Restaurante Canecão

Rua Pedro Deps nº 88, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1131, (28) 99963-2848

 Restaurante, Lanchonete, Pizzaria e Padaria Nossa Senhora da Penha

Praça Divino Espírito Santo, centro, Muniz Freire. Informações: (28) 3544-1146 (28) 99957-0046

 Restaurante Sabor e Prosa