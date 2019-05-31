Juíza proíbe youtuber de usar rede por humilhar mendigo na Espanha

O youtuber não pode usar a rede social durante os próximos cinco anos Crédito: Pixabay

Uma juíza de Barcelona condenou o youtuber Kanglua R., 21, do canal ReSet, por fazer um vídeo em que humilhar um mendigo ao lhe oferecer biscoitos recheados de creme dental. Segundo o El País, a magistrada proibiu o youtuber de usar a rede social durante os próximos cinco anos e determinou que o canal seja apagado.

Rosa Aragonés também condenou Kanglua a pagar uma indenização de 20 mil euros por danos morais causados à vítima, um sem teto de origem romena que dorme em um bairro da zona franca de Barcelona, e a 15 meses de prisão, porém essa parte da sentença não será cumprida, uma vez que o jovem não tem antecedentes, disse o El País.

Segundo o jornal espanhol, na sentença a juíza afirma que o vídeo é um "um ato claro e inequívoco de conteúdo vexatório" e que a ingestão de pasta de dentes provocou um "padecimento físico", com vômitos e doenças digestivas, e psíquico.

Kanglua alegou em juízo que o vídeo fazia parte de desafios recebia periodicamente em seu canal e que fazia tudo de brincadeira. Na gravação, após entregar os biscoitos ao mendigo, o youtuber comenta: "Veja o lado positivo: isso o ajudará a limpar os dentes. Creio que não os limpa desde que se tornou pobre".

De acordo com o El País, após repercussão negativa, o youtuber apagou o vídeo e foi encontrar o morador de rua para passar uma noite com ele. Ele também pagou 300 euros para a filha do homem para evitar a denúncia.

ReSet não negou em juízo que fazia vídeos semelhantes com pessoas vulneráveis. Em outra gravação, ele ofereceu sanduíches com excrementos de gato para idosos e crianças em um parque, informou o jornal espanhol. "Faço coisas para dar show, as pessoas gostam do mórbido", disse o jovem durante o julgamento.