No Dia do Descobrimento, descubra a terra de Pedro Álvares Cabral

Neste domingo (22), é celebrado o Descobrimento do Brasil, que completa 518 anos. Que tal fazermos o caminho inverso e mostrarmos o que a terra de Pedro Álvares Cabral tem de bom para fazer. Afinal, Portugal virou para os brasileiros o país queridinho da Europa para viagens internacionais, segundo o site de viagens Virtuoso - até a Madonna está morando no local.

Além disso, o país foi premiado em 2017 como o Melhor Destino da Europa em 2017 no World Travel Awards, o “Oscar do Turismo”, por esconder muitas belezas e encantos. Assim, para comemorar esta data tão importante para a história (o descobrimento do Brasil), o Centro de Portugal apresenta um roteiro por Belmonte, aldeia histórica de Portugal que se sobressai pela beleza histórica, preservação da atmosfera medieval e por ser a terra onde nasceu Pedro Álvares Cabral, navegador português que ganhou o título de descobridor do Brasil, em 1500.

Belmonte é um patrimônio monumental e cultural da humanidade, que reúne história e arquitetura medieval, herança judaica e paisagens encantadoras. A Aldeia Histórica localiza-se no concelho de Belmonte, distrito de Castelo Branco, ao pé da Serra da Estrela. Seu nome parece derivar do latim “Belli-monte” que significa “montes de guerra”, aludindo possivelmente aos confrontos bélicos da época da ocupação romana.