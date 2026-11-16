'Meu nome é Pattinson, Robert Pattinson': como o astro de Crepúsculo virou o novo James Bond, o 007

Pattinson no papel de James Bond Amazon MGM Studios

O ator Robert Pattinson foi anunciado nesta segunda-feira (16/11) como o novo James Bond. Em um comunicado, o ator britânico de 40 anos afirmou que "James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema e ser escolhido para interpretar o 007 é a honra de uma vida."

"Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco", acrescentou.

Apenas seis pessoas interpretaram Bond na série oficial. Serão sete quando Pattinson assumir o papel.

Steven Knight, criador da série Peaky Blinders: O Homem Imortal, está escrevendo o roteiro do novo filme, que terá a direção de Denis Villeneuve.

"Estou muito feliz em receber Robert Pattinson como nosso novo James Bond", afirmou Villeneuve. "Ele tem a alma atemporal de 007 e traz um espírito completamente novo. Mal posso esperar para começar."

Em maio, a Amazon MGM Studios anunciou que o processo de escolha do elenco estava em andamento, após assumir o controle da franquia Bond. O longa ainda não tem data de lançamento.

A dúvida sobre quem seria o novo James Bond ronda as conversas sobre o filme há cinco anos, desde que Daniel Craig disse que não voltaria ao papel no próximo filme de Bond.

Amy Pascal e David Heyman, dois produtores de peso por trás do próximo filme de James Bond, afirmaram que o "legado deste personagem está em ótimas mãos" com Robert Pattinson.

Em um comunicado conjunto, a dupla declarou que James Bond "é um dos personagens mais amados, inspiradores, icônicos e, ao mesmo tempo, enigmáticos da literatura e do cinema".

Pascal produziu filmes como Os Caça-Fantasmas, Adoráveis Mulheres e Homem-Aranha no Aranhaverso — este último lhe rendeu um Globo de Ouro em 2019.

Heyman trabalha na indústria cinematográfica desde 1992 e conquistou 12 prêmios, a maioria deles por seu trabalho nas franquias Harry Potter e As Aventuras de Paddington.

'Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco', disse Pattinson após a notícia Yves Herman/Reuters

Um dos aspectos mais interessantes da escolha de Robert Pattinson para interpretar o 007 é o fato de ele ser um ator que já é um nome em grande evidência, diz Steven McIntosh, repórter de Entretenimento da BBC.

Muitos dos outros candidatos que teriam entrado na disputa — como Jack Lowden, Callum Turner e Josh O'Connor — podem até ser atores em ascensão e bastante requisitados, mas nenhum deles é, de fato, alguém nome amplamente conhecido pelo grande público.

Daniel Craig talvez não fosse uma estrela de primeiro escalão quando foi escalado para o papel de Bond; contudo, desta vez, os produtores claramente buscaram um nome com grande apelo comercial para liderar a primeira fase de Bond sob o comando da Amazon.

Pattinson, por outro lado, é uma verdadeira estrela de cinema, com um histórico comprovado de sucesso nas bilheterias e capacidade de protagonizar grandes franquias.

Carreira em ascensão

Pattinson protagonizou com Zenadaya a comédia romântica sombria 'O Drama' Getty Images

A carreira de Robert Pattinson está em plena ascensão, com papéis em filmes como a saga Crepúsculo, Batman e A Odisseia. Assumir o papel de James Bond elevará seu prestígio a um patamar estratosférico.

Ele já se consolidou como protagonista, astro de filmes de ação e ator versátil — qualidades que, certamente, o levaram a ser escolhido para interpretar o icônico agente secreto britânico 007.

Aos 40 anos, ele é um pouco mais velho do que outros nomes que eram cotados para o papel, mas também é o mais famoso — um fator que a Amazon-MGM, estúdio responsável pela franquia, pode ter levado em conta, de olho no desempenho nas bilheterias.

Seus trabalhos recentes têm sido bem-sucedidos tanto entre a crítica quanto junto ao público, incluindo o blockbuster A Odisseia, de Christopher Nolan, no qual interpretou o vilão Antínoo.

Pattinson também foi descrito como alguém "digno de um Oscar" pelo jornal The Independent e classificado como "soberbo" pelo The Times por sua atuação em Primetime, no qual interpretou o apresentador — uma figura real — do programa de TV americano To Catch a Predator.

Além disso, ele foi o protagonista de Batman (2022), filme que registrou a segunda maior estreia nos Estados Unidos durante a pandemia de covid-19, ficando atrás apenas de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. O jornal The Guardian destacou que ele interpretou o papel, marcado por um temperamento introspectivo e sombrio, com uma "vulnerabilidade cativante".

Já na comédia romântica de tom sombrio O Drama, ele e sua colega de elenco Zendaya tiveram atuações que se destacam como pontos altos de suas carreiras. Este é um dos três filmes em que ele contracena com a atriz neste ano, ao lado de A Odisseia e Duna: Parte Três.

O início da carreira

Nascido em Barnes, no sudoeste de Londres, Pattinson cresceu com o pai — que negociava carros clássicos —, a mãe — que trabalhava em uma agência de modelos — e duas irmãs mais velhas.

Seu interesse pela atuação surgiu ainda na época da escola, quando ele entrou para o Barnes Theater Club.

"Eu não estaria atuando se não fosse por aquele pequeno clube", disse ele ao jornal Your Local Guardian em 2008.

