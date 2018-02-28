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Vingança

Americano que denunciava traficantes transmite própria morte pela web

Polícia acredita que assassinato foi motivado por vingança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 21:26

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 21:26

Prentis Robinson transmitiu a própria morte online Crédito: Reprodução | Facebook
Um americano transmitiu a própria morte ao vivo pelo Facebook Live, nesta segunda-feira (26). Prentis Robinson, morador de Wingate, na Carolina do Norte, costumava denunciar traficantes nas redes sociais. Ao que tudo indica, seu assassinato foi um ato de vingança.
No momento da morte, Robinson transmitia em vídeo uma discussão com o chefe da polícia local, Donnie Gay, sobre seu celular roubado. A vítima percebeu uma terceira pessoa se aproximando da cena e pediu, sem sucesso, para que ela se afastasse. Foi respondido com tiros.
O assassino era Douglas Coulson, morador da cidade vizinha de Marshville, que se entregou à polícia nesta terça-feira. Acusado de homicídio em primeiro grau, Coulson já havia sido interrogado por policiais, mas liberado. Em uma live feita no início do ano, Prentis Robinson acusou Coulson de vender drogas na região de Wingate. Segundo o vídeo, ambos já tinham desentendimentos passados, e Robinson teria namorado na juventude a mulher de Coulson. O vídeo foi retirado do seu perfil.
Não é a primeira vez que homicídios são transmitidos via Facebook Live. Na Tailândia, um pai matou o filho recém-nascido e depois cometeu suicídio. Em Cleveland, um homem matou uma senhora de 74 anos. Casos de violência policial também acabaram sendo transmitidos na rede social.

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