Macri vem ao Brasil para tentar energizar relação bilateral

Mauricio Macri, presidente argentino Crédito: Reprodução/Instagram

Com uma comitiva reforçada de seus principais ministros - das áreas de economia, assuntos internacionais, segurança e justiça -, o presidente argentino, Mauricio Macri , viaja na noite desta terça-feira (15) para encontrar-se na quarta (16) com seu par brasileiro, Jair Bolsonaro , em Brasília , na primeira visita de um líder estrangeiro ao Brasil após a posse do novo governo.

Embora tenha assuntos prioritários para conversar com Bolsonaro, Macri tem sido cauteloso sobre essa primeira reunião com o brasileiro.

O argentino não foi à posse, alegando que não queria interromper suas férias na Patagônia . Agora, diferentemente do que costuma fazer em outras viagens internacionais, não chamou os correspondentes do país que irá visitar para uma entrevista.

A cautela pode ter razões eleitorais. Pré-candidato à reeleição em outubro, Macri tem se mostrado meticuloso a como se mostra publicamente e tem feito acenos à centro-esquerda e à esquerda, para tentar melhorar sua aprovação popular em queda (30%).Tanto que um de seus primeiros compromissos do ano foi visitar a governadora kirchnerista e cunhada de Cristina, Alicia Kirchner (Santa Cruz).

O governo argentino tem dado ênfase nesta visita ao Brasil para a importância da relação econômica bilateral, evitando comentar as posições mais extremas de Bolsonaro em outras áreas.

Uma das prioridades será o que fazer com o Mercosul nessa nova fase. A princípio, a ideia agora é pôr panos quentes à polêmica levantada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes , ao dizer a uma jornalista argentina que o bloco não era uma prioridade.

Segundo o chanceler argentino, Jorge Faurie, o desejo de mudanças no modo de funcionamento do Mercosul é mútuo. Os dois presidentes devem discutir o futuro da união aduaneira e uma possível flexibilização, para que tratados comerciais com outros países possam ser feitos por fora do bloco.

Não estão previstos anúncios após o encontro, e funcionários do governo argentino dizem que esta será apenas uma apresentação de intenções de ambos os lados.

Macri e sua equipe econômica também querem saber mais sobre os planos do Brasil para a retomada do crescimento. Esse é um assunto central para a Argentina, que teve uma retração de pouco menos de 2% em 2018 e precisa que o Brasil cresça para crescer também.

Segundo o ministro argentino da Economia, Nicolás Dujovne, para cada 1% que o Brasil cresce, a Argentina cresce 0,5%.

Este ponto é fundamental porque Macri não pôde cumprir a promessa de que a Argentina cresceria 3% em 2018 e precisa que a economia se reanime em 2019 se quiser de fato reeleger-se.

O país vive um mau momento, tendo fechado o ano passado com uma inflação de mais de 40%, além de ter sido obrigado a pedir US$ 57 bilhões ao FMI (Fundo Monetário Internacional).

Também há uma preocupação na retomada do comércio bilateral entre os dois países, hoje 25% menor que há dez anos atrás, segundo Marcelo Elizondo, da consultora DNI.

A presença dos ministros de Segurança (Patricia Bullrich), de Justiça (Germán Garavano) e de Defesa (Óscar Aguad) está relacionada, principalmente, a um início de conversas sobre o que fazer com relação ao crime organizado nas fronteiras.