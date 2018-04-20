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TURISMO

No Dia do Descobrimento, descubra a terra de Pedro Álvares Cabral

Confira um roteiro para ativar o explorador que mora em você

Erik Oakes

Editor do HZ

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 17:20

Publicado em

20 abr 2018 às 17:20
Neste domingo (22), é celebrado o Descobrimento do Brasil, que completa 518 anos. Que tal fazermos o caminho inverso e mostrarmos o que a terra de Pedro Álvares Cabral tem de bom para fazer. Afinal, Portugal virou para os brasileiros o país queridinho da Europa para viagens internacionais, segundo o site de viagens Virtuoso - até a Madonna está morando no local.
Além disso, o país foi premiado em 2017 como o Melhor Destino da Europa em 2017 no World Travel Awards, o “Oscar do Turismo”, por esconder muitas belezas e encantos. Assim, para comemorar esta data tão importante para a história (o descobrimento do Brasil), o Centro de Portugal apresenta um roteiro por Belmonte, aldeia histórica de Portugal que se sobressai pela beleza histórica, preservação da atmosfera medieval e por ser a terra onde nasceu Pedro Álvares Cabral, navegador português que ganhou o título de descobridor do Brasil, em 1500.
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Belmonte é um patrimônio monumental e cultural da humanidade, que reúne história e arquitetura medieval, herança judaica e paisagens encantadoras. A Aldeia Histórica localiza-se no concelho de Belmonte, distrito de Castelo Branco, ao pé da Serra da Estrela. Seu nome parece derivar do latim “Belli-monte” que significa “montes de guerra”, aludindo possivelmente aos confrontos bélicos da época da ocupação romana.
Confira abaixo alguns lugares imperdíveis para conhecer em Belmonte:

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