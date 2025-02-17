Papa enfrenta 'situação clínica complexa' e seguirá internado, diz Vaticano

O papa, que está com 88 anos, foi internado no hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira (14/2) para passar por tratamento e exames de bronquite Crédito: Getty Images

papa Francisco está em tratamento hospital por conta de uma "situação clínica complexa" e permanecerá internado pelo tempo que for necessário, informou nesta segunda-feira (17/2) o Vaticano.

Em uma atualização na segunda-feira, o Vaticano disse que o pontífice tem uma "infecção polimicrobiana" no trato respiratório, o que exigiu uma mudança em seu tratamento.

Antes de sua internação na semana passada, o papa teve sintomas de bronquite por vários dias e não conseguia ler discursos em compromissos de agenda.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse a repórteres que o pontífice está de bom humor.

Um breve comunicado sobre sua condição dizia: "Todos os testes realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá hospitalização adequada".

Uma nova atualização será divulgada ainda nesta segunda-feira, acrescentou Bruni.

No fim de semana, o Vaticano disse que o papa estava estável e que ele havia sido orientado a ficar em "repouso completo" para ajudar em sua recuperação.

O papa não pôde fazer sua oração semanal regular no domingo na Praça de São Pedro nem liderar uma missa especial para artistas para marcar o Ano do Jubileu da Igreja Católica.

O pontífice argentino está à frente da Igreja Católica Romana há 12 anos.

Em março de 2023, ele passou três noites no mesmo hospital para tratamento de bronquite.

Em dezembro do mesmo ano, ele foi forçado a cancelar sua viagem aos Emirados Árabes Unidos para a cúpula do clima COP28 por causa de outra doença.