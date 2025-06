Mundo

Qual o futuro de Messi após derrota por goleada no Mundial de Clubes?

Contrato de Messi com Inter Miami vai até o fim de 2025 e há dúvidas se ele fará parte da Seleção Argentina na Copa do Mundo de 2026.

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:38

Contrato de Lionel Messi com o Inter Miami vai até o fim da temporada de 2025 da Major League Soccer Crédito: Getty Images

Lionel Messi se despediu do que pode ter sido seu último jogo em um palco global com uma derrota pesada, mas ainda assim mostrou alguns toques de mágica em campo. >

O argentino de 38 anos — possivelmente o maior jogador da história — saiu eliminado do Mundial de Clubes, em Atlanta, onde o Inter Miami perdeu por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, ex-clube de Messi. >

"O PSG está em ótima fase, foram campeões de tudo, mas as pessoas ainda pagam para ver o Messi, mesmo aos 38 anos", disse o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, depois do jogo que teve um público de 65.574 pagantes. >

O zagueiro do PSG, o brasileiro Lucas Beraldo, acrescentou: "Messi é único. Dividir o campo com ele foi algo magnífico. Eu era uma criança quando via a mágica dele pela televisão, então é algo único.">

>

Mas poderia ter sido esse o último jogo de Messi em uma competição mundial, e quão bom ele ainda é? >

Qual é o futuro de Messi?

Messi tem contrato com o Inter Miami até o fim de 2025. Nada está garantido depois disso. >

E, aparentemente, nem ele mesmo sabe se vai jogar a Copa do Mundo de 2026, que acontece daqui um ano nos Estados Unidos, México e Canadá. >

Tanto Nicolas Otamendi, companheiro de Messi na seleção Argentina, quanto Luis Suarez, que joga com ele no Inter Miami, esperam que o vencedor da Bola de Ouro por oito vezes continue jogando até lá. >

Mas Guillem Balague, que escreveu um livro sobre o craque argentino, diz que "ninguém sabe, muito menos o Messi".>

O jornalista espanhol, escrevendo em sua coluna para a BBC Esporte, antes da derrota do Inter Miami para o PSG, disse que a família de Messi está adaptada em Miami e que ele estaria em negociações para estender sua permanência no clube. >

"No momento, ele está pensando jogo a jogo, competição a competição", disse Balague. >

"Se ele renovar e ficar nos EUA, vai avaliar a situação quando precisar, mas por enquanto está dando um passo de cada vez. Todo mundo quer vê-lo liderando a seleção Argentina na Copa do Mundo daqui um ano. Mas ele não disse a ninguém qual vai ser sua decisão.">

Messi finalmente alcançou o "santo graal" de vencer a Copa do Mundo no Catar em 2022, eliminando o principal argumento contra a possibilidade de ele ser considerado o melhor jogador da história. >

Mas ninguém nunca ganhou duas Copas do Mundo como capitão.>

Como Messi se saiu no Mundial de Clubes?

Houve um momento em que Messi se posicionou para uma cobrança de falta, faltando uns cinco minutos, e parecia que todo mundo estava torcendo para ele fazer o gol, mas a bola bateu na barreira.>

"Ele é tão inteligente, anda pelo campo, mas quando a bola toca nos pés dele, ele simplesmente vai. É como um jogador de outro planeta", disse o ex-meia-de-campo do Chelsea John Mikel Obi durante a transmissão da Dazn.>

"No auge dele, quando ele era o Messi Messi, era incrível de jogar contra. A forma como ele joga, o jeito como toca na bola, ela nunca sai dos pés dele.">

O futebol jamais esquecerá Messi, que é o recordista de gols do Barcelona (672), da Argentina (112) e do Inter Miami (50). >

Mas, aos 38 anos, seus melhores dias claramente — e compreensivelmente — ficaram para trás. >

De forma notável, em seus 1.109 jogos de carreira, esta foi a primeira vez em que ele enfrentou um ex-clube. E foi justamente contra o único clube cujas expectativas ele não conseguiu atender. >

O PSG se tornou um time melhor desde a saída de Messi — ele fez 32 gols em 75 jogos e não conseguiu ajudar o time a vencer a Liga dos Campeões. >

O clube francês finalmente venceu a competição nesta temporada, sem estrelas como Messi, Neymar e Kylian Mbappe, e busca adicionar o Mundial de Clubes aos outros títulos que já conquistou.>

Lionel Messi marcou um gol no jogo da fase de grupos contra o Porto Crédito: Getty Images

No Mundial de Clubes, Messi mostrou que ele ainda é um jogador decisivo, principalmente com seu gol de falta contra o Porto na fase de grupos. >

O PSG diminuiu o ritmo no segundo tempo, depois de marcar quatro vezes no primeiro tempo, e isso deu a Messi alguns momentos de destaque, já que o Inter Miami passou a ficar mais com a bola. >

Um belo passe por cima da defesa deixou Suarez em uma excelente posição para marcar, mas o primeiro toque do atacante falhou. >

"Esse foi o toque do torneio do Messi", disse o comentarista da Dazn, Don Hutchison, ex-meia da Escócia.>

"A forma como ele colocou a bola por cima do zagueiro, com peso perfeito e precisão... é uma pena que Suarez não tenha conseguido finalizar, porque aquilo foi genial do Messi.">

Messi ainda teve um chute bloqueado, uma cobrança de falta que acabou na barreira e dois chutes defendidos por Gianluigi Donnarumma.>

O primeiro veio após ele driblar dois zagueiros na área antes de chutar — e o segundo foi uma cabeçada — que lembrou o gol que ele marcou na final da Liga dos Campeões de 2009 pelo Barcelona contra o Manchester United. >

"Eu acho que o Messi fez um grande jogo, dentro das opções que tivemos", disse seu técnico e ex-companheiro do Barcelona, Mascherano.>

"No segundo tempo, a bola encontrou ele muito mais. No primeiro tempo, não conseguimos devido à pressão do PSG.">

Fica a sensação de que esse pode ter sido o último jogo de Messi com visibilidade global. Se ele continuar no Inter Miami, é provável que ele jogue apenas partidas em nível de clubes, nos Estados Unidos.>

No próximo Mundial de Clubes, programado para 2029, Messi terá 42 anos. Certamente ele não jogará. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta