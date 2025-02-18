Papa Francisco está com pneumonia bilateral, informa o Vaticano

VATICANO - O papa Francisco , de 88 anos, está acometido por uma pneumonia bilateral e ainda apresenta um quadro clínico "complexo", anunciou nesta terça-feira (18) o Vaticano, em seu quinto dia hospitalizado.

"A tomografia torácica à qual o Santo Padre foi submetido esta tarde [...] mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral que exigiu um tratamento farmacológico posterior. No entanto, o papa Francisco está de bom humor", indicou o Vaticano no boletim médico vespertino.

Papa Francisco está internado e ainda com um quadro clínico "complexo" Crédito: ALESSANDRA TARANTINO/AP

O papa Francisco permanece internado no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma. Ele foi admitido no hospital em condição "razoável" na sexta passada (14) após uma crise de bronquite de uma semana, que se agravou. Os médicos confirmaram uma infecção do trato respiratório e prescreveram "repouso absoluto" junto com terapias medicamentosas não especificadas. Atualizações subsequentes disseram que sua leve febre havia desaparecido e que ele estava em condição "estável".