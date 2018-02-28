Americano que denunciava traficantes transmite própria morte pela web

Prentis Robinson transmitiu a própria morte online Crédito: Reprodução | Facebook

Um americano transmitiu a própria morte ao vivo pelo Facebook Live, nesta segunda-feira (26). Prentis Robinson, morador de Wingate, na Carolina do Norte, costumava denunciar traficantes nas redes sociais. Ao que tudo indica, seu assassinato foi um ato de vingança.

No momento da morte, Robinson transmitia em vídeo uma discussão com o chefe da polícia local, Donnie Gay, sobre seu celular roubado. A vítima percebeu uma terceira pessoa se aproximando da cena e pediu, sem sucesso, para que ela se afastasse. Foi respondido com tiros.

O assassino era Douglas Coulson, morador da cidade vizinha de Marshville, que se entregou à polícia nesta terça-feira. Acusado de homicídio em primeiro grau, Coulson já havia sido interrogado por policiais, mas liberado. Em uma live feita no início do ano, Prentis Robinson acusou Coulson de vender drogas na região de Wingate. Segundo o vídeo, ambos já tinham desentendimentos passados, e Robinson teria namorado na juventude a mulher de Coulson. O vídeo foi retirado do seu perfil.