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Em recuperação

Cirurgia do papa Francisco durou 3 horas; saiba como foi procedimento

Intervenção cirúrgica realizada no intestino durou mais do que o habitual, mas transcorreu sem complicações, segundo o Vaticano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jun 2023 às 19:00

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 19:00

ROMA - A cirurgia no intestino a que foi submetido o papa Francisco nesta quarta-feira (7) foi concluída sem complicações, conforme o Vaticano. O pontífice, hoje com 86 anos, teve de receber anestesia geral durante a operação, que durou três horas e foi realizada no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, o maior da capital italiana.
"Desenvolveu-se sem complicações e durou três horas", afirmou a Santa Sé nesta quarta (7). De acordo com Sergio Alfieri, médico do Gemelli responsável pelo procedimento, ele está "bem, consciente" e "até "fez piada".
Papa Francisco no Rio de Janeiro, em 2013
Papa Francisco deverá permanecer internado por alguns dias Crédito: Folhapress
Segundo especialistas, a operação se estendeu bem mais do que o habitual – costuma durar entre 60 e 90 minutos. O fato de passar mais tempo anestesiado e com respirador poderia levar a uma reabilitação mais longa. Somado a isso, o pontífice perdeu um pulmão na juventude.
"A patologia pela qual foi operado é benigna, deverá fazer um pós-operatório, mas, uma vez que tenha alta, não haverá preocupação", disse Alfieri, o mesmo cirurgião que operou o intestino do papa em 2021. Naquela época, foram extirpados 33 centímetros do intestino do pontífice. Segundo o médico, o papa não tem outras enfermidades.
O pontífice argentino deverá permanecer internado por alguns dias. A Prefeitura da Casa Pontifícia, que administra sua agenda, cancelou todas as atividades do papa até o próximo dia 18.
Segundo informações da equipe médica do papa, o motivo da operação cirúrgica foi uma laparocele, um tipo de hérnia que se forma sobre uma cicatriz e que estava causando obstrução parcial do intestino do pontífice, que tem se queixado de dor intensa no local ao longo dos últimos dias.

Saiba mais sobre o procedimento

O procedimento envolve abrir o abdômen e fazer cirurgia plástica na parede abdominal com prótese, sob anestesia geral. A permanência na unidade de saúde vai durar vários dias para permitir o "curso normal do pós-operatório e a recuperação funcional completa", havia informado a equipe médica anteriormente.
A hérnia é uma espécie de "abaulamento" da região abdominal que pode ser provocado por uma alteração no formato da musculatura do intestino.
Em casos mais graves, como o do papa – que já passou por cirurgia no intestino dois anos atrás e, por isso, tinha uma cicatriz de corte no órgão –, a hérnia pode dificultar a passagem de fezes e gases, além de causar dor intensa. Para tratar, é preciso operar. 

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