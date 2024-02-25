Lago reaparece no Vale da Morte, um dos lugares mais secos da Terra

O antigo lago da bacia Badwater reapareceu depois de ter evaporado Crédito: Getty Images

Depois de chuvas recordes, os amantes do remo se reuniram no Vale da Morte , na Califórnia, nos Estados Unidos, para aproveitar uma oportunidade única.

No dia 19 de fevereiro, antes do amanhecer, Patrick Donnelly foi a Badwater Basin, no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, para tirar algumas fotos.

Sendo o ponto mais baixo da América do Norte, a bacia é tipicamente uma enorme extensão surreal de salinas secas.

Mas naquele dia, o que Donnelly viu ao se aproximar o deixou sem fôlego.

"Eu disse a mim mesmo: 'Meu Deus, isso é incrível'", disse Donnelly, diretor da Grande Bacia do Centro para Diversidade Biológica.

As origens do lago

A Bacia Badwater, localizada no fundo do Vale da Morte, é o remanescente de um antigo lago que existiu há dezenas de milhares de anos.

Normalmente, ele recebe em média apenas 5 centímetros de chuva por ano. Mas nos últimos seis meses, o fundo do vale recebeu quase 12 centímetros.

De acordo com o Serviço Nacional de Parques, a maior parte dessa chuva veio de dois eventos: 5 centímetros em 20 de agosto e outros 4,5 centímetros durante os "rios voadores" que recentemente encharcaram grande parte da Califórnia.

A chuva geralmente evapora muito rapidamente no Vale da Morte, mas os bilhões de litros de água que Donnelly testemunhou formam agora um lago com quase 10 quilômetros de comprimento e cinco quilômetros de largura, conhecido como Lago Manly.

Imagens de satélite de julho de 2023 (esquerda), agosto de 2023 e 14 de fevereiro de 2024 Crédito: NASA

Uma série impressionante de imagens de satélite capturadas pela Nasa, contrastando a bacia do deserto antes e depois das chuvas recentes, mostra uma massa de água azul cercada por quilômetros de montanhas áridas e áridas e dunas desérticas.

Com as chuvas constantes que encharcam a área, o lago cresceu até atingir 30 centímetros de profundidade, o que significa que há água suficiente para uma atividade que parece completamente incompatível com a famosa paisagem seca do Vale da Morte: a canoagem.

"Outro dia, assim que chegamos, demos meia-volta e regressamos à cidade o mais rápido que pudemos para comprar caiaques infláveis", disse Donnelly.

A viagem de Badwater Basin até a cidade mais próxima, Pahrump, Nevada, é de 130 km.

Lá Donnelly comprou um caiaque inflável e dirigiu até Manly Lake para passar as próximas horas aproveitando a rara oportunidade de andar de caiaque que acabara de surgir no meio do deserto.

"Estava perfeitamente claro e calmo", disse Donnelly. "O sol brilhava na água. Era incrivelmente lindo."

A volta do lago

O antigo lago da Bacia Badwater, localizado a mais de 85 metros abaixo do nível do mar, evaporou há dezenas de milhares de anos, muito antes dos caçadores de ouro chegarem à Califórnia em 1849.

Após o desaparecimento do lago pré-histórico, a paisagem acumulou sedimentos e concentrou depósitos de sal, dando origem ao padrão único de polígonos geométricos de sal da bacia.

Crédito: Getty Images

A última vez que a bacia foi preenchida com água assim foi há cerca de duas décadas, de acordo com Elyscia Letterman, guarda-florestal do Serviço Nacional de Parques.

"Temos fotografias do lago de 2004 ou 2005, quando o vimos parecido com isso", explicou.

Mas duas décadas é uma longa espera pelo reaparecimento de um lago extinto numa paisagem arrasada, onde se sabe que as temperaturas chegam aos 49ºC à sombra.

Os turistas não perderam tempo e estão aproveitando ao máximo o evento extraordinário.

Além da canoagem, os visitantes montaram cadeiras de praia e crianças em trajes de banho mergulharam no novo lago.

Chegou para ficar?

Quanto tempo durará toda essa atividade relacionada à água no Vale da Morte? Infelizmente, a experiência provavelmente será curta.

"Ele está evaporando rapidamente", disse Letterman. "Não temos certeza de quanto tempo vai durar, mas está desaparecendo."

A profundidade do lago só pode permitir a prática de caiaque por mais algumas semanas, acrescentou Letterman.

Os visitantes aproveitam a rara oportunidade de caminhar sobre as águas em um dos lugares mais secos do planeta Crédito: Getty Images

Mas mesmo depois de o lago se tornar demasiado raso para a prática de caiaque, pelo menos uma pequena quantidade de água provavelmente permanecerá na bacia, o suficiente para continuar oferecendo aos fotógrafos e visitantes algumas imagens únicas, pelo menos até abril.

"É muito bonito, principalmente ao nascer e pôr do sol, quando você vê os belos reflexos das montanhas que cercam o lago", explicou Letterman.

"Há neve no topo das montanhas. O reflexo das montanhas nevadas na água é muito bonito. Nem parece que você está no Vale da Morte."

Quanto a Donnelly, seja por alguns dias ou semanas, ele pretende aproveitar ao máximo a presença do lago no Vale da Morte.

Ele planeja voltar para lá esta semana e também no fim de semana.