Kamala tem 50% e Trump, 49%, a 8 dias das eleições americanas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, atinge 50% das intenções de voto, numericamente um ponto à frente do ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, com 49%, em nova pesquisa publicada nesta segunda-feira (28).

No levantamento — divulgado pelo canal de notícias CBS News em parceria com o instituto de pesquisas YouGov — os candidatos estão empatados dentro da margem de erro, de 2,6 pontos percentuais.

Em outra pesquisa também publicada nesta segunda, os candidatos figuram com o mesmo percentual: 48% das intenções de voto. O levantamento da TIPP é realizado diariamente e, pela terceira vez consecutiva, registra este mesmo resultado.

Os números obtidos pela CBS News demonstram a maior disparidade de gênero entre as intenções de voto dos candidatos neste ano. Entre os entrevistados, 55% das mulheres afirmam votar em Kamala, ante 43% em Trump. Por outro lado, 54% dos homens dizem escolher o republicano, contra 45% para a democrata.

A pesquisa ainda perguntou sobre os esforços para a promoção da equidade de gênero no país. Dentre os homens, 45% afirmam acreditar que as medidas estejam indo longe demais, enquanto 35% dizem estar indo bem, e 22% relatam crer que não seja o suficiente.

Para as mulheres, o cenário é o oposto: 41% dizem achar que o esforço não é o bastante, ante 29% que dizem estar indo bem, e também 29% afirmam ser além do necessário.

Os eleitores que dizem acreditar que os esforços não sejam suficientes, em sua maioria (86%), são os mesmos que afirmam votar em Kamala. Na contramão, 84% dos que afirmam crer que as medidas para equidade de gênero estejam indo longe demais relatam votar em Trump.

Quanto à situação cognitiva dos candidatos, 47% dos prováveis eleitores relatam julgar que somente Kamala tem capacidade para ser presidente, ante 33% que dizem crer em Trump. 13% afirmam acreditar em ambos, e 7% em nenhum deles.

As expressivas diferenças das intenções de voto entre os gêneros equilibram o resultado final, segundo os dados da CBS. A eleição ocorre na próxima terça (5).