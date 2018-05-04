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Cultura

Prêmio Nobel de Literatura é adiado em meio a escândalo sexual

Mais importante prêmio literário do mundo foi afetado pela denúncia de 18 mulheres

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 10:34
Sara Danius, ex- secretária permanente da Academia Sueca em 2017, que renunciou depois das denúncias Crédito: Reprodução/Wikipedia
Responsável pelo Prêmio Nobel de Literatura, a Academia Sueca decidiu nesta sexta-feira que a edição deste ano será adiada. O mais importante prêmio literário do mundo foi afetado pela denúncia anônima de 18 mulheres de abusos sexuais contra o dramaturgo Jean-Claude Arnault, marido de um de seus membros, Katarina Frostenson, e ligado à Academia através de seu clube literário. O adiamento ou cancelamento do prestigiado prêmio não acontecia há décadas.
"A decisão acontece tendo em vista a diminuição da confiança pública na Academia", diz um comunicado.
A Academia, composta pela elite literária sueca, pretende conceder dois prêmios em 2019, incluindo o de 2018.
 Achamos necessário nos comprometermos em recuperar a confiança pública na Academia antes do próximo laureado poder ser anunciado  disse Anders Olsson, que é secretário interino da Academia.
A crise desencadeada pela denúncia levou à renúncia de seis dos 18 membros da diretoria, incluindo a secretária permanente anterior, Sara Danius. Desde a sua criação, em 1901, o Nobel de Literatura só deixou de ser atribuído durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1943.

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