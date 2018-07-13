Congresso da Argentina aprova lei para proteger filhos de feminicídios

Em dezembro de 2014, com apenas dois anos de idade, a pequena Brisa e seus dois irmãos, que na época tinham sete anos, viram como seu pai assassinou sua mãe, Daiana Barrionuevo, e atirou seu corpo num rio da província de Buenos Aires. A tragédia obrigou as crianças a passarem a morar com uma tia, que apesar de suas limitações econômicas assumiu o cuidado dos sobrinhos. Brisa é uma das 3.378 filhas e filhos de mulheres que foram vítimas de feminicídios na Argentina, nos últimos dez anos. E seu nome acaba de ser usado para batizar o recentemente aprovado Regime de Reparação Econômica para Meninas, Meninos, Adolescentes e Vítimas Colaterais de Casos de Violência de Gênero. A lei é mais uma vitória de movimentos feministas argentinos, em meio à batalha para aprovar a legalização do aborto no país.
O projeto, elaborado pela ONG Casa do Encontro, que desde 2004 ajuda mulheres que sofrem violência de gênero, obteve sinal verde na Câmara argentina por unanimidade. Foram 203 votos a favor e nenhum contra. Um triunfo esmagador, comemorado por deputadas que apoiaram a iniciativa e associações civis como a Casa do Encontro, que atualmente ajuda em torno de 300 mulheres.
O feminicídio evidencia a violência de gênero mais estrutural que ocorre em nosso país. Além das vítimas diretas, temos as colaterais, as crianças, que precisavam dessa ajuda do Estado disse ao GLOBO a deputada Alejandra Martínez, presidente da Comissão de Família da Câmara.
A reparação será concedida a menores de idade e equivale ao valor da aposentadoria mínima, ou seja, em torno de US$ 288.
Estimamos que existem 2.161 menores de idade que já poderão solicitar a reparação ao Estado, por casos ocorridos antes da aprovação da lei comentou Alejandra, que também defende a legalização do aborto, projeto já aprovado na Câmara e que será votado no Senado no próximo dia 8 de agosto.
Estamos vivendo um momento excepcional de luta das mulheres. O clima no Congresso argentino é muito especial, porque as mulheres se uniram, apesar de pertencerem a diferentes partidos disse a deputada.
Do lado de fora, a tensão é enorme. Alejandra é da província de Jujuy, no Norte da Argentina, região extremamente conservadora e onde a Igreja tem enorme influência. Nas últimas semanas, a deputada recebeu ameaças e evitou ir a eventos públicos para driblar ataques de pessoas e movimentos anti-aborto legal.
A Lei Brisa representa uma conquista fundamental para ONGs como a Casa do Encontro, que também participou do nascimento do movimento Nenhuma Menos, criado para denunciar a violência de gênero e que já expandiu sua influência a vários países do continente. Nos últimos anos, o Nenhuma Menos realizou passeatas gigantescas e convocou greves nacionais de mulheres, com altíssima adesão na Argentina e outros países, até mesmo na Espanha.
Os dados que temos continuam sendo assustadores: nos primeiros quatro meses deste ano, uma mulher foi assassinada na Argentina a cada 32 horas disse Ada Rico, diretora da Casa do Encontro.
A Argentina, afirmou, está em sexto lugar no ranking de feminicídios da região. O país mais violento é o México.
Era fundamental encontrar a maneira de proteger os filhos das mulheres assassinadas. São dramas familiares terríveis, porque muitas vezes quem assume essas crianças não tem recursos para sustentá-las explicou Ada.
Sua ONG tem uma longa lista de demandas que ainda não foram atendidas, entre elas, a criança de uma licença de trabalho por violência de gênero e a incorporação da temática sobre violência sexista nas escolas argentinas.
Em 2012, foi aprovada uma lei que modificou o Código Penal e passou a estabelecer condenações de prisão perpétua para casos de feminicídio. Para assassinatos ocorridos antes de 2012, a pena máxima é de 25 anos. Isso é o que espera-se que seja anunciado hoje, no caso da jovem Erica Soriano, que há oito anos foi vítima de quem era seu parceiro, já condenado por homicídio.
Esperamos que sejam 25 anos, foi o que pedimos à Justiça. Nossa luta é permanente e a próxima meta é trabalhar mais na prevenção assegurou Ada.
Nos últimos dez anos, de acordo com dados da ONG, ocorreram 2.679 feminicídios na Argentina. Cerca de 66% das vítimas tinham entre 19 e 50 anos e em mais de 62% dos casos os assassinos foram seus maridos, namorados ou parceiros circunstanciais. A mesma pesquisa, realizada com informações recolhidas pela Casa do Encontro ao longo de uma década, mostraram que 51% das mulheres foram mortas em suas casas. Um de cada quatro feminicídios foi cometido com armas de fogo.