Ressurgimento de Bolsonaro expõe a fraqueza de Lula, diz jornal econômico mais importante do mundo

O texto parte de uma comparação entre a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado — com elogios ao Brasil "por sua disposição em defender a democracia e se proteger dos aspectos mais perigosos do populismo de extrema-direita" — e a falha, na visão do jornal, que os Estados Unidos cometeram ao não punir Donald Trump por sua tentativa de reverter os resultados da eleição de 2020, da qual saiu derrotado por Joe Biden.