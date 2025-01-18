O que está por trás de nova foto oficial de Donald Trump

Crédito: TRUMP VANCE TRANSITION TEAM HANDOUT/EPA

Sério. Sinistro. Uma "foto que carrega uma mensagem".

Essas são algumas das descrições do novo retrato oficial de Donald Trump , capturado por seu fotógrafo-chefe, Daniel Torok.

O retrato oficial do presidente é a imagem mais impressa e mais vista do presidente de todos os tempos", disse o ex-fotógrafo da Casa Branca Eric Draper à BBC.

Ele trabalhou para George W. Bush durante seus oito anos na presidência dos Estados Unidos, e foi quem fez os retratos oficiais dos dois mandatos.

A primeira impressão que Draper teve da imagem de Trump foi que ela teria sido "fortemente manipulada", tanto com iluminação de estúdio quanto com retoques após a captura da imagem.

A foto parece usar uma iluminação "monstruosa", disse ele, para iluminar de forma dramática o presidente eleito por baixo e fazer seus olhos se destacarem.

A configuração da iluminação dá à imagem uma aparência "sinistra" frequentemente vista em filmes de terror, disse Eliska Sky, fotógrafa de retratos do Instituto de Fotografia de Londres. Ela comparou a representação de Trump a de um boxeador antes de uma luta.

A iluminação "sugere seriedade e intenção", segundo Paul Duerinckx, professor sênior de fotografia documental no Swansea College of Art, no Reino Unido.

Esta imagem é impressionante, acrescentou, porque a fonte de luz na maioria das fotos vem de cima, como do sol ou das luzes do teto, e inverter a fonte nesta foto "tende realmente a ter um efeito sobre nós".

A foto de Donald Trump divulgada pela polícia foi usada por seus apoiadores e oponentes, e estampou de canecas e camisetas Crédito: Getty Images

Nas redes sociais, muitas pessoas compararam a imagem oficial do novo mandato à "foto policial" de Donald Trump, tirada no condado de Fulton, na Geórgia, depois de ele ter sido acusado de tentar anular a derrota nas eleições de 2020 – uma acusação que Trump nega.

O YouTuber de fotografia Jared Polin disse que discutiu o retrato com Torok e foi informado de que a foto forneceu inspiração.

"A foto policial foi uma das imagens mais pesquisadas, talvez de todos os tempos", afirma Polin, disse Torok.

Torok não respondeu ao pedido de comentários da BBC.

A foto policial, tirada em 2023, passou a fazer parte da cultura norte-americana, enfeitando de canecas de café a camisetas.

Sorriso

Retrato oficial de Donald Trump tirado no início de seu primeiro mandato, em 2017, e o de George W. Bush, capturado por Eric Draper em 2003 Crédito: White House/Stock Montage

O estilo do novo retrato de Trump difere da aparência de sua imagem de 2017, e também de presidentes anteriores, incluindo George W. Bush.

"Você definitivamente tira fotos para agradar o cliente e, neste caso, acho que esse é o tipo de imagem que eles queriam retratar", disse Draper à BBC.

Ele se lembra de ter conversado com o então presidente Bush e a primeira-dama Laura Bush para examinar uma seleção de imagens antes de escolherem a favorita deles.

"A ideia era fazer com que parecesse uma iluminação bonita e agradável, parecesse um retrato profissional, com uma expressão bonita, porque essas fotos vão dar as boas-vindas às pessoas quando elas entrarem nos correios", disse ele, em referência aos usos das fotografias oficiais.

Andrew Parsons, um fotógrafo político que trabalhou para quatro primeiros-ministros britânicos durante 13 anos, disse sobre a foto de Trump: "É uma imagem de mensagem, estou entregando uma mensagem a você".

"Não é como um sorriso sincero, é um olhar severo e duro, direto para a lente."

Em comparação, Parsons disse que a imagem do mandato que se iniciou em 2017 foi uma "imagem do empresário Donald Trump".