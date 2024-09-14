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Cantora apoia Kamala

Filha de Elon Musk o critica depois de ataque a Taylor Swift: 'simplesmente abominável'

Vivian Jenna Wilson ainda chamou o pai de "incel" e ressaltou que a atitude de Musk foi "nojenta, depreciativa e incrivelmente sexista" em seu comentário sobre o apoio da cantora à corrida presidencial de Kamala Harris nas eleições americanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2024 às 16:29

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 16:29

Vivian e Elon Musk
Vivian Jenna Wilson, filha mais velho do bilionário Elon Musk Crédito: Vivian Jenna Wilson/TikTok & Taylor Hill/Getty Images
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivian Jenna Wilson, 20, filha mais velha de Elon Musk, 53, criticou o recente comentário feito pelo pai sobre Taylor Swift, 34.
Ao anunciar seu apoio à corrida presidencial de Kamala Harris em 11 de setembro, Taylor assinou sua publicação como "senhora dos gatos sem filhos". Logo após a declaração da cantora, Musk comentou em seu perfil no X: "Tudo bem, Taylor...Você venceu... Eu te darei um filho e protegerei seus gatos com minha vida".
Em seu perfil no Threads, Vivian elogiou o apoio dado pela loirinha e como ela conseguiu impulsionar o registro de eleitores. Então, a jovem comentou as falas de seu pai sobre a cantora.
"Sim, eu vi "o tweet". Bobagem hedionda de incel. Eu realmente não tenho nada a acrescentar, é simplesmente abominável. Isso é óbvio e se você não vê como, então você é parte do problema"
Vivian Jenna Wilson - Filha de Elon Musk
O termo "Incel", que Vivian chamou seu pai, é um diminutivo da expressão "involuntary celibates", ou celibatários involuntários: são homens que não conseguem ter relações sexuais e amorosas e culpam as mulheres e os homens sexualmente ativos por isso.
Vivian ressaltou para seus seguidores que não deixassem ninguém falassem com eles desse jeito e criticou: "É nojento, depreciativo e incrivelmente sexista. Vocês merecem melhor". Ela acrescentou que por mais que parecesse óbvio, ainda era necessário ser dito.
"Não sou a maior fã desse assunto. Sou uma pessoa independente com meu próprio nome", acrescentou. Ao completar 18 anos e iniciar sua transição de gênero, a jovem também alterou sua identidade e pediu a retirada do sobrenome do pai, Musk, para não ser relacionada a ele. A jovem é fruto do primeiro casamento do bilionário com a escritora Justine Wilson.

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