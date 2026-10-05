Lula vs. Lula: onde o petista teve desempenho pior nos votos em relação a 2022

Em Minas, Lula passou de 48,29% para 43,25%, queda de 5,04 pontos percentuais, com 99,51% das seções totalizadas. Em São Paulo, passou de 40,89% para 38,20%, queda de 2,69 pontos, com 99,99% apurado. Mas Espírito Santo e Rio de Janeiro também registraram participação menor para o petista.