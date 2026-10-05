O que explica a 'multiplicação dos Nikolas' com votações históricas do PL pelo Brasil

Nos últimos dois anos, consolidou-se como um dos principais nomes da direita jovem no Estado e ampliou sua presença nas redes. Hoje, ele acumula cerca de 5,2 milhões de seguidores no Instagram, onde publica vídeos que combinam política, humor, abordagens nas ruas e confrontos com adversários — uma estratégia semelhante à adotada por Nikolas Ferreira, apontado pelo analista político Creomar de Souza como fundamental para a visibilidade de sua campanha.