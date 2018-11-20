  Trem com 150 passageiros descarrila na Espanha
Deslizamento de terra

Trem com 150 passageiros descarrila na Espanha

Uma pessoa morreu e seis estão feridas; acidente foi causado por um deslizamento de terra

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 09:50

O acidente aconteceu entre as cidades de Terrasa e Manresa Crédito: Divulgação / TJES
Um trem com 150 passageiros descarrilou na manhã desta terça, 20, em uma região próxima à Barcelona, na Espanha, deixando cinco feridos e uma pessoa morta. A causa do acidente foi um deslizamento de terra, de acordo com a defesa civil.
O acidente aconteceu entre as cidades de Terrasa e Manresa.
A Catalunha está passando por um outono com um maior índice de chuvas, em relação aos anos anteriores, o que tem causado inundações e deslizamentos.
A polícia catalã enviou sete patrulhas para o local e vai fornecer transporte alternativo pela rodovia.

