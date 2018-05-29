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Greve dos caminhoneiros

Não há o que reprovar no uso político do apelo da greve

A política fundamenta-se numa matriz mais pragmática, de ação estratégica direcionada a fins previamente definidos

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 14:13

Públicado em 

29 mai 2018 às 14:13

Colunista

Greve dos caminhoneiros abriu espaço para oportunismo político?
Leonardo Barros Souza*
Se for possível identificar um elemento mínimo comum entre as várias concepções de política, talvez seja a ideia de ação humana interessada mediada pela razão. Embora soe óbvio, a depender dos indivíduos envolvidos, de seu campo social de atuação e do contexto em que praticada a ação, distinta será a sua percepção pela sociedade ou parte dela e, também, o julgamento da ação política em si mesma e do critério para isso adotado.
Concretamente falando, é de se estranhar, no mínimo, quando não condenar, a conduta de pré-candidatos a cargos eletivos que se aproveitam da aparente aprovação popular à denominada “greve dos caminhoneiros” como alavanca político-eleitoral? Não se o entendimento do que é política fundamenta-se numa matriz mais pragmática, de ação estratégica direcionada a fins previamente definidos, muitas vezes com recurso consciente, solene ou não, ao casuísmo.
> LEIA OUTRAS OPINIÕES SOBRE O MESMO TEMA:
Adriano Oliveira, cientista político e professor da UFPE
André Pereira, cientista político e professor da Ufes
Aqui se verificam ecos de Nicolau Maquiavel, de sua concepção do homem como ser egoísta, movido pelos próprios interesses, conhecedor e bom aplicador, quanto mais virtú tiver, dos instrumentos e mecanismos necessários para alcançar os fins a que se propôs, numa interpretação tradicional do seu famoso O Príncipe.
Assim, nessas breves chaves, não há nada o que espantar, nem reprovar, ainda mais do ponto de vista moral. A reprovação talvez repouse em lição do próprio florentino sobre a dissimulação. A ação casuística estratégica, cujo conhecimento implicar o risco de ser negativamente julgada, deve ao menos ser camuflada, sob pena de comprometimento do fim pretendido.
* O autor é advogado, doutorando em História Social das Relações Políticas e professor da FDV

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