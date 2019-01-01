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PAPA-FRANCISCO

'Mundo está conectado, mas desunido' diz Papa Francisco

Ele disse que um mundo que olhe para o futuro e esqueça 'o olhar materno' está míope.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2019 às 15:40

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 15:40

Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram
O papa Francisco lamentou a falta de união no mundo e fez um alerta para a busca desenfreada pelos lucros, em seu discurso de Ano-Novo, nesta terça-feira (1º).
"Quanta dispersão e solidão existe entre nós. O mundo está completamente conectado e, ainda assim, parece crescentemente desunido", disse o pontífice na tradicional missa de Ano-Novo na Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Ele disse que um mundo que olhe para o futuro e esqueça "o olhar materno" está míope.
"Pode aumentar seus lucros, mas não verá os outros como crianças. Vai ganhar dinheiro, mas não para todos. Nós iremos viver na mesma casa, mas não como irmãos e irmãs", disse Francisco.
O pontífice pediu aos católicos que permaneçam unidos à igreja, dizendo que "a unidade conta mais que a diversidade".
Ele também observou que a igreja está se arriscando a se tornar "um museu do passado" se as pessoas perderem o "o encanto da fé".

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