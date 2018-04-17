Condições de refugiados e migrantes no Iêmen assustam a Acnur

As condições dos migrantes e refugiados no Iêmen são extremamente precárias Crédito: ONU/Ocha/Giles Clarke

A Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), está profundamente preocupada com a piora da situação dos refugiados, migrantes e candidatos a asilo chegados recentemente ao Iêmen, país assolado por conflitos e guerra civil.

Para o porta-voz da Acnur, William Spindler, o conflito inabalável, a deterioração das condições econômicas e o aumento da criminalidade estão a expor as pessoas a danos e exploração.

Segundo a Acnur, têm aumentado os relatos de extorsão, tráfico e deportação no país. Spindler explicou que muitos migrantes são presos ou detidos, vítimas de abuso e depois empurrados para o mar ou forçados a regressar ao seu país usando os mesmos contrabandistas que os trouxeram. Em janeiro, mais de 50 somalis morreram afogados durante uma dessas operações.

A agência da ONU também registou casos de extorsão. Em março, um grupo de migrantes da Etiópia foi levado até a fronteira para ser deportado. Quando chegaram, foram detidos por contrabandistas, que exigiram US$ 700 das famílias para os libertar.

DETENÇÕES E HUMILHAÇÕES

Desde fevereiro, a Acnur tem acompanhado o caso de cerca de 100 pessoas que foram detidas quando chegaram ao Iêmen. A agência também acompanha numerosos relatos de abusos dentro dos centros de detenção, incluindo violências sexual e física.

Segundo o porta-voz, os sobreviventes descrevem serem forçados a testemunhar execuções sumárias, serem atingidos por tiros, espancados regulamente, violações de adultos e crianças, humilhação, incluindo nudez, e privação de comida.

A Acnur disse que as suas tentativas de intervir nestes casos têm sido em vão, devido às estruturas complexas de um país em guerra. A agência também pede acesso sem restrições às pessoas que precisam de ajuda.

PIOR CRISE HUMANITÁRIA DO MUNDO

A ONU considera a situação humanitária no Iêmen a pior do mundo, mas o país continua a ser um destino de migração e trânsito para migrantes do extremo nordeste da África, que pretendem chegar à Península Árabica e além.