O que Flávio Bolsonaro quer mudar na Constituição, caso seja eleito com Congresso mais poderoso e conservador?

"Temos que respeitar a política, tem várias PECs possíveis. Tem que haver uma reforma do Judiciário. Sou a favor da diminuição da maioridade penal, tem que ser por PEC. O fim da reeleição também tem que ser por PEC, e é o Congresso que vai decidir se são quatro ou cinco anos [de mandato]", disse, segundo o jornal O Globo, após ato em Brasília que formalizou o apoio da federação formada por União Brasil e PP à sua candidatura no segundo turno.