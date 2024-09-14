Filha de Elon Musk o critica depois de ataque a Taylor Swift: 'simplesmente abominável'

Vivian Jenna Wilson, filha mais velho do bilionário Elon Musk Crédito: Vivian Jenna Wilson/TikTok & Taylor Hill/Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivian Jenna Wilson, 20, filha mais velha de Elon Musk, 53, criticou o recente comentário feito pelo pai sobre Taylor Swift, 34.

Ao anunciar seu apoio à corrida presidencial de Kamala Harris em 11 de setembro, Taylor assinou sua publicação como "senhora dos gatos sem filhos". Logo após a declaração da cantora, Musk comentou em seu perfil no X: "Tudo bem, Taylor...Você venceu... Eu te darei um filho e protegerei seus gatos com minha vida".

Em seu perfil no Threads, Vivian elogiou o apoio dado pela loirinha e como ela conseguiu impulsionar o registro de eleitores. Então, a jovem comentou as falas de seu pai sobre a cantora.

"Sim, eu vi "o tweet". Bobagem hedionda de incel. Eu realmente não tenho nada a acrescentar, é simplesmente abominável. Isso é óbvio e se você não vê como, então você é parte do problema" Vivian Jenna Wilson - Filha de Elon Musk

O termo "Incel", que Vivian chamou seu pai, é um diminutivo da expressão "involuntary celibates", ou celibatários involuntários: são homens que não conseguem ter relações sexuais e amorosas e culpam as mulheres e os homens sexualmente ativos por isso.

Vivian ressaltou para seus seguidores que não deixassem ninguém falassem com eles desse jeito e criticou: "É nojento, depreciativo e incrivelmente sexista. Vocês merecem melhor". Ela acrescentou que por mais que parecesse óbvio, ainda era necessário ser dito.