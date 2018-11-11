O novo caldeirão político de Hartung

Paulo Hartung entre Marina Silva e Luciano Huck Crédito: Amarildo

Como a coluna noticiou no Gazeta Online na última quarta-feira (7), após encerrar o mandato, o governador Paulo Hartung (agora sem partido) vai se juntar ao time de colaboradores do movimento RenovaBR. A notícia foi confirmada à coluna por uma fonte da cúpula da instituição, voltada à formação de novos líderes políticos, na mesma tarde em que Hartung tornou oficial a sua desfiliação do MDB.

Em breve, o RenovaBR divulgará uma lista de líderes políticos e especialistas de várias áreas que vão passar a colaborar com a instituição nos próximos anos. Paulo Hartung é um nome certo.

Tanto o ingresso de Hartung no RenovaBR como sua saída do MDB oferecem alguns sinais de como será o seu futuro após abandonar, como anunciou, a disputa por cargos eletivos, mas não a militância política em si. Sinais que o aproximam do Novo (o partido de Amoêdo), da Rede (o de Marina Silva) e, acima de tudo, do apresentador Luciano Huck (sem partido, por enquanto).

Fundado em outubro de 2017, o RenovaBR é uma instituição sem fins lucrativos que visa ao desenvolvimento e ao fortalecimento de novas lideranças políticas. Idealizado e coordenado pelo empresário Eduardo Mufarej, o RenovaBR ofereceu, antes das eleições deste ano, um curso preparatório com seis meses de duração para 133 potenciais candidatos a mandatos parlamentares. Vindos de todos os Estados (exceto Paraíba), os novos quadros receberam bolsas de R$ 5 mil a R$ 12 mil, a título de ajuda de custo. Desse total de participantes, 120 disputaram as eleições legislativas em outubro, espalhados por 22 legendas.

Luciano Huck

Também empresário, Huck é considerado o “padrinho” do projeto, apoiado por ele desde o início. Em janeiro, quando começaram as aulas, o marido de Angélica comemorou o início da primeira turma no Facebook: “Acredito e apoio os movimentos cívicos como uma poderosa ferramenta para a renovação política”.

À época, Huck era cotado para concorrer à Presidência da República, em articulação que contou com a participação entusiasmada de Hartung. O apresentador abortou a ideia, porém. Pelo menos para as eleições deste ano.

Presidente da Somos Educação e sócio da Tarpon Investimentos, Mufarej chegou a dizer, também em janeiro deste ano, que Huck representa “um fio de esperança” para a população brasileira e que tem “eco nas classes C e D”.

No rol de colaboradores do RenovaBR, encontram-se outros interlocutores constantes de Hartung, como o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e o ex-técnico de vôlei Bernardinho, que chegou a dar palestra em abril deste ano para a equipe de Hartung e rasgou elogios ao governador, no Palácio Anchieta – assim como Armínio costuma fazer.

Admirador da trajetória do presidente francês Emmanuel Macron (costuma recomendar a biografia dele a colaboradores), Hartung chegou a defender em entrevistas uma espécie de reedição, no Brasil, do movimento liderado por Macron na França – no caso, capitaneado por Huck –, o que acabou não vingando para as eleições deste ano.

É possível, porém, que a ideia de construção de um movimento de renovação da política brasileira, visando às próximas eleições, não esteja completamente descartada. E Hartung pode ter participação direta nisso. A candidatura de Huck foi abortada, mas talvez apenas adiada.

Hartung tem mantido reuniões frequentes com parceiros que atuaram nos bastidores da “quase candidatura de Huck em 2018”. Nesta semana, o governador esteve novamente com Armínio e com o próprio Huck. Na tarde de quarta-feira, mais uma vez deu palestra na Casa das Garças, um think tank (centro de produção de ideias econômicas) no Rio de Janeiro, dirigido por Edmar Bacha, um dos idealizadores do Plano Real.

Fonte ligada ao RenovaBR afirmou à coluna que o ingresso de Hartung no grupo não guarda relação com nenhum projeto político relacionado a Huck.

Melhor aguardar o próximo bloco... Ou, no caso, a formação do próximo bloco.

Professores do Renova conectados com PH

O perfil de alguns dos professores da primeira edição do curso do RenovaBR para preparação de novos líderes reforça a afinidade de Hartung com a iniciativa.

Professor da disciplina “Papel do Estado”, o economista Marcos Lisboa, do Insper, é um interlocutor contumaz de Hartung. No fim de setembro, Lisboa chegou a defender publicamente o nome do governador para chefiar a Casa Civil em eventual governo de Fernando Haddad, em caso de vitória do petista.

Professora da matéria “Eficiência no Governo”, a economista Ana Carla Abrão destacou-se como secretária estadual da Fazenda de Goiás, de 2015 a 2016, na administração de Marconi Perillo (PSDB). Tem uma linha de pensamento muito parecida com a de Lisboa e a de outra colega: Ana Paula Vescovi, secretária da Fazenda de Hartung de janeiro de 2015 a maio de 2016 e mentora do ajuste fiscal realizado pelo governador no ES. Portanto, também Abrão tem pensamento econômico afinado com o de Hartung.

Em 2015, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que reúne os secretários estaduais da área, Abrão e Vescovi chegaram a trabalhar em parceria na elaboração de uma agenda econômica para o país apresentada ao então ministro, Nelson Barbosa, com um conjunto de medidas estratégicas focadas em dois eixos: redução de despesas dos Estados com pessoal (Abrão) e reforma previdenciária (Vescovi).

A agenda nasceu de um grupo de trabalho independente apoiado por Lisboa e coordenado pelo também economista Bernard Appy – professor de “Sistema Tributário” no RenovaBR. Appy é considerado o grande idealizador do imposto único que entrou nos programas de governo de candidatos como Alckmin e Marina, com quem conversou.

Já o francês Guillaume Liegey foi professor de “Estratégia Eleitoral” na primeira edição do curso. O publicitário foi um dos grandes responsáveis pela exitosa campanha de Macron à Presidência da França no início de 2017. No primeiro semestre deste ano, quando se ensaiava uma candidatura de Huck, Liegey chegou a dialogar com o apresentador.

Rede e Novo

Por enquanto é só especulação, mas a entrada de Paulo Hartung no RenovaBR também pode estreitar sua relação com a Rede e o Novo. Dos 120 candidatos oriundos da primeira turma do projeto, 20 eram filiados ao partido de Marina e 15 ao de João Amoêdo. Dentre os 16 bem-sucedidos nas urnas, oito são do Novo e três da Rede Sustentabilidade.

Pacto e palestra

Em fevereiro, a Rede e o Agora!, movimento representado por Huck, firmaram pacto para viabilizar candidatos “não políticos” na eleição de outubro. Um mês antes, o curso do RenovaBR para formação de líderes foi aberto com palestra do ex-juiz Márlon Reis, filiado à Rede, um dos mentores do projeto de iniciativa popular que deu origem à Lei da Ficha Limpa. Ele falou sobre ética política.

Cogitou voto em Marina

Em entrevista a esta coluna, publicada no dia 31 de setembro (domingo anterior ao primeiro turno), Hartung afirmou que cogitava votar em Marina à Presidência da República. Disse que estava entre ela e Geraldo Alckmin (PSDB) por seus “projetos reformistas de centro” e que escolheria o que estivesse melhor nas pesquisas (acabou optando por Alckmin).

Paes de Barros