"No início, fui porque muitas garotas bonitas frequentavam o local", contou.

"Eu trabalhava nos bastidores e comecei a atuar quando todo o pessoal talentoso saiu e eu fui o único com altura suficiente para interpretar o papel principal."

"De uma forma curiosa, aquele trabalho foi, provavelmente, a melhor coisa que já fiz e aquilo de que mais me orgulho."

Ele conquistou seu primeiro grande papel no cinema há mais de duas décadas, interpretando Cedric Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo, de 2005. Embora fosse um personagem relativamente pequeno, foi o suficiente para que ele fosse notado.

Crepúsculo: um 'idólo das multidões'

Robert Pattison foi alçado à fama global em 'Crepúsculo' Getty Images

Três anos depois, ele teve um papel de destaque nos cinco filmes da saga Crepúsculo, ao lado de Kristen Stewart. Na trama, eles interpretavam amantes cujo destino era marcado por obstáculos — o vampiro Edward Cullen e a humana transformada em vampira, Bella Swan (interpretada por Stewart).

Baseados nos livros de grande sucesso para o público jovem de Stephenie Meyer, os filmes arrecadaram, mundialmente, mais de US$ 3 bilhões até 2012, consolidando Pattinson como um ídolo das multidões.

No início de sua carreira, ele comentou que tinha dificuldade em lidar com seus fãs, que muitas vezes o adoravam de forma fervorosa e gritavam por ele.

"Embora faça parte do trabalho, parece até que pagaram para eles aparecerem e gritarem comigo às 19h30", disse ele.

"Acho que nada pode te preparar para os fãs. Não sei por que não consigo me acostumar, mas, toda vez, sinto-me completamente sobrecarregado."

Em 2010, a revista Time o incluiu em sua lista das cem pessoas que "mais influenciam o nosso mundo", afirmando — talvez de forma profética — que "ainda não vimos nem um décimo do que ele é capaz de fazer nas telas".

Após um sucesso tão expressivo junto ao grande público com a franquia Crepúsculo, Pattinson pôde diversificar sua trajetória.

Do cinema independente a Batman

O ator também é o atual intérprete de Batman nos cinemas Getty Images

O ator passou a trabalhar com diversos diretores de cinema independente aclamados, incluindo David Cronenberg — estrelando o filme Cosmópolis, de 2012 —, além de colaborar com Werner Herzog em Rainha do Deserto (2015) e atuar em O Farol (2019), dirigido por Robert Eggers.

Pattinson revelou ao Screen Daily por que aceitou o papel no filme de terror psicológico de Eggers, contando que disse ao diretor: "Eu só quero fazer algo estranho".

No ano seguinte, porém, ele retornou ao universo das grandes produções de estúdio ao lado do diretor Christopher Nolan — conhecido por 2001: Uma Odisseia no Espaço — no suspense de ficção científica Tenet; e, novamente em 2022, com Batman, dirigido por Matt Reeves e coestrelado por Zoe Kravitz e Paul Dano.

Em entrevista ao Screen Daily, Pattinson explicou por que decidiu voltar a atuar em filmes de grande orçamento: "Acho que eu estava tentando fazer o oposto do que vinha fazendo. Comecei a pensar: 'Quero muito fazer algo grandioso'".

"Fazia muito tempo que eu não trabalhava em um projeto com um orçamento gigantesco. Mas a abordagem é exatamente a mesma."

Batman recebeu críticas majoritariamente positivas, reconectando Pattinson a um público mais amplo.

Em 2025, ao passar pelo tapete vermelho de Mickey 17 — comédia de ficção científica com toques de humor ácido, dirigida por Bong Joon-ho (de Parasita) —, ele comentou que era "bem estranho" notar que sua base de fãs havia passado a ser dominada por homens.

"Tem um monte de caras, o que é uma novidade para mim!", disse ele à Associated Press.

O que vem pela frente

Robert Pattinson será o sétimo intérprete de 007 Getty Images

A vida pessoal de Pattinson frequentemente desperta o interesse da imprensa, especialmente por conta de seus relacionamentos anteriores com Stewart e, posteriormente, com a cantora FKA Twigs.

Desde 2018, ele mantém um relacionamento com a modelo Suki Waterhouse. O casal ficou noivo em dezembro de 2023 e teve seu primeiro filho — uma menina — em março.

Com seu mais recente papel como James Bond, Pattinson estará extremamente ocupado — especialmente porque a sequência de Batman tem previsão de lançamento para 2028.

Mas o ator sairá em vantagem como 007, já que trabalhou anteriormente com Denis Villeneuve — diretor de Bond 26 e também responsável por Duna: Parte Três.

Pattinson não poupou elogios ao cineasta durante as filmagens do longa mais recente, apesar do desgaste causado pelo calor escaldante do deserto.

"A dimensão de tudo isso é simplesmente inacreditável; é como ter seu próprio parque temático de Duna, com plataformas móveis que giram e voam — nem parece trabalho", declarou ele ao The New York Times.

"Não há pontos negativos. Tirando o fato de o suor escorrer pelo topo da cabeça, formando bolhas de suor bem evidentes... Mas, mesmo assim, eu nem chegava a notar. É muito tranquilo trabalhar com o Denis; nunca é algo estressante."

Ao que parece, Pattinson terá a cabeça fria necessária para conciliar seus próximos papéis — incluindo o de James Bond.

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