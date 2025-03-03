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Oscar 2025: os figurinos das estrelas que marcaram a premiação

Veja os looks das celebridades que roubaram a cena na maior noite de premiação de Hollywood.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 mar 2025 às 07:43

Publicado em 03 de Março de 2025 às 07:43

A moda é quase tão importante quanto os filmes no Oscar, e algumas das maiores estrelas do cinema internacional roubaram a cena com seus looks na cerimônia de entrega do prêmio, que aconteceu no domingo (2/3) em Los Angeles, nos EUA.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Entre elas, estava Fernanda Torres, que concorreu ao Oscar de melhor atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, vencedor do prêmio de melhor filme internacional. Ela brilhou com um vestido de gala preto da grife francesa Chanel.
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Crédito: Getty Images
A estrela de Wicked, Cynthia Erivo, usou um vestido de baile de veludo no tom de verde de Elphaba, sua personagem no filme.
Erivo perdeu o prêmio de melhor atriz, mas ganhou o prêmio de melhores unhas.
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Crédito: Getty Images
Sua colega de elenco, Ariana Grande, que foi indicada para o prêmio de melhor atriz coadjuvante, usou um vestido Schiaparelli champanhe impactante.
Mas, talvez não fosse muito prático, então ela trocou de modelito antes de se apresentar ao lado de Erivo na abertura da cerimônia.
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Crédito: Getty Images
Timothee Chalamet, que concorreu ao prêmio de melhor ator, iluminou a noite com um smoking Givenchy amarelo.
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Crédito: Getty Images
Demi Moore irradiou o estilo de Hollywood com seu vestido prateado adornado com joias. Ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz pelo filme A Substância.
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Ela perdeu o prêmio para a novata Mikey Madison, que homenageou outra fábula de profissionais do sexo, Bonequinha de Luxo, com um vestido Dior rosa bebê e preto, acompanhado de um colar Tiffany's da década de 1910 — lembrando muito Audrey Hepburn.
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Crédito: Getty Images
A estrela de Emilia Pérez, Selena Gomez, também optou por um glamour clássico.
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Zoe Saldañaescolheu um vestido bordô com um corpete incrustado de joias. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Emilia Pérez.
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Indicado ao prêmio de melhor ator, Colman Domingo tem sido um ícone de estilo durante toda a temporada de premiações, e disse que a escolha do vermelho para seu blazer Valentino personalizado representava o amor.
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Andrew Garfield, que optou por um elegante terno marrom, estava entre os apresentadores do Oscar.
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Margaret Qualley, atriz de A Substância, usou um vestido Chanel decotado nas costas e um colar de diamantes invertido.
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A estrela britânica Felicity Jones, indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme O Brutalista, apostou em uma criação personalizada da Armani Privé metálica.
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Jeff Goldblum, que participou de Wicked, escolheu uma camisa floral e flores de verdade para adornar seu paletó branco. Ele estava acompanhado da esposa, Emilie Livingston.
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Monica Barbaro, indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por interpretar Joan Baez em Um Completo Desconhecido, escolheu um vestido Dior com uma saia volumosa.
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Sua colega de cena em Um Completo Desconhecido, Elle Fanning, usou um vestido Givenchy com camadas de renda e um cinto de fita preta.
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Michelle Yeoh ganhou o prêmio de melhor atriz em 2023, e usou um vestido Balenciaga azul ao se juntar aos colegas de elenco de Wicked neste ano.
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Rachel Zegler, que em breve será vista em um remake de Branca de Neve, usou um vestido Dior cravejado sem alças.
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A atriz britânica Raffey Cassidy, que aparece em O Brutalista, apostou em um vestido esvoaçante amarrado com um laço gigante.
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Crédito: Reuters
Indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante, Jeremy Strong usou terno verde-oliva com uma gravata peculiar combinando ao retornar ao tapete vermelho, três décadas depois de observar as estrelas das arquibancadas quando era apenas um jovem fã.
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Ana de Armas, que apresentou um dos prêmios, usou um vestido preto com uma intrincada gola halter com joias.
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Emma Stone, duas vezes vencedora do Oscar, optou por um look de "melindrosa" com um vestido Louis Vuitton brilhante.
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A estrela de Nosferatu, Lily-Rose Depp, escolheu uma criação Chanel de renda floral transparente.
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Miley Cyrus também levou o glamour gótico para o tapete vermelho: um vestido Alexander McQueen preto com gola halter e luvas de renda.
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A atriz britânica Yasmin Finney, conhecida pelas séries Heartstopper e Doctor Who, foi "emoldurada" por penas enormes presas ao seu vestido.
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A cantora Lisa, da banda Blackpink, apostou em um blazer preto e uma camisa branca que fluíam até o chão, da Markgong, com um broche floral vermelho. Mais tarde, ela cantou a música Live and Let Die em um segmento em homenagem aos filmes de James Bond.
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A cantora britânica Raye, resplandecente em um look vermelho de Vivienne Westwood, também se apresentou no segmento de James Bond.
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Crédito: Getty Images
Halle Berry brilhou em um vestido com efeito de mosaico espelhado.
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Edward Norton foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante por interpretar o herói da música folk Pete Seeger em Um Completo Desconhecido.
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Wallace e Gromit se juntaram às estrelas de Hollywood no tapete vermelho depois que Wallace & Gromit: Avengança foi indicado ao prêmio de melhor filme de animação — eles estavam acompanhados pelo criador Nick Park (à esquerda), pelo produtor Richard Beek (ao centro) e pelo codiretor Merlin Crossingham.
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Crédito: Reuters
Isabella Rossellini recebeu sua primeira indicação ao Oscar, por interpretar uma freira em Conclave. Ela escolheu um vestido de veludo azul — uma alusão ao nome do icônico filme dirigido por David Lynch de 1986, em que a atriz atuou.
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Whoopi Goldberg, quatro vezes apresentadora do Oscar, voltou a apresentar o prêmio neste ano. O estilista Christian Siriano descreveu o look "refletor" como "água líquida".
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O terno tradicional do vencedor do prêmio de melhor ator, Adrien Brody, tinha um ornamento em forma de pássaro no ombro.
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O cantor indicado ao Grammy, Omar Apollo, usou um véu de rede com uma camisa preta e branca e um cachecol.
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O ator de Wicked, Bowen Yang, que anunciou as indicações ao Oscar em janeiro, optou por adereços florais em seu blazer, para acompanhar sua camisa rosa com babados.
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Por Ian Youngs, Scarlett Harris e Matthew Tucker.

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