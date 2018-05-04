Prêmio Nobel de Literatura é adiado em meio a escândalo sexual

Sara Danius, ex- secretária permanente da Academia Sueca em 2017, que renunciou depois das denúncias Crédito: Reprodução/Wikipedia

Responsável pelo Prêmio Nobel de Literatura, a Academia Sueca decidiu nesta sexta-feira que a edição deste ano será adiada. O mais importante prêmio literário do mundo foi afetado pela denúncia anônima de 18 mulheres de abusos sexuais contra o dramaturgo Jean-Claude Arnault, marido de um de seus membros, Katarina Frostenson, e ligado à Academia através de seu clube literário. O adiamento ou cancelamento do prestigiado prêmio não acontecia há décadas.

"A decisão acontece tendo em vista a diminuição da confiança pública na Academia", diz um comunicado.

A Academia, composta pela elite literária sueca, pretende conceder dois prêmios em 2019, incluindo o de 2018.

 Achamos necessário nos comprometermos em recuperar a confiança pública na Academia antes do próximo laureado poder ser anunciado  disse Anders Olsson, que é secretário interino da Academia.