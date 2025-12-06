Home
Imagem falsa gerada por IA leva a cancelamento de trens na Inglaterra

Serviços de trem no noroeste da Inglaterra foram interrompidos por causa da circulação de imagem manipulada.

Zoe Toase

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 19:44

A operação de trens foi interrompida por uma hora e meia no noroeste da Inglaterra após uma imagem falsa gerada por inteligência artificial circular nas redes sociais mostrando uma ponte parcialmente destruída.

A foto falsa foi postada após um tremor de magnitude 3,3 de fato atingir as regiões de Lancashire e Lake District na noite da última quarta-feira (3/12).

A Network Rail, que gerencia os serviços ferroviários na região, informou que tomou conhecimento da imagem falsa que mostrava grandes danos à ponte Carlisle, em Lancaster, à 0h30 no horário local e interrompeu os serviços no local enquanto inspeções de segurança eram realizadas.

Um jornalista da BBC usou um chatbot de inteligência artificial que identificou pontos de manipulação na imagem.

A Network Rail disse que a linha foi totalmente reaberta por volta das 2h da madrugada no horário local e pediu às pessoas que "pensem no grave impacto" antes de criar ou compartilhar imagens falsas.

"A interrupção causada pela criação e compartilhamento de imagens e vídeos falsos gera um atraso completamente desnecessário para os passageiros com um custo para o contribuinte," disse um porta-voz.

"Isso aumenta a alta carga de trabalho das nossas equipes na linha de frente, que trabalham arduamente para manter a ferrovia funcionando sem incidentes."

"A segurança dos passageiros e funcionários é a nossa prioridade número um e sempre levaremos a sério quaisquer preocupações de segurança."

A Polícia Britânica de Transporte disse que foi "informada" da situação, mas não há investigação em curso sobre o incidente.

A Network Rail disse que 32 serviços ferroviários, incluindo trens de passageiros e de carga, sofreram atrasos em razão da imagem falsa.

Imagem BBC Brasil
A reportagem foi até o local e encontrou a ponte sem danos Crédito: BBC

O especialista em linhas ferroviárias Tony Miles disse que, devido ao horário do incidente, poucos passageiros foram impactados.

"O maior problema é que a Network Rail teve que mobilizar uma equipe para checar como estava a ponte, o que pode impactar o trabalho por dias."

Ele pediu às pessoas que considerem o impacto que imagens falsas podem ter nas pessoas.

Miles disse que em outros contextos "poderia ter afetado alguém que tinha que chegar a uma consulta médica, ou tinha um voo ou um funeral".

"Pode parecer uma brincadeira, mas quem faz isso deve considerar como afetará as pessoas."

