Marca 3 Corações encorpa portfólio e incentiva inclusão feminina

Fábrica de Montes Claros (SP) é uma das sete plantas industriais do Café 3 Corações. Crédito: Divulgação/3 Corações

Projetos semeados pelo Café 3 Corações ganharam raízes e trouxeram mais sabor e variedade para a mesa do consumidor. Tecnologia que rastreia a história por trás dos grãos, novas unidades, incentivo à produção feminina e investimento em linhas especiais foram os ingredientes usados para encorpar o portfólio do Grupo.

Neste ano, tivemos a satisfação de anunciar novidades em nossos cafés especiais, sobretudo os Microlotes Rituais Florada Premiada, resultado do trabalho de mulheres cafeicultoras de todo o Brasil que participaram do Projeto Florada, uma iniciativa social e inclusiva de longo prazo criada para oferecer capacitação às produtoras e reconhecimento e fomentação às conquistas delas no campo, informou a empresa, por meio de sua assessoria de comunicação.

Ainda na linha Rituais (100% arábica), o destaque da embalagem fica por conta de um QR Code que dá acesso à data de fabricação e até ao nome da fazenda produtora.

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O protagonismo capixaba é visto no fornecimento de conilon. Mais da metade desses grãos usados nos processos de fabricação vem do Estado. A ligação com o mercado do Espírito Santo é marcante também no Projeto Florada, por meio da inserção de produtoras na região serrana. E o consumidor local parece responder a essas ações da marca 3 Corações, a mais lembrada no segmento Café no Recall da Rede Gazeta, com 23,93% das citações.

É muito gratificante participar novamente do Recall. A cada ano, nossa presença mostra que estamos indo no caminho certo na missão de sempre proporcionar o melhor aos nossos consumidores. O cuidado e a excelência em cada etapa definem o resultado. Nossos cafés contam com toda a qualidade e excelência de uma marca essencialmente brasileira e apaixonada pelo que faz, disse o gerente comercial do Grupo no Estado, Bedilson de Brito Santos.

Em 2020, a fabricante trouxe para as prateleiras do varejo também a linha Gourmet, uma ampliação possível graças à abertura de três novos SKUs (sigla em inglês para Unidades de Manutenção de Estoque), instalados no Sul de Minas, em Mogiana Paulista e no Cerrado Mineiro.

Gerente comercial do Grupo 3 Corações no Estado, Bedilson de Brito Santos avalia que o cuidado e a excelência em cada etapa da produção do café definem o resultado do Recall Crédito: Divulgação/3 Corações

CÁPSULAS

Já na área de equipamentos domésticos, as operações têm como novidade a LOV, uma máquina de expressos e multibebidas mais silenciosa. Para cápsulas, a ênfase são os cafés de outras regiões do mundo como Sumatra e Tanzânia, além de uma linha especial assinada pelo chef Alex Atala.