Protagonismo intelectual dos alunos é exigência do mercado de trabalho

Espac?o Maker - Sesi de Jardim da Penha Crédito: Alexandre Mendonc?a

Consegue imaginar uma escola em que os alunos assumem as cenas do próprio aprendizado?! Nessa realidade, a consciência de que é preciso escolher os melhores papéis do protagonismo vem à tona para encarar as constantes transformações no mundo. E, sem apego aos papéis de coadjuvantes, a cultura maker marca presença nas escolas com a proposta de desenvolvimento do intelecto por meio da prática.

Também conhecida como "ensino maker", essa metodologia é derivada do movimento Do It Yourself (Faça Você Mesmo), ao permitir que o estudante não apenas assista à aula, mas desenvolva o próprio método de ensino. Nesse contexto, o professor se torna um facilitador da matéria aplicada em sala. E, de forma dinâmica, o aluno tem a oportunidade de traçar desde cedo o próprio plano de vida e se preparar para o mercado de trabalho.

Com 12 unidades de educação no Espírito Santo, a Rede Sesi acompanha os impactos ocasionados pela transformação digital, sobretudo na educação e no mercado de trabalho. Após adotar a estrutura da cultura maker, no ano passado, o dia a dia da instituição passou a contar com disciplinas que contribuem para o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais que impactam no futuro profissional.

Essa nova realidade traz um grande desafio para as crianças e os adolescentes que estarão entrando no mercado de trabalho em breve. Por isso, além das disciplinas tradicionais já aplicadas em sala, tivemos um cuidado muito grande no Sesi de incluir metodologias e elementos que atendam ao conceito de Indústria 4.0 nos ensinos infantil, fundamental e médio. Dessa forma, ajudamos os alunos nessa inserção profissional no futuro, explica Mateus de Freitas, superintendente do Sesi-ES.

A inovação da transmissão do conhecimento contribui para o desenvolvimento de raciocínio lógico, memória, interação com os colegas e do trabalho em grupo. Além disso, estimula as atividades práticas e ajuda o aluno a fixar o conhecimento. Essa metodologia faz com que o estudante compreenda determinados assuntos, aplicando-os em sua realidade, permitindo uma absorção maior e mais rápida sobre o tema, indica Samuel Saibert, gerente de Educação Básica do Sesi.

A inovação da transmissão do conhecimento contribui para o desenvolvimento de raciocínio lógico memória, interação com os colegas e do trabalho em grupo. Crédito: Divulgação/Sesi

Desenvolvidas em amplos espaços, essas aulas proporcionam momentos dinâmicos. Ao saírem da rotina, os estudantes podem analisar diversas situações e construir, com as próprias mãos, soluções para os problemas e desafios apresentados pelos professores. Assim, eles deixam de lado os exercícios no papel e passam a realizar atividades utilizando, por exemplo, peças de Lego ou elementos da robótica. Cada unidade do Sesi no Estado conta com um espaço desse.

Quando os estudantes passam a buscar caminhos diferentes para cumprir determinada tarefa com excelência, infinitas habilidades e competências cognitivas

são desenvolvidas. Afinal, não existe mais receita de bolo pronta. Agora, esses alunos devem ser responsáveis pelo próprio aprendizado, com a possibilidade de alcançarem resultados com a exploração de caminhos ainda desconhecidos, acrescenta Samuel.

Equipe de Robo?tica na Mesa de Testes no Desafio de Robo?tica na Indu?stria Crédito: Fiorella Gomes

Matrículas e Rematrículas

Até o dia 14 de novembro, o Sesi concederá o desconto de 25% na primeira mensalidade para as pessoas que efetuarem matrícula ou rematrícula. Esse abatimento não é cumulativo. A instituição oferece, ainda, aos trabalhadores da indústria a redução especial de 20% para todas as mensalidades do próximo ano. As matrículas devem ser efetuadas presencialmente na unidade escolhida. Já as rematrículas podem ser feitas via internet, por meio do acesso ao Portal do Aluno, no site do Sesi. Mais informações: (27) 3334-5929, no e-mail [email protected] e no site sesies.com.br/matriculas2020

Robótica

Pioneiro no Estado na inclusão do ensino de Robótica na grade curricular, o Sesi aplica essa disciplina há quase 10 anos. Na prática, além de aprenderem a lidar com robôs, os alunos descobrem as técnicas de programação. Desenvolvimento de raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe e pensamento inovador voltado para a resolução de problemas complexos são alguns dos principais benefícios do processo de idealizar, montar e dar vida a um robô.

Aula Piloto do POPe em Jardim da Penha Crédito: Divulgação/Sesi

Empreendedorismo

Também precursora no Espírito Santo ao adotar a disciplina de empreendedorismo, a instituição prepara os alunos da 1ª série ao 9º ano do Ensino Fundamental para o mercado. Cada turma executa projetos diferentes, com a conveniência de desenvolver habilidades para lidar com as questões financeiras, além de evoluir a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços ou negócios diversificados.

Orientação Profissional e Emocional

Ao apoiar os estudantes no processo de autoconhecimento, o Sesi desenvolve o Programa de Orientação Profissional e Emocional (POPe), que ajuda a traçar projetos de vida, auxilia nas escolhas profissionais e no trabalho das próprias emoções e oferece também outras assistências.

Bilíngue e games