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Economia

China paga 'grande preço' por tarifas americanas e quer acordo, diz Trump

Presidente norte-americano disse também que o governo chinês tem ajudado na diplomacia na questão da Coreia do Norte

Publicado em 

03 fev 2019 às 19:54

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 19:54

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a economia da China está "pagando um grande preço" por causa das tarifas americanas no comércio. Segundo Trump, o governo de Pequim mostra agora mais disposição em fechar um acordo bilateral e evitar mais problemas para suas exportações.
Trump comentou o assunto durante entrevista à rede americana CBS News, realizada na sexta-feira (1°), e veiculada neste domingo (3). "Estamos em uma posição diferente agora", comparou ele em relação aos meses iniciais de seu governo. Para Trump, a China agora está mais fragilizada e disposta a fechar um acordo.
O presidente americano disse também que o governo chinês tem ajudado na diplomacia na questão da Coreia do Norte. Os EUA querem garantir que os norte-coreanos desistam de qualquer programa nuclear e evitem conflitos com a Coreia do Sul. "A Coreia do Norte quer fazer um acordo", afirmou Trump, que deve se reunir novamente mais adiante com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Ele não quis informar a data em que o encontro pode ocorrer durante a entrevista.

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