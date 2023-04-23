'Uso mesmo vestido para tudo': as pessoas com guarda-roupa minimalista

Uma forma de combater o excesso de consumo é reduzir o que você usa. Nos empregos que não exigem uniforme, a dispensa da necessidade de variar o visual é um luxo concedido principalmente aos homens. Eles são praticamente os únicos a adotar o hábito de usar roupas idênticas todos os dias – desde Mark Zuckerberg e Steve Jobs até quase todos os profissionais que usam terno no escritório em todo o mundo.﻿